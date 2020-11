Le recomptage du comté de Milwaukee rapporte 132 votes supplémentaires à Biden après que la campagne Trump a versé 3 millions de dollars dans l’audit électoral du Wisconsin

Un recomptage demandé par le président Donald Trump dans le plus grand comté du Wisconsin a donné une légère bosse au challenger démocrate Joe Biden, alors que les responsables locaux travaillent sur un deuxième audit dans un autre grand district.

Le nouveau décompte du comté de Milwaukee a donné à Biden une augmentation nette de 132 votes après sa conclusion vendredi, sur quelque 460000 votes exprimés au total. Alors que Trump lui-même a remporté 125 voix, le candidat démocrate en a accumulé plus du double.

Après avoir perdu plus de 20000 voix face à Biden dans l’État, l’équipe de Trump a appelé à des recomptages dans deux des comtés les plus grands et les plus démocratiques du Wisconsin – Milwaukee et Dane – dans l’espoir de faire basculer l’État au rouge dans ce qui aurait été un renversement dramatique. . Alors que les résultats du comté de Dane ne devraient pas être prêts jusqu’à dimanche, les recomptages ont déjà coûté à la campagne Trump quelque 3 millions de dollars de dépenses.

Trump a allégué à plusieurs reprises une fraude électorale importante lors de la course de 2020, affirmant des irrégularités dans le système de vote par correspondance – plus fortement favorisé cette année au milieu de la pandémie de coronavirus – ainsi que des problèmes dans le logiciel de vote et des inconduites de la part des responsables électoraux locaux. Bien que sa campagne ait lancé une série de poursuites judiciaires dans les principaux États swing cherchant à annuler les résultats, aucun n’a accordé à Trump de victoires majeures.

Dans le Wisconsin, les avocats du président ont signalé des milliers de bulletins de vote d’électeurs identifiés comme «Indéfiniment confiné», ce qui leur a permis de voter par correspondance au lieu d’une pièce d’identité avec photo. À la demande de l’équipe Trump, ces votes ont été mis de côté comme pièces à conviction pour de futurs litiges.

À la suite de la conclusion du recomptage de Milwaukee, le greffier du comté George Christenson, un démocrate, a déclaré que le nouveau décompte ne faisait que prouver «Ce que nous savons déjà: que les élections dans le comté de Milwaukee sont justes, transparentes, précises et sûres.»

Le seul républicain du conseil des solliciteurs du comté, Rick Baas, a déclaré que la campagne Trump était probable. “Dans l’attente de sa journée au tribunal,” suggérant qu’elle pourrait soulever de nouvelles preuves dans le cadre d’une contestation judiciaire, mais a ajouté que le conseil «S’est conduit de manière exemplaire.»

Alors que Trump pourrait encore lancer un nouveau procès sur l’élection du Wisconsin, il devra le faire rapidement, car l’État devrait certifier son résultat dès mardi prochain. Cependant, un groupe d’activistes conservateurs, la Wisconsin Voters Alliance, a déjà intenté une action en vue de retarder la certification, ce qui pourrait donner plus de temps au président.

