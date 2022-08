Le record de Haaland atteint le triplé de City, Arsenal reste parfait

Londres (AFP) – Erling Haaland a réussi un deuxième triplé consécutif alors que Manchester City écrasait Nottingham Forest 6-0, tandis que le leader Arsenal a prolongé son début de saison parfait en Premier League avec une victoire 2-1 contre Aston Villa mercredi.

City et Arsenal ont donné le ton dès le début, mais Liverpool prend de l’ampleur après avoir arraché une victoire 2-1 à la dernière minute contre Newcastle.

Haaland a pris un départ fulgurant depuis son transfert de 50 millions de livres sterling (58 millions de dollars) du Borussia Dortmund à la fin de la saison et la dernière série de buts de l’attaquant norvégien a établi un record de Premier League.

Le total de neuf buts de Haaland après ses cinq premières apparitions est un nouveau record dans l’ère de la Premier League, battant la marque précédente de huit établie par la légende de la ville Sergio Aguero et Micky Quinn.

Inspiré par le triplé de Haaland en première mi-temps, l’équipe invaincue de Pep Guardiola s’est déchaînée au stade Etihad, atteignant 19 buts en seulement cinq matchs.

City a pris les devants à la 12e minute lorsque le centre de Phil Foden a atteint Haaland, qui a poussé à bout portant.

Haaland, dont le père Alfie a joué pour Forest entre 1993 et ​​1997, a de nouveau frappé à bout portant à la 23e minute après que la course de Foden ait été stoppée par un tacle de Neco Williams qui a détourné le ballon sur la trajectoire du Norvégien.

Haaland était impossible à gérer pour Forest et il a scellé son triplé huit minutes plus tard avec une tête pratiquement sur la ligne de but après que John Stones ait hoché la tête à travers la surface de réparation de six mètres.

Haaland n’est que le septième joueur à réussir un triplé lors d’apparitions successives en Premier League.

Même avec Kevin De Bruyne partant sur le banc, les champions étaient imparables et Joao Cancelo s’est enroulé dans le coin supérieur de 20 mètres à la 50e minute.

L’attaquant argentin Julian Alvarez a célébré son premier départ en Premier League pour City après son départ de River Plate avec un but à l’heure alors que le joueur de 22 ans est rentré à la maison grâce à la passe de Riyad Mahrez.

Alvarez a marqué son deuxième à la 87e minute pour sceller la plus grande victoire de City depuis une déroute 7-0 de Leeds en décembre.

– Arsenal parfait –

City a deux points de retard sur Arsenal après que l’équipe de Mikel Arteta ait une fois de plus fait preuve d’une ténacité si souvent absente des équipes des Gunners ces dernières saisons.

Arsenal a frappé à la 30e minute grâce à un cadeau de son ancien gardien Emiliano Martinez, qui a poussé un centre apprivoisé de Gabriel Martinelli directement à Gabriel Jesus pour une finition simple.

Le deuxième bas Villa était à égalité lorsque le corner de Douglas Luiz a survolé le gardien d’Arsenal Aaron Ramsdale à la 74e minute malgré l’appel des hôtes pour une faute.

Mais Arsenal, qui est revenu par derrière pour battre Fulham samedi, a répondu de manière impressionnante alors que Martinelli reprenait son avance trois minutes plus tard sur le centre de Bukayo Saka.

Le patron de Villa, Steven Gerrard, raillé après avoir perdu à domicile contre West Ham dimanche, subira une pression renouvelée après la quatrième défaite de son équipe en cinq matchs cette saison.

À Anfield, Liverpool l’a laissé tard pour assurer une deuxième victoire cette saison alors que le but de Fabio Carvalho à la 98e minute a vu Newcastle.

L’attaquant extérieur Alexander Isak a secoué Liverpool à la 38e minute de ses débuts après son transfert de 60 millions de livres sterling de la Real Sociedad, marquant avec une finition composée de la passe de Sean Longstaff.

Mais, s’appuyant sur l’élan de la déroute 9-0 de Bournemouth samedi – qui a égalé le record de la plus grande victoire de la Premier League – Liverpool a égalisé lorsque Roberto Firmino a réussi la passe de Mohamed Salah à la 61e minute.

Et, bien après les cinq premières minutes de temps d’arrêt, Carvalho – un jour après son 20e anniversaire – a renvoyé chez lui pour déclencher des célébrations sauvages.

Tottenham, troisième, a dû se contenter d’un match nul 1-1 contre son rival londonien West Ham.

L’équipe d’Antonio Conte a pris les devants à la 34e minute lorsque le centre de Harry Kane a été détourné pour un but contre son camp par le défenseur des Hammers Thilo Kehrer.

Mais West Ham a égalisé 10 minutes après le début de la seconde mi-temps lorsque Tomas Soucek a rattrapé la passe décisive de Michail Antonio.

Sans manager, Bournemouth a fait match nul 0-0 avec les Wolves à Dean Court lors de leur premier match après le limogeage de Scott Parker après l’humiliation à Liverpool.

Les loups en troisième position sont désormais sans victoire lors de leurs 12 derniers matchs de championnat depuis avril.