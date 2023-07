Le récipiendaire de la médaille d’honneur regarde le navire de guerre portant son nom être baptisé dans le Maine

BATH, Maine (AP) – Le 1er lieutenant de marine Harvey « Barney » Barnum a sauté au sol lorsqu’il a essuyé des tirs lors d’une embuscade au Vietnam qui a tué son opérateur radio et son commandant.

Se ressaisissant, Barnum se rendit compte qu’il était maintenant l’officier le plus haut gradé d’une compagnie de fusiliers qu’il venait de rejoindre. Il a appelé l’artillerie et, au milieu des coups de feu, a traîné le commandant en lieu sûr, où il est mort dans les bras de Barnum. Puis il a monté une contre-attaque, supervisé l’évacuation des blessés et dirigé l’éventuelle évasion de l’unité pour rejoindre le bataillon.

Le récipiendaire de la médaille d’honneur, aujourd’hui âgé de 83 ans, a regardé samedi sa femme briser une bouteille de vin mousseux contre la proue pour baptiser le futur destroyer de la marine américaine qui portera le nom de Harvey C. Barnum Jr.

Il a dit qu’il était resté sans voix lorsqu’il a appris qu’un navire de guerre porterait son nom. « Comme tous ceux qui connaissent Barney Barnum le savent, je n’ai jamais été sans voix », a-t-il plaisanté avant l’événement.

La cérémonie de samedi au constructeur naval de la Marine Bath Iron Works était un hommage au héros de la guerre du Vietnam qui, lors de son premier échange de tirs, a été imposé à la direction des Marines qui ne connaissaient pas encore son nom car il venait de les rejoindre quelques jours plus tôt.

Parmi les dignitaires figuraient le gouverneur et les sénateurs du Maine, ainsi que le secrétaire à la Marine Carlos Del Toro, qui a loué l’humilité et la générosité de Barnum, en plus d’être un héros de guerre qui a inspiré d’autres Marines.

Le général Eric Smith, le commandant par intérim du Corps des Marines dont la nomination à la tête du Corps des Marines est bloquée par un sénateur républicain, a qualifié Barnum « d’icône, de légende, de Marine ».

Dans une interview, Barnum a déclaré que les combats étaient déchirants ce jour-là, le 18 décembre 1965, lors de l’opération Harvest Moon. Son unité était en infériorité numérique, prise au dépourvu et séparée du plus grand bataillon à l’extérieur du village de Ky Phu dans la province de Quang Tin.

L’homonyme du navire a dit qu’il avait peur comme tout le monde, mais il a essayé de ne pas le montrer. Les autres Marines se tournaient vers lui, un observateur d’artillerie, après la mort de leur commandant, a-t-il dit.

Pour lancer une contre-attaque, il a brandi une arme de poing de calibre .45 et a dit aux autres de le suivre. Ils l’ont fait.

« C’est un métier difficile. Mais quand ça devient dur, les durs se mettent en branle et c’est ce que font les Marines », a-t-il déclaré. « Nous nous sommes réunis en équipe. Et, vous savez, il n’y a pas de fureur déchaînée plus grande que celle d’un groupe de Marines qui savent que leurs copains ont été abattus.

Barnum est devenu plus tard le premier récipiendaire de la médaille d’honneur du conflit du Vietnam à revenir pour une autre tournée. Il a pris sa retraite du Corps des Marines en tant que colonel après près de trois décennies de service et a servi le secrétaire à la Défense en tant que directeur principal de la politique de lutte contre la drogue, sous-secrétaire adjoint de la Marine pour les affaires de réserve et secrétaire adjoint par intérim de la Marine pour la main-d’œuvre et la réserve. affaires.

Barnum, de Reston, Virginie, est né à Cheshire, Connecticut, et a étudié au Saint Anselm College, un collège bénédictin de Goffstown, New Hampshire. L’abbé de l’école, Mark Cooper, a prononcé l’invocation samedi.

L’événement était une affaire de famille pour Barnum, qui vit maintenant en Virginie.

Sa femme, Martha Hill, a été la marraine du navire. Lors de l’événement samedi, elle était en fauteuil roulant; Barnum est son fournisseur de soins depuis qu’elle a eu un accident vasculaire cérébral il y a environ cinq ans. Sa fille; deux petites-filles, dont l’une a chanté « God Bless America » ; et une arrière-petite-fille de 11 ans ont également participé à l’événement. D’autres parents et amis étaient présents.

Déplaçant 9 500 tonnes, le destroyer de classe Arleigh Burke est construit pour mener simultanément la guerre contre des sous-marins, des avions et des missiles, et d’autres navires de guerre. Les versions les plus récentes sont équipées pour la défense antimissile balistique.

Le destroyer lance-missiles de 510 pieds (155 mètres) était en cale sèche pour la cérémonie alors que les travaux se poursuivent pour préparer le navire à être livré à la Marine.

David Sharp, l’Associated Press