Le récipiendaire de la médaille d’honneur américaine Hiroshi Miyamura décède à 97 ans

PHOENIX, Arizona (AP) – Hiroshi “Hershey” Miyamura, le fils d’immigrants japonais qui a reçu la médaille d’honneur américaine pour avoir repoussé une attaque permettant à une escouade américaine de se retirer pendant la guerre de Corée, est décédé.

La Congressional Medal of Honor Society a annoncé que Miyamura est décédé mardi à son domicile de Phoenix. Il avait 97 ans.

Nés à Gallup, au Nouveau-Mexique, les parents de Miyamura exploitaient un restaurant ouvert 24 heures sur 24 près de la nation Navajo où la famille interagissait avec la population diversifiée de mineurs et de voyageurs qui passaient le long de la route 66.

La mère de Miyamura est décédée quand il avait 11 ans et son père n’a jamais parlé du Japon, a déclaré Miyamura lors d’entretiens ultérieurs. Il gagnerait le surnom de “Hershey” parce qu’un enseignant ne pouvait pas prononcer son prénom.

Miyamura a travaillé comme mécanicien automobile au lycée. Il a rejoint l’armée américaine à la fin de la Seconde Guerre mondiale après que le gouvernement fédéral a levé les restrictions imposées aux Américains d’origine japonaise. Miyamura a été autorisé à rejoindre le 442e régiment d’infanterie, composé presque entièrement de “nisei” – ceux nés aux États-Unis de parents immigrés japonais.

Après la guerre, Miyamura a rencontré Terry Tsuchimori, une femme d’une famille qui avait été forcée de vivre au camp d’internement de Poston dans le sud-ouest de l’Arizona à la suite de l’attaque japonaise sur Pearl Harbor. Ils se sont mariés en 1948 et ont eu trois enfants.

Miyamura a continué à servir dans les réserves de l’armée et a été appelé à l’action pendant la guerre de Corée.

Dans la nuit du 24 avril 1951, près de Taejon-ni, la compagnie de Miyamura est attaquée par une force d’invasion chinoise. Miyamura a ordonné à son équipe de battre en retraite pendant qu’il restait derrière et continuait à se battre, donnant à ses hommes suffisamment de temps pour évacuer.

Miyamura et son collègue chef d’escouade Joseph Lawrence Annello, de Castle Rock, Colorado, ont été capturés. Bien que blessé, Miyamura a transporté Annello blessé sur des kilomètres jusqu’à ce que les soldats chinois lui ordonnent sous la menace d’une arme de laisser Annello au bord d’une route. Miyamura a refusé les ordres jusqu’à ce qu’Annello le convainc de le déposer.

Annello a ensuite été récupéré par une autre unité chinoise et emmené dans un camp de prisonniers de guerre, d’où il s’est échappé.

Miyamura a été détenu comme prisonnier pendant deux ans et quatre mois.

À sa libération, il a reçu la médaille d’honneur du président Dwight D. Eisenhower. Il avait été décerné en secret alors qu’il était encore prisonnier de guerre.

“Je n’ai jamais pensé que je recevrais la médaille d’honneur pour avoir fait mon devoir, ce que je pensais être tout ce que je faisais, c’était mon devoir”, a déclaré Miyamura dans le documentaire Netflix 2018 “Medal of Honor”.

Miyamura et Annello se sont rencontrés plus tard et sont restés amis pour la vie. Annello est décédé en 2018.

Après la guerre de Corée, Miyamura est revenu à Gallup en héros. Plus de 5 000 personnes sont venues à la rencontre de son train. Il a passé une grande partie du reste de sa vie à travailler en ville comme mécanicien automobile.

Dans son documentaire Living History à la bibliothèque de la Congressional Medal of Honor Society, Miyamura a évoqué les soldats qui méritaient d’être reconnus mais ne l’ont jamais reçu.

« Il y a tellement d’Américains qui ne savent pas ce que représente la médaille ou ce qu’un soldat, une femme ou un homme fait pour son pays. Et je crois qu’un de ces jours – j’espère qu’un de ces jours – ils apprendront les sacrifices que beaucoup d’hommes et de femmes ont faits pour ce pays », a-t-il déclaré.

Miyamura est resté actif dans les problèmes des anciens combattants et a donné des conférences d’été annuelles aux militaires à Gallup, au Nouveau-Mexique. Les pourparlers ont attiré des centaines de militaires et de militaires au fil des ans.

En 2019, un assistant a annoncé que Miyamura avait probablement donné son dernier discours public en raison de sa santé déclinante.

La gouverneure du Nouveau-Mexique, Michelle Lujan Grisham, et le vice-président de la nation Navajo, Myron Lizer, ont tous deux qualifié Miyamura de héros, affirmant qu’il manquera à beaucoup de ceux qui lui seront éternellement reconnaissants pour son service.

Miyamura laisse dans le deuil de nombreux membres de sa famille. Les arrangements funéraires sont en attente.

The Associated Press