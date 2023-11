« Le récit pornographique » de Nitish Kumar : le BJP dit que « l’équilibre mental a été perdu » et qu’il doit arrêter | Dernières nouvelles Inde

Patna : Le Bharatiya Janata Party (BJP) a insisté mercredi sur la démission du ministre en chef du Bihar, Nitish Kumar, suite à ses propos sur le « contrôle de la population », malgré les excuses de ce dernier à l’Assemblée de l’État, affirmant qu’il avait « perdu son équilibre mental ». L’attaque la plus virulente contre Kumar, allié devenu adversaire du BJP, est venue de Nishikant Dubey, qui a qualifié les remarques de Kumar de « récit pornographique ».

Le ministre en chef du Bihar, Nitish Kumar, s’exprime au milieu d’une protestation des députés de l’opposition contre les remarques qu’il a faites sur l’importance de l’éducation des femmes pour contrôler la population. (PTI)

^userSubscribe /userSubscribe

^userSubscribe /userSubscribe

Dans un article sarcastique sur X, le député du BJP a écrit : « Écoutez les histoires pornographiques de Mahaguru Nitishanand Maharaj et gardez le contrôle de la population. »

Le ministre en chef du Bihar, s’exprimant mardi sur l’importance de l’éducation des femmes pour contrôler la population du Bihar, a décrit comment une femme peut retenir son mari pendant les rapports sexuels. “Les actes du mari ont conduit à davantage de naissances. Cependant, avec l’éducation, une femme sait comment le retenir… c’est la raison pour laquelle le nombre (de naissances) est en baisse”, a déclaré Kumar, déclenchant un conflit politique massif.

^userSubscribe /userSubscribe

^userSubscribe /userSubscribe

Alors que le BJP lançait une série d’attaques cinglantes, Kumar s’est excusé mercredi pour ses remarques à l’assemblée. “Je m’excuse et je retire mes propos”, a-t-il déclaré.

Les excuses n’ont cependant pas apaisé le BJP.

Le ministre de l’Union, RK Singh, a déclaré aujourd’hui qu’il avait honte que Nitish Kumar soit le ministre en chef du Bihar.

“Je pense que chaque personne au Bihar doit avoir honte que son CM utilise un langage aussi obscène à l’Assemblée… C’est une déclaration de troisième année… Nitish Kumar a perdu la tête”, a-t-il déclaré.

A lire aussi : Nitish Kumar s’excuse pour ses remarques sur le contrôle de la population après une réaction violente

Le leader du BJP, Vijay Sinha, a déclaré : « Ses déclarations visent à faire honte aux femmes. C’est le pays des Maa Janki. Le pays tout entier a vu à quel point il a embarrassé les femmes à l’Assemblée. CM a perdu la mémoire… Il devrait démissionner… Il n’est plus digne de siéger à l’Assemblée. »

^userSubscribe /userSubscribe

^userSubscribe /userSubscribe

Le leader du BJP, Sushil Modi, a qualifié ses propos de sexistes.

“Même s’il s’est excusé, tout l’État du Bihar a honte. Comment a-t-il eu le courage de faire une déclaration aussi sexiste ?” il a dit.

Le ministre de l’Union, Nityanand Rai, a déclaré que Nitish Kumar avait perdu son équilibre mental.

“Ses propos étaient hautement répréhensibles. Seule une personne qui a perdu ses repères mentaux peut utiliser des propos aussi grossiers contre les femmes. Il n’est plus digne d’occuper le poste de CM. Il a dégradé l’image du pays en salissant sa culture. Il devrait présentez des excuses sans réserve et retirez-vous de la politique”, a-t-il déclaré à l’ANI.

Le chef de l’AIMIM, Asaduddin Owaisi, a déclaré que cette remarque était inappropriée.

« L’Assemblée législative est un lieu sacré… elle a un certain caractère sacré… C’était un langage vulgaire. Il aurait pu dire que les femmes, si elles étaient suffisamment instruites, seraient en mesure de décider quand avoir des enfants, mais au lieu de cela, il l’a décrit à travers ses paroles et ses gestes qui étaient inappropriés”, a-t-il ajouté.

^userSubscribe /userSubscribe

^userSubscribe /userSubscribe

La présidente du NCW, Rekha Sharma, a déclaré que la remarque de Kumar était désobligeante à l’égard des femmes. Elle a également exigé que ces propos soient effacés des procès-verbaux de l’assemblée.

“La façon dont il parlait était comme un dialogue de film de qualité C dans l’assemblée devant des femmes et le pire était que les hommes assis derrière lui riaient… Ses actions et ses gestes étaient presque comme une vilaine blague… Le pire, c’est ceci, le Président ne les a pas encore effacés… Le Président de l’Assemblée du Bihar devrait prendre des mesures contre lui, ses déclarations doivent être effacées”, a-t-elle déclaré.

L’allié de Nitish Kumar et vice-ministre en chef du Bihar, Tejashwi Yadav, a minimisé mardi cette remarque.

“Laissez-moi vous dire une chose. Ce n’est pas bien si quelqu’un l’interprète mal. La déclaration du CM concernait l’éducation sexuelle. Les gens hésitent chaque fois que le sujet de l’éducation sexuelle est abordé. Ceci est maintenant enseigné dans les écoles. La science et la biologie sont enseignées Il a dit ce qui devrait être fait concrètement pour arrêter l’augmentation de la population… Cela ne devrait pas être mal pris. Cela devrait être considéré comme une éducation sexuelle”, avait-il déclaré.

^userSubscribe /userSubscribe

{^userSubscribe} {/userSubscribe}

Mercredi, l’opposition a protesté contre Kumar à l’intérieur de l’assemblée. Kumar, réagissant à la protestation, a déclaré que leurs partis leur avaient demandé de le critiquer.

Avec les contributions de l’ANI, du PTI