Le réchauffement rapide des eaux méditerranéennes menace les moyens de subsistance côtiers

Il y a dix ans, les filets du pêcheur tunisien Ahmed Chelli étaient gonflés de poissons et de poulpes qu’il vendait au marché local des îles Kerkennah. Aujourd’hui, il ne tire que “ISIS” – le nom que les habitants ont donné aux crabes bleus qui ont envahi leurs zones de pêche dans les eaux au réchauffement rapide de la Méditerranée.

“Le pêcheur, … au lieu de trouver du poisson pour se procurer un revenu, il trouve quelque chose qui coupe ses filets”, s’est plaint Chelli.

Pendant plus de 70 jours cet été, une canicule marine a cuit les eaux de la Méditerranée occidentale.

C’était la pire étouffante pour la partie ouest du bassin au cours des quatre dernières décennies, a déclaré l’écologiste marin Joaquim Garrabou de l’Institut espagnol des sciences marines, qui surveille les jauges de température dans les eaux côtières de la mer.

Les températures ont grimpé plus haut et la vague de chaleur a duré plus longtemps que toute autre pour frapper les eaux à l’ouest de la Sicile depuis le début de la tenue des registres en 1982, a déclaré Garrabou, sur la base des résultats préliminaires de son analyse, partagés exclusivement avec Reuters.

“Nous avons été témoins de vagues de chaleur marines au cours des 20 dernières années”, a déclaré Garrabou, qui est également coordinateur du réseau de surveillance marine T-MEDNet. Lui et ses collègues ont découvert qu’environ la moitié des pires vagues de chaleur jamais enregistrées dans l’ensemble du bassin ont frappé depuis 2015.

“Presque chaque année, une partie de la Méditerranée souffre”, a-t-il déclaré.

Les mesures prises par les satellites de l’Agence spatiale européenne montrent que, de juin à septembre, les eaux au large de l’Afrique du Nord et du sud-ouest de l’Europe étaient de 2 à 5 degrés Celsius au-dessus des moyennes quotidiennes de 1985-2005. Les températures ont culminé à près de 31 ° C dans certaines régions.

En septembre, des populations d’éponges, d’étoiles de mer, de poissons et de mollusques mouraient en masse dans les eaux au large de la France et de l’Espagne. Coraux blanchis au blanc d’os.

Autour de la Tunisie, la chaleur sous-marine a encouragé la reproduction d’espèces envahissantes telles que le crabe bleu, a déclaré Hamdi Hached, consultant en environnement à Tunis à la Fondation Friedrich Naumann pour la liberté.

Les crabes sont probablement arrivés pour la première fois de l’Indo-Pacifique via les eaux de ballast des navires et ont été documentés pour la première fois en Méditerranée en 1898. Mais, avec la dernière décennie de réchauffement, la population a explosé – mangeant et supplantant les espèces indigènes précieuses.

Avec des larves de crabe bleu prospérant à des températures de l’eau d’environ 30 ° C, il n’y a pas de fin en vue.

Hached a déclaré que “la férocité et la capacité destructrice” du crustacé pincé ont inspiré le surnom “ISIS” sur le thème du califat aux pêcheurs des îles Kerkennah – qui se trouvent à environ 12 milles au large de la côte nord de la Tunisie.

“Il a un très gros appétit pour dévorer toutes les créatures qui l’entourent, devenant une malédiction pour les pêcheurs de la région.”

Des millions de personnes dépendent de la mer

Alors que le tourisme est le moteur de la majeure partie de l’activité économique de la mer, d’une valeur de 450 milliards de dollars en 2017 selon le Fonds mondial pour la nature, des millions de personnes dépendent de la richesse de la mer pour leur subsistance.

Mais alors que le changement climatique fait de la Méditerranée l’une des mers qui se réchauffent le plus rapidement au monde – avec des températures augmentant d’environ 20 % plus rapidement que la moyenne mondiale des océans – cette richesse est menacée.

Le réchauffement rapide est dû en partie au fait que la Méditerranée est un bassin relativement peu profond et confiné. Avec une superficie d’environ 970 000 miles carrés, c’est un “point chaud du changement climatique parce que c’est une petite mer”, a déclaré Garrabou.

Il y a peu de liaisons entre la mer et l’océan Atlantique à l’ouest, il n’y a donc “pas beaucoup de voies de sortie pour l’eau chaude”, a-t-il déclaré. La température globale de l’eau est maintenant supérieure de 1,2 °C en moyenne à ce qu’elle était il y a 30 ans, selon les données.

Des vagues de chaleur marines aiguës peuvent se former lorsque les températures de l’air chaud coïncident avec des conditions océaniques stables – lorsqu’il y a moins de mélange entre les couches d’eau plus froides et plus profondes et la couche de surface plus chaude.

Cet été, le sud de l’Europe a subi des températures torrides sur terre, ce qui, selon les scientifiques, a fourni la configuration idéale pour qu’une vague de chaleur océanique se déroule dans les eaux, car l’océan absorbe l’excès de chaleur dans l’atmosphère.

