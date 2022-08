Le recomptage confirme que le greffier inculpé du Colorado a perdu les élections

DENVER (AP) – Un recomptage a confirmé qu’un greffier du comté du Colorado inculpé qui a allégué une fraude électorale a perdu les élections primaires qu’elle a courues le mois dernier dans sa tentative de remporter le poste de gestion des élections de l’État, ont annoncé jeudi des responsables.

Les résultats ont à peine changé, la greffière du comté de Mesa, Tina Peters, récoltant 13 voix supplémentaires lors du recomptage des suffrages exprimés lors des élections du 28 juin pour déterminer le candidat républicain au poste de secrétaire d’État. Peters a obtenu environ 29% des voix, a déclaré la secrétaire d’État démocrate Jena Griswold dans un communiqué.

La gagnante de la primaire du GOP pour le travail de supervision des élections du Colorado, Pam Anderson, a reçu 13 voix de plus lors du recomptage et a terminé avec 43 %. Un troisième candidat, Mike O’Donnell, a obtenu 11 voix de plus.

La messagerie vocale de Peters était pleine et elle n’a pas immédiatement renvoyé de SMS ou d’e-mails demandant des commentaires sur les résultats du recomptage.

Elle a intenté une action en justice mercredi contre Griswold et les greffiers du comté de l’État, alléguant que le recomptage n’a pas été effectué conformément à la loi de l’État. Le procès prétend que l’exactitude des machines sélectionnées au hasard utilisées pour compter les bulletins de vote aurait dû être vérifiée avec un décompte manuel avant le début du recomptage.

Le bureau de Griswold a déclaré dans un communiqué que le procès était sans fondement.

« Les allégations du procès sont basées sur des complots démystifiés qui ont été rejetés par les juges dans des affaires précédentes. Le recomptage est terminé et a été effectué conformément à la loi et à la règle électorales du Colorado », indique le communiqué.

Peters fait face à plusieurs accusations de crime pour son rôle présumé en permettant à des personnes non autorisées de pénétrer dans le système électoral de son comté à la recherche de preuves des théories du complot lancées par l’ancien président Donald Trump après sa défaite aux élections de 2020.

Elle a nié avoir fait quoi que ce soit d’illégal et soutient que les accusations sont politiquement motivées. Elle a publié des rapports prétendant montrer une activité suspecte dans les systèmes de vote, mais ceux-ci ont été démystifiés par divers responsables et experts.

Un juge a interdit à Peters de superviser les élections locales de l’année dernière et de cette année dans le comté de Mesa, une région de l’ouest de l’État qui est en grande partie rurale et fortement républicaine. Trump a perdu le Colorado en 2020 mais a remporté la majorité des voix dans ce comté.

La marge de perte de Peters dans la primaire du secrétaire d’État du GOP n’a pas nécessité de recomptage automatique, mais elle a collecté plus que les 256 000 $ nécessaires pour en payer un, apparemment principalement auprès de partisans extérieurs à l’État après avoir lancé un appel à l’aide sur le podcast de Steve Bannon.

Lors du recomptage, 37 bulletins de vote qui avaient été remplis et retournés par les électeurs ont été découverts dans une poubelle avec des bulletins retournés comme non livrables qui étaient en cours de préparation pour être stockés dans le comté d’Elbert, près de Denver.

Ces bulletins ont été ouverts et comptés pour la première fois lors du recomptage mais n’ont changé les résultats d’aucune course, a déclaré le bureau du secrétaire d’État.

Une ventilation des résultats du dépouillement du comté fournie par le bureau de Griswold a montré qu’il y avait également de petits changements dans le décompte des bulletins de vote dans d’autres comtés qui ont modifié les résultats du vote.

Colleen Slevin, Associated Press