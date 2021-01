Le lieutenant du Capitole qui a abattu l’émeutier de MAGA Ashli ​​Babbitt a décrit sa confusion dans les instants qui ont précédé l’ouverture du feu pendant le siège du 6 janvier.

Les détails du récit de l’officier vétéran de la fusillade mortelle ont été révélés pour la première fois dimanche dans un rapport du New York Times.

Babbitt, 35 ans, vétéran de l’armée de l’air, a été tuée alors qu’elle tentait de franchir une fenêtre cassée pour entrer dans la salle du Congrès, après avoir pénétré dans le bâtiment fédéral avec une foule d’émeutiers pro-Trump plus tôt ce mois-ci.

Le flic anonyme qui a tiré le coup mortel affirme ne pas savoir qu’il y avait eu trois flics gardant la porte. Il dit n’avoir vu la foule avancer vers lui que quelques instants avant la mort de Babbitt vers 14h30.

Des images montrent que les trois flics gardant la porte n’avaient ni bouclier ni équipement anti-émeute visibles.

L’officier, qui a été mis en congé dans l’attente d’une enquête, affirme également qu’il ne savait pas qu’une équipe tactique faisait partie de sa mission pour aider à éliminer les émeutiers.

Des images montrent que les trois flics gardant la porte semblent céder la place à cette équipe, l’un d’eux disant: « Ils sont prêts à rouler ».

Mais cela laisse la porte complètement sans surveillance alors que les émeutiers continuent d’essayer d’enfoncer les portes. L’officier qui a tiré sur Babbit a déclaré aux responsables qu’il ne savait pas si l’un des membres de la foule était armé lorsqu’il a tiré son seul coup.

Il a également déclaré qu’il n’avait aucune planification préalable sur la façon de traiter une telle charge sur le bâtiment. Babbitt et la foule qu’elle rejoignit se dirigeaient vers le passage utilisé pour évacuer le sol de la maison.

L’officier a déclaré qu’il avait utilisé des tables et des chaises pour barricader la porte de la zone hautement restreinte et a déclaré qu’il avait 31 cartouches dans son arme. L’officier a déclaré qu’il pensait également avoir entendu dire que des coups de feu avaient été tirés ailleurs dans le Capitole plus tôt pendant le siège.

Des images montrent que les trois flics gardant la porte semblent céder la place à l’équipe tactique de secours, l’un d’eux disant: « Ils sont prêts à rouler ». Cela laisse la porte complètement sans surveillance alors que les émeutiers continuent d’essayer de casser les portes

La foule a été vue en train de briser les fenêtres et de pousser les portes pendant que des officiers armés montaient la garde avec leurs armes tirées de l’autre côté. Babbitt a ensuite été vu essayant de grimper à travers une fenêtre brisée pour entrer dans la chambre alors qu’un autre émeutier criait « il a une arme à feu »

Un coup de feu a alors retenti et le joueur de 35 ans est retombé par la fenêtre sur le sol

Des agents ont ensuite été vus s’occuper de la femme saignante sur le sol du bâtiment du Capitole avant qu’elle ne soit emmenée à l’hôpital où elle a succombé à ses blessures plus tard dans la journée.

Christopher Ray Grider, 39 ans, d’Eddy, au Texas, a déclaré aux médias locaux qu’il n’était qu’à quelques mètres lorsque Babbitt a été abattu.

Il a par la suite été accusé de déprédation délibérée de biens fédéraux, de rester illégalement dans une zone réglementée et de violente entrée dans l’émeute du 6 janvier.

Chad Barrett Jones, 42 ans, de Coxs Creek, Kentucky, a été accusé d’agression contre un agent fédéral, de certains actes au cours d’un trouble civil, de destruction de biens gouvernementaux de plus de 1000 $, d’entrave à la justice, d’entrée illégale dans un bâtiment ou des terrains à accès restreint, entrée violente, et une conduite désordonnée sur les terrains du Capitole.

Selon un affidavit, le FBI a reçu une information publique identifiant Jones à travers des images tirées de la vidéo dans laquelle Babbitt a été tourné.

L’officier a déclaré qu’il avait utilisé des tables et des chaises pour barricader la porte de la zone hautement restreinte et a déclaré qu’il avait 31 cartouches dans son arme. L’officier a déclaré qu’il pensait avoir entendu dire que des coups de feu avaient été tirés ailleurs dans le Capitole avant la fusillade mortelle.

Thomas Baranyi, 28 ans, aurait également figuré dans une interview largement diffusée filmée à la suite de la mort de Babbitt, 35 ans. Des agents fédéraux ont regardé des images de la fusillade de Babbitt et ont vu un homme portant le même pull bleu des Giants et une casquette de baseball noire debout à côté d’elle.

Baranyi a été inculpé pour son rôle présumé dans l’émeute.

