Le changement climatique a probablement augmenté les précipitations jusqu’à 50% à la fin du mois dernier dans deux provinces du sud du Pakistan, mais le réchauffement climatique n’a pas été la principale cause des inondations catastrophiques du pays qui ont tué plus de 1 500 personnes, selon une nouvelle analyse scientifique.

La vulnérabilité globale du Pakistan, y compris les personnes en danger, est le principal facteur de la catastrophe qui, à un moment donné, a submergé un tiers du pays sous l’eau, mais “le changement climatique d’origine humaine joue également un rôle très important ici”, selon une étude. auteur principal Friederike Otto, climatologue à l’Imperial College de Londres.

Il y a de nombreux ingrédients à la crise humanitaire toujours en cours – certains météorologiques, certains économiques, certains sociétaux, certains historiques et orientés vers la construction. Ajoutez à cela des enregistrements météorologiques qui ne remontent pas assez loin dans le temps.

Avec de telles complications et limitations, l’équipe de scientifiques internationaux qui étudient la catastrophe n’a pas pu quantifier à quel point le changement climatique avait augmenté la probabilité et la fréquence des inondations, ont déclaré les auteurs de l’étude. Il a été publié jeudi mais pas encore évalué par des pairs.

Ce qui s’est passé “aurait été un événement de précipitations désastreuses sans changement climatique, mais c’est pire à cause du changement climatique”, a déclaré Otto. “Et surtout dans cette région très vulnérable, les petits changements comptent beaucoup.”

Mais d’autres facteurs humains qui mettaient les gens en danger et n’étaient pas suffisants pour contrôler l’eau étaient des influences encore plus importantes.

“Cette catastrophe est le résultat d’une vulnérabilité qui s’est construite sur de très nombreuses années”, a déclaré Ayesha Siddiqi, membre de l’équipe d’étude, de l’Université de Cambridge.

Selon le rapport de World Weather Attribution, une collection de scientifiques pour la plupart bénévoles du monde entier qui effectuent des études en temps réel sur les conditions météorologiques extrêmes pour rechercher les empreintes digitales du changement climatique.

L’équipe n’a examiné que les deux provinces sur cinq jours et a constaté une augmentation allant jusqu’à 50 % de l’intensité des précipitations, probablement due au changement climatique. Ils ont également examiné l’ensemble de la région de l’Indus sur deux mois et y ont constaté une augmentation des précipitations allant jusqu’à 30 %.

Les scientifiques ont non seulement examiné les enregistrements des pluies passées, qui ne remontent qu’à 1961, mais ils ont utilisé des simulations informatiques pour comparer ce qui s’est passé le mois dernier à ce qui se serait passé dans un monde sans gaz piégeant la chaleur provenant de la combustion du charbon, du pétrole et des ressources naturelles. gaz – et cette différence est ce qu’ils pourraient attribuer au changement climatique. Il s’agit d’une technique scientifiquement valide, selon l’Académie nationale des sciences des États-Unis.

Le co-auteur de l’étude, Fahad Saeed, climatologue à Climate Analytics et au Centre pour le changement climatique et le développement durable à Islamabad, au Pakistan, a déclaré que de nombreux facteurs ont rendu cette saison de mousson beaucoup plus humide que la normale, notamment La Nina, le refroidissement naturel d’une partie de le Pacifique qui modifie le temps dans le monde entier.

Mais d’autres facteurs avaient la signature du changement climatique, a déclaré Saeed. Une vague de chaleur désagréable dans la région au début de l’été – qui a été rendue 30 fois plus probable en raison du changement climatique – a augmenté le différentiel entre les températures de la terre et de l’eau. Ce différentiel détermine la quantité d’humidité qui va de l’océan à la mousson et signifie qu’il y en a plus.

Et le changement climatique a semblé modifier légèrement le courant-jet, les trajectoires des tempêtes et l’endroit où se trouve la basse pression, apportant plus de précipitations aux provinces du sud qu’elles n’en reçoivent habituellement, a déclaré Saeed.

“Le Pakistan n’a pas beaucoup contribué au changement climatique mondial, mais il doit certainement faire face à une quantité massive de conséquences du changement climatique”, a déclaré le doyen de l’environnement de l’Université du Michigan, Jonathan Overpeck, qui ne faisait pas partie de l’étude.

Overpeck et trois autres climatologues extérieurs ont déclaré que l’étude avait du sens et était correctement nuancée pour intégrer tous les facteurs de risque.

Les nuances aident à “éviter la surinterprétation”, a déclaré Chris Field, climatologue à l’Université de Stanford. “Mais nous voulons également éviter de manquer le message principal – le changement climatique d’origine humaine augmente les risques d’événements extrêmes dans le monde, y compris les inondations dévastatrices au Pakistan en 2022.”

