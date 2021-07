Le récit de ‘Narappa’ est stratifié et incite à la réflexion : Co-producteur D Suresh Babu | Nouvelles régionales

New Delhi: le long métrage en télougou « Narappa » est un drame captivant avec une histoire en couches, a déclaré le coproducteur du film, D Suresh Babu, après la sortie de la bande-annonce du film mercredi.

Présenté comme une saga émotionnelle mettant en vedette Venkatesh Daggubati et Priyamani, « Narappa » présente l’histoire déchirante d’un agriculteur, de sa famille et de leur lutte pour survivre malgré de dures incertitudes.

Réalisé par Srikanth Addala et également produit par Kalaippuli S Thanu, le film devrait sortir le 20 juillet sur Amazon Prime Video.

Situé dans les champs de l’Andhra Pradesh, le drame d’action suit Narappa (Venkatesh) et les luttes invisibles d’un agriculteur.

« Narappa » est une histoire qui tient une place spéciale « dans nos cœurs », a déclaré le producteur Babu.

« Son récit est stratifié et assez stimulant. De Venkatesh à Priyamani, tous les acteurs, ainsi que les membres de l’équipe, ont déployé une quantité incroyable d’amour et de dévouement pour donner vie à cette histoire. Nous voulions que chaque spectateur reparte avec plus de juste une histoire et c’est exactement ce que ce drame captivant a à offrir », a déclaré le cinéaste dans un communiqué.

Thanu a déclaré qu’il était honoré de faire partie de ce « film phénoménal ».

« Le message principal du film est très puissant. Il ne recule pas devant les vérités. Je suis certain qu’il aura un impact auquel personne ne s’attendrait. Je suis incroyablement heureux que nous puissions présenter notre film à un public de 240 pays. et territoires », a-t-il ajouté.

Ammu Abhiraami, Karthik Rathnam, Rajsekhar Aningi, Rao Ramesh et Rajiv Kanakala complètent également le casting du film.