Coûts économiques

La Méditerranée n’est pas la seule mer en eau chaude.

Une vague de chaleur marine de 2016 le long de la côte sud du Chili a provoqué d’énormes proliférations d’algues qui ont anéanti les fermes piscicoles et coûté à l’industrie aquacole quelque 800 millions de dollars, a déclaré la scientifique Kathryn Smith de l’Association de biologie marine du Royaume-Uni.

Une autre vague de chaleur dans la mer de Tasman en Australie a duré plus de 250 jours entre 2015 et 2016, déclenchant des épidémies dans les fermes conchylicoles.

À mesure que le monde se réchauffe, les vagues de chaleur marines devraient devenir plus fréquentes, selon le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat des Nations Unies. Déjà, le changement climatique a contribué à faire grimper de 54 % le nombre annuel de jours de canicule océanique entre 1925 et 2016, a constaté une équipe de scientifiques internationaux en 2018.

Les scientifiques disent que la Méditerranée pourrait subir au moins une vague de chaleur sévère et durable chaque année d’ici 2100, selon une étude de 2019 dans la revue Climate Dynamics.

Les espèces envahissantes

Les crabes bleus ne sont pas les seuls animaux à envahir la Méditerranée plus chaude. Près de 1 000 espèces exotiques sont entrées dans la mer, selon un rapport de 2021 du WWF, principalement en faisant du stop sur des navires. Mais des températures plus chaudes ont permis à certains passagers clandestins d’établir plus facilement des populations.

Aujourd’hui, environ 10 % de ces espèces sont considérées comme envahissantes, ce qui signifie qu’elles sont susceptibles de causer des dommages environnementaux ou économiques.

Le poisson-lapin jaune vif, par exemple, surpâture les herbiers marins, détruisant les plantes qui fournissent un habitat clé pour les espèces locales et séquestrent le carbone.

Bien que les économistes n’aient pas encore pleinement pris en compte les impacts des vagues de chaleur marines, l’expérience récente en inquiète beaucoup.

Dans les eaux au large de la Grèce, où la zone côtière représente environ 69% de l’économie nationale, une vague de chaleur marine l’année dernière a ravagé la récolte de moules du pays, réduisant de moitié la production et anéantissant 80% des jeunes pousses de moules pour cette année.

Les pêcheries méditerranéennes sont évaluées à plus de 3,4 milliards de dollars, selon un rapport du GIEC de 2022, avec plus de 76 000 navires de pêche chalutant dans les eaux céruléennes pour l’anchois, le thon rouge et le rouget rouge en 2019.

L’impact de telles vagues de chaleur est particulièrement marqué en Afrique du Nord où de nombreuses “communautés sont impliquées dans la pêche artisanale”, a déclaré Mauro Randone, qui gère le programme méditerranéen du WWF axé sur l’économie régionale. “C’est l’un des secteurs les plus touchés.”

Planifier pour l’avenir

Les pays d’Afrique du Nord ont commencé à élaborer des stratégies d’adaptation au changement climatique, a déclaré Naguib Amin, qui dirige Clima-Med, un groupe d’action pour le climat financé par l’UE et lancé en 2018.

S’exprimant lors du sommet sur le climat COP27 en Égypte, Amin a déclaré à Reuters que le groupe travaillait à l’élaboration de stratégies d’action climatique pour les villes de la côte sud de la Méditerranée.

Les pays côtiers européens sont confrontés à des impacts similaires de la hausse des températures, mais “la différence réside dans la capacité financière de ces pays”, a-t-il déclaré.

Les nations africaines espèrent que la COP27 conduira à davantage de financements pour des projets qui aideront leurs communautés à s’adapter au réchauffement des mers, a-t-il déclaré.

Mardi, lors de la COP27, les banques européennes ont annoncé un partenariat avec l’Union pour la Méditerranée, qui comprend 42 pays, pour fournir des subventions et des dépenses en capital sur huit ans afin d’aider à combler un déficit d’investissement de 6 milliards d’euros pour soutenir les nations de la côte sud de la mer. .

Mais cet effort prendra du temps pour prendre de l’ampleur.

Pour l’instant, les pêcheurs tunisiens ont dû trouver une solution à la perte d’une grande partie de leurs espèces traditionnellement pêchées : la pêche commerciale du crabe bleu.

En mai 2021, les exportations de crabe bleu du pays étaient évaluées à 7,2 millions de dollars, soit plus du double de la valeur de la même période en 2020, selon l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture.

Et il y a maintenant plus de 30 usines de transformation de crabes, dont deux situées dans les îles Kerkennah.

“Les pêcheurs veulent maintenant travailler avec le crabe bleu”, a déclaré Habib Zrida, propriétaire d’une entreprise de pêche qui exporte maintenant les crabes. “C’est devenu une source de revenus, après avoir été une malédiction.”