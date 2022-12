Le recomptage confirme que la représentante Lauren Boebert a été réélue de justesse

DENVER (AP) – Un recomptage automatique a confirmé lundi que la représentante républicaine Lauren Boebert avait remporté sa candidature à la réélection contre le démocrate Adam Frisch. La course aux ongles mordants a montré que le style combatif de la députée fatigue les électeurs de son district conservateur du Colorado.

La secrétaire d’État Jena Griswold a annoncé les résultats lundi soir. Frisch a obtenu un total de deux voix lors du recomptage, loin d’être suffisant pour combler un écart de plus de 500 voix avec Boebert. Un conseiller municipal d’Aspen, Frisch avait déjà concédé la course le mois dernier après que le premier décompte l’ait placé juste sous la marge de l’État pour un recomptage obligatoire.

Peu de gens s’attendaient à ce que la course se résume à une marge aussi étroite. Au cours de son premier mandat, Boebert a atteint une renommée nationale pour son soutien indéfectible à l’ancien président Donald Trump, son utilisation agressive des médias sociaux et sa volonté de s’engager dans des querelles personnelles avec des représentants démocrates.

Frisch s’est présentée contre ce qu’elle a appelé sa « colère », affirmant qu’il ne soutiendrait pas la présidente de la Chambre des États-Unis, Nancy Pelosi, en tant que chef du parti et se décrivant comme un résolveur de problèmes non partisan. Peu de gens lui ont donné beaucoup de chance dans le 3e district du Congrès conservateur, qui se heurte à certaines stations de ski libérales célèbres, mais est dominé par de vastes étendues moins glamour et riches en énergie du Colorado rural.

The Associated Press