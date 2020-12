BATON ROUGE, La .: Cameron Thomas a marqué un sommet en carrière de 32 points et Darius Days en a marqué 18 avec 10 rebonds, et LSU a battu Texas A&M 77-54 mardi soir dans un premier match de la Conférence du Sud-Est pour les deux équipes.

Le vrai étudiant de première année Thomas a maintenant cinq, plus de 20 points d’efforts cette saison, le plus au pays au niveau de la Division I. Il est entré en tant que 10e meilleur buteur du pays.

Le layup de Trendon Watford avec 12:41 avant la mi-temps a mis LSU 13-12 et il n’a plus jamais été à la traîne. Days a pris en sandwich une paire de 3 points autour d’un de Thomas et LSU a utilisé la poussée de 9-0 pour une avance de 28-18. Les Tigers menaient 41-27 à la mi-temps sur 53,3% de tirs (16 pour 30).

LSU (6-1, 1-0) est sorti de la pause pour battre le Texas A&M 23-15 au cours des 10 premières minutes de la seconde période, et le 3 de Jalen Cook avec 10:05 à jouer en a fait un avantage de 64-42.

Quenton Jackson a mené les Aggies avec 17 points et Emanuel Miller 14.

Les Tigers ont remporté sept victoires consécutives contre Texas A&M (5-1, 1-1) et mènent la série 25-18.

SUIVANT

Texas A&M: les Aggies accueillent Auburn à College Station, Texas, samedi

LSU: Les Tigers se dirigent vers Gainesville, en Floride, et affrontent la Floride samedi.

___

