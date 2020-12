Aucun voyage n’est inutile. Ceux qui errent sans but nourrissent un désir secret de connaître l’inconnu. Ceux qui émigrent pour le travail ou les études le font pour avoir de meilleures opportunités et se bâtir une bonne vie. Ceux qui voyagent pour le plaisir veulent se ressourcer avec de nouveaux paysages. Cependant, on entend rarement parler de voyages entrepris avec le désir exprès de comprendre la racine de la suprématie blanche, bien que dans les années 1880, une Bengali de 20 ans nommée Krishnabhabini Das ait fait exactement cela.

Das a accompagné son mari à Londres pour observer et documenter la vie des Britanniques – les colons de l’Inde – et pour étudier les différences culturelles entre les Indiens et les Britanniques. Ses observations ont été publiées dans un récit de voyage intitulé Englandey Bangamahila en 1885, qui a ensuite été interdit par le gouvernement britannique parce que son contenu était considéré comme «dangereux» par les autorités.

Dans une récente traduction anglaise du livre de Das, A Bengali Lady In England, de l’auteur et universitaire Nabanita Sengupta, vous avez un aperçu du Londres du XIXe siècle dans toute sa splendeur imparfaite. Bien que de nature autobiographique, Das parle rarement de sa vie quotidienne à Londres et concentre son regard sur la vie des citoyens britanniques dans ce récit de voyage. Elle décrit leur vie publique quotidienne avec couleur et dynamisme et présente une vision subordonnée de la culture et des coutumes, de la hiérarchie sociale et des coutumes du peuple anglais. Son rapport n’est certainement pas le premier récit de voyage à faire cela, mais ce qui rend son livre unique, c’est qu’elle est sans doute l’une des rares femmes indiennes, et la première femme bengali, à écrire sur la vie britannique en Angleterre à partir de sa propre expérience. .

Le principal mérite de ses reportages de voyage réside dans le fait qu’elle s’ancre dans des sujets qui n’étaient pas seulement courants à l’époque, mais tout aussi pertinents aujourd’hui.

Dans son livre, Das écrit abondamment sur la pollution, en particulier le smog noir qui a englouti Londres à la fin des années 1800. Nous avons souvent lu sur «l’Angleterre brumeuse» dans les romans de Dickens, et il y a eu plusieurs livres non romanesques qui ont discuté en profondeur du smog de Londres. Le récit de voyage de Krishnabhabini, cependant, relie le point et montre la chaîne de causalité, expliquant à ses lecteurs comment le smog est un sous-produit de la révolution industrielle qui a changé le visage de l’Angleterre au 19ème siècle.

Elle raconte les horreurs de la vie en ces temps « sombres » avec des détails graphiques et quiconque lit le livre aujourd’hui (plus de 130 ans après l’avoir écrit) sera sans aucun doute rempli d’un sentiment de malheur et de peur de la pollution croissante dans notre villes.

Elle parle également d’asile de réfugiés, d’immigration et de persécution religieuse. Elle explique dans son livre comment, malgré leurs nombreuses lacunes, les Britanniques ne « dérangent » pas ceux qui fuient leur propre pays et cherchent refuge en Angleterre et vivent en paix avec eux. Lisez ces sections du point de vue des questions contemporaines, telles que le Brexit et la crise des réfugiés, et les paroles de Krishnabhabini ressemblent à un douloureux rappel de tous les idéaux que la Grande-Bretagne ne défend pas dans l’Europe moderne.

La principale contribution du livre de Das est la façon dont elle compare la condition des femmes indiennes à celle de leurs homologues britanniques. Dans l’un des poèmes du livre, Das se plaint:

‘En Europe, partout où je vais

Je pense que les femmes sont égales aux hommes

Contrairement à la malheureuse Inde

Sa place est aux pieds des hommes. ‘

La raison pour laquelle ses écrits semblent pertinents est que Das était une femme progressiste, ouverte d’esprit et opiniâtre. Même à la fin des années 1800, lorsque les femmes bengali devaient cacher leur visage sous un ghomta (voile), n’avaient pas droit à l’enseignement supérieur et étaient mariées à un jeune âge, elles ne se sont pas inclinées devant les ses propres conclusions sur les personnes et les situations. Tout en établissant des comparaisons entre les femmes britanniques et indiennes, Das explique qu’elle pense que les femmes ne sont « pas inférieures aux hommes en matière d’intelligence ». elle écrit, « le fait qu’elles (les femmes) aient accompli autant que les hommes malgré tous les obstacles auxquels elles sont confrontées, prouve en fait qu’elles sont supérieures. »

Das n’hésite pas non plus à faire des recettes pour le mieux-être des femmes indiennes. Elle écrit: «Au lieu de simplement poursuivre les voies de ces femmes (britanniques) quand nous pouvons nous imprégner de leurs vertus, peut-être que nous en profiterons réellement. Elle est ouverte d’esprit quant à l’absorption de ce qu’elle croit être «vertueux» dans la culture anglaise et recommande à ses propres compatriotes de faire de même s’ils veulent progresser.

Malgré ses opinions progressistes, elle est également pleine de jugements moraux. Elle dénonce la culture britannique pour son abus, son sens du spectacle et son alcoolisme. Le principal problème qu’elle trouve dans la société britannique est la hiérarchie des classes. Elle est dégoûtée par les mauvais traitements infligés à la «classe inférieure» par la «classe supérieure». Tout en reconnaissant le fait qu’une discrimination similaire fondée sur la caste existe en Inde, elle poursuit en disant que la discrimination fondée sur la caste est meilleure que la discrimination fondée sur la classe, ce qui est une déclaration très problématique. Das n’approuve pas explicitement le système des castes dans ses écrits, mais il y a plusieurs endroits dans le livre où vous la voyez saluer l’hindouisme. Pour la défense, elle parle d’un Hindutva pluraliste (et inclusif) qui ne croit pas à l’esclavage. Cependant, il est difficile de dire sa position sur le système des castes, qui changeait rapidement en Inde à la fin des années 1800 sous le Raj britannique.

En lisant ce texte, il ne faut pas seulement prendre en compte le contexte socioculturel de la fin des années 1800, mais aussi le fait que Badger n’était qu’une femme brune de 20 ans, une femme au foyer, sans éducation formelle lorsqu’elle a écrit cela. . livre. Ses opinions sur la vie britannique reposaient en grande partie sur la recherche et la perception limitée qu’elle avait reçue dans les lieux publics. Elle a peut-être eu peu ou pas d’accès à la vie privée, aux cercles intérieurs et aux sociétés de Londres. Mais sa curiosité d’apprendre, d’en tirer de nouvelles vertus et de nouvelles compétences, sa bande passante mentale pour analyser les situations font de ce livre une satisfaction. En tant que traductrice du livre de Das, Nabanita Sengupta garde habilement les nuances culturelles intactes et contextualise le texte original de Das avec une introduction et des annotations approfondies. La traduction anglaise est simple et contemporaine, ce qui la rend accessible aux lecteurs. Bien que académique par essence et un texte important pour les études victoriennes et postcoloniales, il fonctionne également comme un récit de voyage, car il téléporte les lecteurs dans Londres du XIXe siècle.