Le récipiendaire de la médaille d’honneur a disparu depuis 73 ans pour être enterré le Memorial Day

ANDERSONVILLE, Géorgie (AP) – Un enterrement du Memorial Day est prévu pour un soldat de l’armée américaine et récipiendaire de la médaille d’honneur dont les restes ont été identifiés près de 73 ans après sa disparition pendant la guerre de Corée.

Cpl. La dépouille de Luther H. Story sera enterrée le jour férié du 29 mai au cimetière national d’Andersonville près de sa ville natale d’Americus, en Géorgie, a annoncé vendredi l’armée dans un communiqué.

Le président Joe Biden a annoncé le mois dernier que les scientifiques avaient identifié avec certitude les restes de Story. La nouvelle a coïncidé avec une visite à Washington du président sud-coréen Yoon Suk Yeol.

L’histoire, âgée de 19 ans, avait disparu depuis le 1er septembre 1950. Le caporal blessé a été vu pour la dernière fois en train de combattre des assaillants nord-coréens afin que ses camarades soldats puissent se mettre en sécurité. Sa citation de la médaille d’honneur indique que Story est resté derrière sachant que ses blessures ralentiraient ses camarades.

« La dernière fois qu’il a été vu, il tirait avec toutes les armes disponibles et repoussait un autre assaut hostile », indique la citation.

Story a reçu la plus haute distinction militaire du pays à titre posthume. La médaille a été remise à son père lors d’une cérémonie au Pentagone en 1951.

Le 16 janvier 1954, le caporal a été déclaré irrécupérable. Ses restes étaient toujours portés disparus.

En juin 2021, les États-Unis ont exhumé les restes de 652 victimes non identifiées de la guerre de Corée enterrées au National Memorial Cemetery of the Pacific à Hawaï.

Parmi eux se trouvaient des restes retrouvés à Sangde-po, en Corée du Sud, en octobre 1950. Les scientifiques les ont appariés avec succès à Story en utilisant l’ADN ainsi que des analyses dentaires et anthropologiques.

The Associated Press