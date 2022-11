Le reclassement des actions de Constellation est une victoire pour les actionnaires réguliers

Constellation Brands (STZ) supprime officiellement sa structure d’actions à deux catégories, un changement important en matière de gouvernance d’entreprise dans l’intérêt d’investisseurs comme nous. Les actionnaires de Constellation ont approuvé mercredi la résiliation des actions de classe B du brasseur Corona, qui fait suite à l’approbation par le conseil d’administration de la proposition en juin. Le reclassement des actions supprime un surplomb sur les actions de classe A, ce qui pourrait contribuer à stimuler la valorisation de Constellation à long terme. Les actions de Constellation s’échangeaient de plus de 2% jeudi à midi, à environ 245 dollars pièce, participant à un large rallye à Wall Street après des données d’inflation d’octobre plus légères que prévu. La nouvelle Environ 75 % des actionnaires de classe A de Constellation ont accepté de supprimer les actions de classe B à droit de vote élevé de la société, qui appartenaient à des membres de la famille fondatrice Sands. Ce sont des parents de feu Marvin Sands, qui a lancé la société maintenant connue sous le nom de Constellation en 1945. Dans le cadre de la transaction, la famille Sands recevra une action de catégorie A pour chacune de ses actions de catégorie B, plus un paiement en espèces de 64,64 $ pour chaque action de catégorie B. C’est une prime de 26,5% basée sur le cours de clôture de l’action le 29 juin, la veille de l’approbation du plan par le conseil d’administration de Constellation. Au total, le paiement en espèces est d’environ 1,5 milliard de dollars. Les actions de classe B avaient 10 voix par action, donnant à la famille Sands la majorité des droits de vote. Maintenant, avec une structure à action unique en place, ce sera une action, un vote pour tous les investisseurs. Dans le cadre de l’élimination de la classe B, Robert Sands et Richard Sands – les fils du fondateur – prennent leur retraite de leurs postes de direction chez Constellation, faisant économiser à l’entreprise entre 15 et 20 millions de dollars par an en salaire et avantages sociaux, selon la direction. Nous nous félicitons de ces économies de coûts. La fin des actions de classe B de Constellation n’est pas la seule amélioration de la gouvernance d’entreprise que l’entreprise a apportée ces dernières semaines. Fin octobre, Constellation a conclu un accord avec Canopy Growth qui modifie la structure de son investissement dans la société de cannabis. La nouvelle structure réduit l’impact des pertes de Canopy Growth sur les bénéfices de Constellation. L’avis du Club La nouvelle de cette semaine est un développement significatif pour les actionnaires et renforce notre confiance dans Constellation pour l’avenir. Nous anticipons cette décision depuis le 5 mai, date à laquelle nous avons commencé à acheter des actions de Constellation Brands. Nous estimons que la société a une valorisation attrayante, avec un portefeuille de boissons alcoolisées axé sur la croissance qui devrait rester résilient malgré un ralentissement économique. Maintenant que la structure d’actions à deux catégories de Constellation est abandonnée, notre dossier d’investissement n’a fait que s’adoucir. L’élimination des actions à droit de vote élevé élargit probablement la base d’investisseurs susceptibles d’envisager d’acheter Constellation. Les investisseurs institutionnels comme les fonds de pension, en particulier, critiquent les accords d’actions à double classe, estimant que l’influence démesurée et enracinée des fondateurs à long terme augmente les risques pour les actionnaires réguliers. En conséquence, une structure à action unique pourrait à terme augmenter le ratio cours/bénéfice de Constellation. Les investisseurs voyant moins de risques du côté de la gouvernance, ils pourraient être plus disposés à payer pour les flux de bénéfices futurs de Constellation, augmentant ainsi le multiple de l’action. Les actions de Constellation se négocient actuellement à 19,7 fois les bénéfices à terme, en dessous de leur moyenne sur cinq ans de 20,7 fois, selon FactSet. (Le Charitable Trust de Jim Cramer est long STZ. Voir ici pour une liste complète des actions.) En tant qu’abonné au CNBC Investing Club avec Jim Cramer, vous recevrez une alerte commerciale avant que Jim n’effectue une transaction. Une caisse de bière Constellation Brands Inc. Corona est posée sur une étagère dans une glacière lors d’une livraison à Ottawa, Illinois, États-Unis, le mardi 2 avril 2019. Daniel Acker| Bloomberg | Getty Images