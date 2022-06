Le record d’approbation de Trump à mi-parcours de la saison primaire

Avec les primaires de mardi dans l’Illinois et une poignée d’autres États derrière nous, nous sommes maintenant à plus de la moitié de la saison primaire de mi-parcours de cette année. Plus de 30 États ont déjà organisé des concours de nomination, y compris certains des plus cruciaux, comme ceux de Pennsylvanie et de Géorgie.

L’ancien président Donald J. Trump a soutenu plus de 200 candidats à travers le pays, dont beaucoup se sont présentés sans opposition ou ont fait face à des opposants peu connus et mal financés.

Pour certains – comme JD Vance dans l’Ohio et le Dr Mehmet Oz en Pennsylvanie – l’approbation de M. Trump a été cruciale pour assurer la victoire. Mais en Géorgie, plusieurs de ses candidats ont été battus de façon retentissante, et il a eu un succès mitigé dans des États comme la Caroline du Sud et la Caroline du Nord.