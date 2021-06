Le record de buts d’Alvaro Morata comparable à Kylian Mbappe, Romelu Lukaku

Luis Enrique a soutenu Alvaro Morata pour convaincre les fans espagnols qui l’ont sifflé, comparant favorablement le record de buts de l’attaquant à des joueurs comme Kylian Mbappe, Karim Benzema et Romelu Lukaku.

Une partie de la foule au stade La Cartuja de Séville a sifflé Morata après avoir raté une occasion lors du match nul 0-0 de l’Espagne contre la Suède lundi lors de leur match d’ouverture de l’Euro 2020, tandis que certains fans ont chanté « Morata, à quel point tu es mauvais » lors d’un pré-tournoi amical avec le Portugal.

Luis Enrique a confirmé que l’attaquant de la Juventus débutera pour l’Espagne contre la Pologne samedi, affirmant que l’équipe sera « Morata et dix de plus ».

« Les entraîneurs ont accès à beaucoup d’informations que les fans et les journalistes n’ont pas », a-t-il déclaré vendredi lors d’une conférence de presse. « Ils ne voient pas les séances d’entraînement. Je dis ‘Morata et dix de plus’ comme un stimulus pour lui donner plus de confiance, mais pas seulement parce qu’il a raté une occasion… Il fait beaucoup de choses bien. Ce n’est pas le cas. de lui offrir quoi que ce soit. »

L’entraîneur a ensuite fait l’éloge du record de buts de Morata pour l’Espagne depuis ses débuts en 2014.

« Après 41 apparitions, un seul joueur dans l’histoire de l’Espagne a marqué plus de buts que lui, et c’est David Villa », a déclaré Luis Enrique. « Des joueurs légendaires comme Raul et [Fernando] Torres a marqué moins de buts que lui lors de ses 40 premiers matchs… Si on regarde les joueurs actifs pour les équipes internationales, un seul joueur a plus de buts après 40 sélections et c’est Harry Kane.

« Le reste, les meilleurs joueurs comme [Kylian] Mbappé, [Timo] Werner, [Antoine] Griezmann, [Karim] Benzema, [Robert] Lewandowski, [Romelu] Lukaku, [Gareth] Bale, tous ont marqué moins de buts lors de leurs 40 premières sélections. »

Morata – que la Juventus a confirmé cette semaine reviendra jouer pour eux la saison prochaine en prêt de l’Atletico Madrid, après avoir marqué 11 buts en Serie A la dernière campagne – a déclaré qu’il avait été « calme » cette semaine.

« Je travaille depuis les moins de 17 ans pour être ici, pour jouer à l’Euro », a-t-il déclaré. « Vous ne pouvez pas plaire à tout le monde. Lorsque vous recevez des critiques pour votre travail, vous devez l’accepter et le respecter … J’attends avec impatience le match de demain, pas seulement pour moi mais pour l’équipe, je pense que nous pouvons faire quelque chose de bien. »

Le joueur de 28 ans a nié que son échec en première mi-temps contre la Suède avait joué dans son esprit, mais a admis qu’il avait eu du mal à dormir par la suite.

« Ce sont des moments qui arrivent si vite que cela ne vous laisse pas le temps de réfléchir », a-t-il déclaré. « Je ne considère pas que ce soit un mauvais coup manqué, le gardien est rapide et j’ai dû essayer de placer mon tir vers le poteau. Cela fait partie du travail. »

Il a ajouté : « Quand tu dessines un match que tu mérites de gagner, c’est normal qu’il soit difficile de dormir après, avec l’adrénaline. Je parle à [the team psychologist] beaucoup, à propos de tout.

« Il est disponible pour moi comme tous les joueurs. J’ai reçu beaucoup de messages que j’apprécie de la part des gens, mais je vais bien. J’ai eu une longue carrière. Les opinions des gens ne changent pas ma vie ou ne me font pas triste. »

Morata a également appelé à une normalisation de la discussion sur les problèmes de santé mentale dans le football. Il avait précédemment évoqué le fait qu’il avait failli souffrir de dépression lors de sa première saison à Chelsea et a commencé à consulter un psychologue pour l’aider à faire face à la pression quotidienne depuis.

« Je pense que c’est important, pas seulement dans le football mais dans n’importe quel travail que les gens pourraient avoir », a-t-il déclaré. « Il est vrai que beaucoup de problèmes de santé mentale, d’anxiété, de dépression, ne sont pas considérés avec le sérieux qu’ils devraient être. Parfois, on dit à quelqu’un qui souffre d’anxiété ou de dépression de se remonter le moral… J’exhorte les gens à parler à spécialistes. C’est un problème.