La foule a été vue en train de briser les fenêtres et de pousser les portes pendant que des officiers armés montaient la garde avec leurs armes tirées de l’autre côté.

Babbitt a ensuite été vu essayant de grimper à travers une fenêtre brisée pour entrer dans la chambre alors qu’un autre émeutier criait « il a une arme à feu ».

Le vétéran de l’armée de l’air Babbit a été tué alors qu’elle tentait de grimper à travers une fenêtre cassée pour entrer dans les chambres du Congrès, après avoir pénétré dans le bâtiment fédéral avec une foule d’émeutiers pro-Trump plus tôt ce mois-ci.

Elle aurait dit aux policiers: « Ouvrez simplement la porte. Ils ne vont pas s’arrêter.

Un seul coup de feu a alors retenti et le joueur de 35 ans est retombé par la fenêtre sur le sol.

Des agents ont ensuite été vus s’occuper de la femme qui saignait sur le sol du bâtiment du Capitole avant qu’elle ne soit transportée à l’hôpital où elle a succombé à ses blessures plus tard dans la journée.

Le mari de Babbitt, Aaron, a rendu hommage à sa femme, qui a servi 14 ans dans l’armée de l’air, en tant que fervent partisan de Trump qui était « un grand patriote pour tous ceux qui la connaissaient ».

Il a déclaré: « Elle n’avait aucune arme sur elle, je ne sais pas pourquoi elle a dû mourir à la Maison du peuple. Elle a exprimé son opinion et elle a été tuée pour ça.

DailyMail.com a rapporté en exclusivité jeudi que Babbitt avait une feuille de rap importante qui comprenait une mise en danger imprudente, la destruction malveillante de biens et la falsification d’une voiture, et qu’elle faisait l’objet de deux ordonnances restrictives.

Elle a également eu une relation à trois avec son mari avec un barman de 29 ans. Kayla Joyce vivait avec le couple marié à San Diego.

Kayla a déclaré au New York Magazine qu’elle avait appris la mort de sa petite amie à la télévision.

« En fait, je l’ai vu pour la première fois sur vidéo lorsque j’étais au téléphone avec plusieurs hôpitaux essayant de la retrouver », a déclaré la jeune femme de 29 ans. «Nous l’avons découvert grâce aux nouvelles. Grâce à la télévision en direct.

« Nous essayions de la contacter une fois que cette merde a été diffusée dans les médias. Nous essayions d’appeler et essayions d’appeler, et rien. Ses services de localisation étaient désactivés. Nous n’avons tout simplement pas pu la trouver et nous avons finalement vu la vidéo en direct d’elle.

Le FBI a identifié Thomas Baranyi comme cet homme photographié peu de temps après que Babbitt ait été abattu

Ashli ​​était un vétéran décoré de l’armée de l’air, servant en tant que contrôleur des forces de sécurité de 2004 à 2008, avant de passer à la réserve de l’armée de l’air de 2008 à 2010, puis à la Garde nationale aérienne de 2010 à novembre 2016 lorsqu’elle a quitté les forces, une force aérienne. a déclaré la porte-parole à DailyMail.com.

« Nos dossiers indiquent qu’elle s’est déployée à plusieurs reprises », a déclaré la porte-parole. «Les déploiements à l’étranger comprenaient des déploiements en Afghanistan en 2005, en Irak en 2006 et aux Émirats arabes unis en 2012 et 2014.»

Chad Barrett Jones, 42 ans, de Coxs Creek, Kentucky, est accusé d’avoir tenté de briser les fenêtres de la porte où Babbitt a été abattu avec un long mât en bois.

Les 12 médailles et rubans d’Ashli ​​comprenaient la médaille du service de la guerre mondiale contre le terrorisme, la médaille de la campagne en Irak, le ruban du service expéditionnaire de l’armée de l’air avec bordure dorée et la médaille expéditionnaire de la guerre mondiale contre le terrorisme.

Babbitt était l’une des cinq personnes tuées dans la violente émeute sur le siège du gouvernement américain qui a envoyé des ondes de choc à travers le monde.

Trois autres étaient également des partisans de Trump tandis que l’un était un flic de service décédé en essayant de défendre le Capitole contre une attaque.

Roseanne Boyland, 34 ans, a été « piétinée dans la rotonde », a déclaré sa famille à DailyMail.com jeudi après que la police eut déclaré qu’elle avait été potentiellement « écrasée » par la foule.

Kevin Greeson, 55 ans, originaire d’Alabama, a subi une crise cardiaque « au milieu de l’excitation », selon sa famille.

Benjamin Phillips, 50 ans, un programmeur informatique de Pennsylvanie, est décédé des suites d’un accident vasculaire cérébral.

Le nombre de morts est ensuite passé à cinq jeudi lorsque les autorités ont annoncé que le policier du Capitole Brian D. Sicknick était décédé des suites de ses blessures.