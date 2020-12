NOUVELLE-ORLÉANS: Alvin Kamara a égalé un record de la NFL en effectuant six touchés dans un match et a terminé avec un record en carrière de 155 verges au sol pour aider la Nouvelle-Orléans à battre les Vikings du Minnesota 52-33 vendredi et à décrocher un quatrième titre consécutif NFC Sud.

Portant des chaussures de couleurs différentes, une rouge et une verte le jour de Noël, Kamara a sprinté pour un touché de 40 verges lors du premier entraînement du match. Il a ajouté des points marquants de 1, 5, 6, 7 et 3 verges contre un front défensif du Minnesota durement touché par des blessures.

Kamara a égalé un record établi par l’arrière du Hall of Fame Ernie Nevers en 1929 pour les Cardinals de Chicago.

La ligne offensive obtient le ballon de jeu à coup sûr, bravo à eux, a déclaré Kamara. Sean (Payton, l’entraîneur des Saints) l’a composé, j’ai fait la petite partie.

Aujourd’hui a été une belle journée, nous avons sorti le premier but, le titre de division. Je vais le prendre à partir de là.

Le Minnesota (6-9) a été éliminé des éliminatoires tout en accordant le plus de points à n’importe quelle équipe de Vikings depuis 1963.

Les Saints (11-4) n’ont jamais botté et ont établi un record de verges gagnées dans un match par un adversaire Vikings avec 583. Ils auraient pu gagner par une plus grande marge si ce n’était pour une paire d’interceptions de Drew Brees, l’un d’eux sur passe qui a dévié les mains du receveur Emmanuel Sanders.

Brees a complété 19 des 26 lancers pour 311 verges à son deuxième match après des blessures aux côtes et aux poumons qui l’avaient mis à l’écart pendant quatre matchs.

Sanders a réussi quatre attrapés pour 83 verges, tandis que l’ailier serré Jared Cook a capté trois passes pour 82 verges. Les 264 verges au sol de la Nouvelle-Orléans ont été les plus marquées par un adversaire des Vikings lors des sept saisons de l’entraîneur-chef Mike Zimmer.

Irv Smith Jr., originaire de la Nouvelle-Orléans, a attrapé deux passes de touché au troisième quart pour les Vikings, le deuxième tirant le Minnesota à 31-27. Mais les Saints ont répondu avec deux courts touchés par Kamara et un par le quart de réserve Taysom Hill au quatrième quart pour mettre le match hors de portée.

Kirk Cousins ​​a réussi 283 verges et trois touchés pour les Vikings, qui n’ont jamais mené et traîné pour de bon après le deuxième touché de Kamara au premier quart.

Dans un match qui a vu les deux défenses lutter, le receveur des Saints Marquez Callaway a fait un jeu que tout arrière défensif apprécierait quand il a empêché Eric Wilson d’intercepter une passe que Brees a lancée directement sur le secondeur. Brees a profité de la deuxième chance, frappant Callaway pour 11 verges lors du prochain jeu, puis trouvant Cook pour un gain de 19 verges contre les Vikings 6. Cela a mis en place la troisième manche de TD de Kamara de la demie pour mettre la Nouvelle-Orléans en avant 24-14 .

BLESSURES

Vikings: Le Minnesota n’a signalé aucun blessé.

Saints: Le LB Kwan Alexander s’est blessé à la cheville droite à la fin du troisième quart. Il a d’abord été aidé hors du terrain, mais a ensuite pris un chariot de la ligne de touche au vestiaire.

SUIVANT

Vikings: visitez Détroit le 3 janvier, dernier dimanche de la saison régulière.

Saints: visitez la Caroline le 3 janvier.

___

Plus AP NFL: https://apnews.com/NFL et https://twitter.com/AP_NFL