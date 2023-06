Le recomptage montre que les quatre titulaires du district scolaire Huntley 158 sont en tête de la candidature à la réélection – Shaw Local

Un recomptage des votes dans le comté de McHenry a considérablement modifié le résultat de l’une des courses de commissions scolaires les plus disputées de la banlieue.

Les résultats des élections de mardi ont initialement montré que deux titulaires du district scolaire Huntley 158 ont été réélus et deux ont été évincés par de nouveaux arrivants.

Cela a changé vendredi lorsque le comté de McHenry a publié les résultats de son recomptage en raison d’anomalies nocturnes électorales qui ont entraîné la mauvaise déclaration des votes dans certaines courses.

Maintenant, les quatre titulaires du district 158 ​​– Sean Cratty, Lesli Melendy, Paul Troy et Anthony «Tony» Quagliano – ont été réélus, selon des résultats non officiels.

Quagliano a déclaré avoir entendu parler des problèmes liés à la communication par le comté de McHenry des résultats des élections qui ont conduit à un recomptage des votes dans tout le comté jeudi, mais il a déclaré qu’il « n’avait aucune idée » si cela allait affecter sa propre race.

« Très franchement, je pensais que les résultats étaient un peu étranges, mais ce n’était pas au point où j’allais le remettre en question », a-t-il déclaré. « Ce n’était pas mon attente de ce qui allait se passer, mais ensuite j’ai pensé: ‘Eh bien, peut-être que je suis juste déconnecté.’ ”

Quand il a regardé les résultats mardi soir, Quagliano a déclaré qu’il pensait qu’il était étrange que lui et Troy soient parmi les meilleurs candidats dans les résultats des élections du comté de Kane, mais pas dans celui de McHenry. Il a dit qu’il l’avait cependant ignoré, l’attribuant au faible taux de participation électorale, qui était de 9,5% dans le comté de McHenry.

Le district 158 ​​avait 10 candidats – les quatre titulaires et six nouveaux arrivants – en lice pour quatre places au conseil. La réponse à la pandémie du district a motivé le large éventail d’espoirs et figurait parmi les principales priorités de leurs campagnes.

Même avec cette compétition supplémentaire, Quagliano a déclaré qu’il se sentait confiant pour l’élection compte tenu de tout ce qu’il a accompli pendant son mandat de membre du conseil d’administration et, plus récemment, de président du conseil d’administration. Il a dit qu’il s’attendait à ce que les titulaires revendiquent les quatre sièges, comme ils l’ont fait.

« Nous avons tous été approuvés à la fois par les journaux et par le syndicat, donc je me serais attendu à ce que la communauté soit à peu près alignée sur cela », a-t-il déclaré. « Dieu merci, il y a des gens qui ont fait attention. Nous n’aurions jamais su. … C’est juste une tournure bizarre à une année bizarre.

Vendredi après-midi, Cratty a reçu 1 518 voix, soit 14,5 % du total des voix ; Melendy 1 401, soit 13,4 % ; Troie 1 400, soit 13,4 % ; et Quagliano 1 340, soit 12,8%, montrent des totaux non officiels dans les comtés de Kane et McHenry.

Les candidats qui ne figurent pas actuellement dans les quatre premiers incluent les nouveaux venus Susan Hochmuth avec 1 091 voix, soit 10,4 % ; Laura Murray avec 1 036, soit 9,9 % ; Katherine « Kate » Policheri avec 1 032, soit 9,9 % ; Dana Dalton-Wiley avec 931, soit 8,9 % ; et Tara Masino avec 705, soit 6,7 %.

Mardi soir, il semblait que les nouveaux venus Policheri et Murray prendraient les troisième et quatrième places, évinçant Quagliano et Troy, l’actuel secrétaire du conseil d’administration. Mais le recomptage a montré le contraire.

Jennifer Sargent, la seule candidate écrite, était également en lice. Les votes exprimés pour les candidats par écrit dans le comté de McHenry n’ont pas encore été publiés, mais seront affichés sur la page d’accueil du bureau du greffier, et non sur la page des résultats des élections du comté, une fois entièrement comptés, selon un message publié sur la page des résultats des élections vendredi après-midi.

Au cours de la campagne, tous les candidats ont souligné la nécessité de combler les lacunes d’apprentissage en raison des perturbations de la pandémie, et plusieurs ont insisté sur le fait de soutenir la santé mentale et socio-émotionnelle des élèves à l’avenir.

Les élèves de la maternelle à la cinquième année du district ont commencé l’apprentissage complet en personne cinq jours par semaine le 15 mars.