Le club brésilien Santos a nié les affirmations récentes que Lionel Messi a dépassé le record de tous les temps de Pelé pour les buts dans un seul club après avoir marqué 644 pour Barcelone.

Le total de Pelé pour Santos, reconnu par beaucoup comme 643, était considéré comme le plus grand par n’importe quel joueur d’un seul club jusqu’à ce que Messi marque son 644e pour le Barça lors d’une victoire 3-0 sur le Real Valladolid.

Pelé, triple vainqueur de la Coupe du monde, a même félicité Messi, mais Santos a affirmé dans un post Instagram que les buts de leur ancien joueur lors de matches amicaux prestigieux devraient compter dans son total.

« Ces derniers jours, il y a eu beaucoup de discussions dans les médias et sur les réseaux sociaux sur le nombre de buts marqués par Pelé dans un maillot Santos », lit-on sur la page Instagram du club.

« Selon certaines statistiques, l’Argentin Lionel Messi (Barcelone) est devenu le joueur avec le plus de buts pour un seul club, lorsqu’il a marqué 644 pour les Catalans, hors matches amicaux – que certains appellent des buts officiels. » Pelé a déjà félicité le Non de Barcelone. . 10: « Des histoires comme la nôtre, d’amour pour les mêmes clubs pendant si longtemps, malheureusement, continueront de se raréfier dans le football », O Rei [The King] écrit sur les réseaux sociaux.

« Cependant, une partie des médias rapporte le total, tout en excluant le meilleur record de tous: le nombre total de buts pour les clubs. Pelé a marqué 1 091 pour Santos. »

« Dans les comptes rendus de presse experts, O Rei a marqué 643 dans les matchs compétitifs et les 448 buts marqués dans les matchs amicaux et les tournois ont été ostracisés comme s’ils détenaient moins de valeur.

« Les 448 buts qu’ils tentent aujourd’hui de disqualifier ont été marqués contre les meilleures équipes de l’époque. Club America (Mexique) et Colo Colo (Chili) ont concédé chacun neuf buts contre Pelé.

« L’Inter Milan, l’une des grandes équipes européennes des années 1960, a concédé huit O Rei. La liste est immense et comprend d’énormes noms: River Plate, Boca Juniors, Racing, Universidad de Chile, Real Madrid, Juventus, Lazio, Napoli, Benfica et Anderlecht.

« Même Barcelone, où Messi jouait, a été l’une des victimes de Pelé. Il a marqué quatre buts en quatre matchs. [against them]. «