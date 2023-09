Le record de streaming de la Petite Sirène est étrange pendant les grèves de la WGA et de la SAG

Disney La petite Sirène je viens de poster le le plus grand début Disney+ de l’année. Selon la société, le film a obtenu « 16 millions de vues au cours de ses cinq premiers jours » sur la plateforme, ce qui en fait « la première de film Disney la plus vue sur Disney+ depuis Hocus Pocus 2,» sorti il ​​y a un peu plus d’un an.

Le réalisateur de La Petite Sirène, Rob Marshall, parle de la gestion de la musique d’une légende de Disney | Entretien avec io9

C’est impressionnant étant donné que, d’après les dates, cela signifie qu’il a battu des films comme Black Panther : Wakanda Forever, Désenchanté, Ant-Man et la Guêpe : Quantumaniaet même le plus gros succès au box-office de l’entreprise, Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3. C’est tellement impressionnant que Disney a non seulement envoyé un communiqué de presse, mais l’a également publié sur son site officiel de l’entreprise.

Mais quelque chose ne va pas ici, n’est-ce pas ? Pas à propos du film mais du fait que nous parlons de ces chiffres. Ce n’est pas l’un des plus gros problèmes les grèves en cours des écrivains et des acteurs que les studios et les streamers ne veulent pas publier de chiffres ? Et pourtant, Disney publie ses chiffres publiquement. Des chiffres dont, semble-t-il, l’entreprise est très fière et enthousiasmée. Cela signifie-t-il que lorsque quelque chose fait ses débuts et que les chiffres ne sont pas publiés, cela a mal fonctionné ? Le film est-il les écrivains et les acteurs obtiennent des résidus supplémentaires pour ces vues de streaming record ?

Ajouter de l’huile sur la flamme est la définition de ce qu’est spécifiquement une vue. Selon Disney, c’est s « durée totale du flux divisée par la durée d’exécution ». Ce qui est logique. C’est une belle moyenne. Mais, encore une fois, cela fait allusion aux montagnes de données que l’entreprise examine en interne. Des données qui pourraient sûrement être partagées en privé avec leurs créateurs, mais qui sont retenues et défendues.

Vous commencez à voir le problème ici. Au milieu d’une grève où la transparence sur les numéros de streaming est un problème majeur, indiquer clairement que ces chiffres ne sont pas seulement facilement accessibles, mais qu’ils méritent d’être applaudis lorsque cela vous profite, semble un peu déconnecté de la réalité.

Vous pouvez être les 16 millions et la première personne à regarder La petite Sirène ici.

Vous voulez plus de nouvelles sur io9 ? Découvrez quand vous attendre aux dernières nouvelles merveille, Guerres des étoileset Star Trek sorties, quelle est la prochaine étape pour le DC Universe au cinéma et à la télévisionet tout ce que vous devez savoir sur l’avenir de Docteur Who.