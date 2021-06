Le record de Samit Patel mène le Nottinghamshire à la victoire de Vitality Blast sur le Derbyshire | Nouvelles de cricket

Samit Patel a joué avec la batte et la balle alors que Notts battait le Derbyshire à Trent Bridge

Le vétéran polyvalent Samit Patel a joué le rôle principal alors que les Nottinghamshire Outlaws ont battu le Derbyshire par deux points pour terminer deuxième du groupe Nord après un match Vitality Blast raccourci par la pluie à 15 overs par côté.

Le joueur de 36 ans a frappé trois six et six quatre dans un 62 invaincu – son premier demi-siècle dans le format pendant trois ans lors de sa 110e apparition consécutive – et en prenant 2-14 sur trois tours de son bras gauche entré. le livre des records en tant que premier joueur anglais à compléter le double de 250 guichets et 5 000 courses au cricket Twenty20.

Luis Reece a frappé 56 sur 26 balles et Leus du Plooy un invaincu 58, dont un six sur la dernière balle, mais Derbyshire a perdu deux points de moins que son objectif de 153.

Ben Duckett a soutenu Patel avec 38 balles sur 25 alors que les Outlaws totalisaient 152-6, les guichets étant partagés à parts égales entre les sertisseurs Logan van Beek et George Scrimshaw.

Glamorgan a remporté l’autre match de Blast pour battre la météo avec Colin Ingram écrasant 75 dans un succès de 21 points du groupe Sud sur Moyen-sexe.

Le Sud-Africain a frappé la moitié des courses de son équipe dans un superbe coup de 48 balles qui comprenait 10 limites et deux maximums.

Steven Finn a impressionné pour Middlesex avec 4-19, mais ils n’ont pas pu chasser le total de 150-9 de Glamorgan.

Paul Stirling a marqué le meilleur but avec 46 et le capitaine du ballon blanc anglais Eoin Morgan en a ajouté 33, mais le transport à trois guichets de Timm Van Der Gugten s’est avéré suffisant pour que les hôtes obtiennent les points à Sophia Gardens.

Ailleurs, la pluie signifiait que les matchs entre Ours de Birmingham et Lancashire, Worcestershire et Northamptonshire, Yorkshire et Durham, Surrey et Hampshire, Sussex et Somerset, et Essex et Gloucestershire ont été abandonnés sans qu’une boule soit lancée.