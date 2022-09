Le réchauffement des mers du Liban oblige les pêcheurs et les convives à changer leurs habitudes

Les prix du poisson local, au kilogramme, en août à Berbara, au Liban. (Manu Ferneini pour le Washington Post)

BATROUN, Liban — La première fois que le célèbre restaurant de fruits de mer Jammal a acheté du poisson-lion au marché, les poissonniers ont été intrigués. Que faisaient les gens de Mickey Jammal pour acheter cet étrange nouveau venu indésirable dans les eaux côtières ? Le poisson-lion n’est pas originaire du Liban, mais comme les eaux de la Méditerranée se réchauffent, les organismes non indigènes font concurrence aux poissons indigènes pour des ressources limitées et, dans certains cas, éviscèrent la population marine locale.

Les pêcheurs, les restaurateurs, les plongeurs et les scientifiques au Liban savent qu’il n’y a pas de lutte contre ce phénomène. Le changement climatique est là, disent-ils, indiquant l’invasion d’espèces comme le poisson-lion et le poisson-globe, et la disparition des favoris locaux comme les oursins et les poulpes. Tout ce qu’ils peuvent faire, c’est s’adapter à l’évolution de la réalité marine, en introduisant lentement des poissons étrangers dans l’alimentation locale et en trouvant des utilisations pour ceux qui ne sont pas comestibles.

Il y a une absence de données historiques sur les températures des eaux libanaises, mais un rapport récemment publié par une équipe de chercheurs de l’Institut national d’océanographie de Haïfa, en Israël, a déclaré que la mer Levantine, la partie la plus orientale de la Méditerranée, est la « la plus chaude de toute la mer Méditerranée et l’une des régions qui se réchauffent le plus rapidement au monde.

Selon l’analyse de la température de surface GISS de la NASA, la Méditerranée dans son ensemble s’est réchauffée de plus de 1 degré Celsius (1,8 degré Fahrenheit) au cours des trois dernières décennies. Cela s’ajoute à une vague de chaleur sans précédent de 5 degrés cet été qui a provoqué des proliférations de méduses. Les créatures, qui nuisent aux stocks de poissons, ne sont pas rares au Liban mais ne sont jamais apparues à ce degré.

Beaucoup de nouvelles espèces n’ont pas non plus de prédateurs naturels, et la solution proposée est celle qui a traditionnellement été le fléau de la vie marine : la surpêche et donner aux Libanais le goût de ces intrus.

La rascasse volante est la reine dramatique de la mer. Son visage est encadré par de grandes nageoires qui ressemblent à des manches ornées de plumes – qui, avec les épines parsemant le corps du poisson, sont remplies de glandes à venin qui délivrent une piqûre provoquant un gonflement et une douleur extrême.

Georges Sarkiss, pêcheur de Berbara, un village côtier du nord du Liban, a ressenti la piqûre du poisson-lion, qui l’a laissé gonflé à la main et à la jambe pendant des semaines.

Mais un vendredi venteux d’août, il est monté sur un bateau, a parcouru un peu plus d’un mile, a enfilé son équipement de plongée et a sauté dans la mer avec un autre plongeur, tous deux armés de lances et d’un récipient qu’ils avaient fabriqué à partir d’une cruche d’eau en plastique. . Lorsqu’ils ont refait surface, ils ont été choqués par la multitude de poissons-lions qu’ils avaient vus à 50 mètres (164 pieds) plus bas.

“C’est comme si tous les poissons-lions du Liban se sont enfuis et se sont cachés là-bas”, a déclaré Sarkiss. a plaisanté. “C’est hors de ce monde.”

De retour au modeste port du village, Sarkiss a délicatement coupé les épines venimeuses avec des ciseaux, avant qu’un collègue ne nettoie le poisson et qu’un autre ne tranche la chair. Les pêcheurs disposaient les morceaux rose pâle sur une assiette en plastique et les dévoraient crus. Certains ont arrosé de sauce soja, tandis que d’autres ont déploré qu’ils n’aient pas la trempette levantine par excellence composée d’huile d’olive, de jus de citron, d’ail haché et de sel.

Les pêcheurs ont commencé à plonger pour le poisson-lion au cours des deux dernières années après qu’un groupe local appelé Diaries of the Ocean a commencé à encourager les restaurants à le servir.

“Lorsque les pêcheurs nous ont parlé pour la première fois du poisson-lion, ils en avaient peur”, a déclaré la fondatrice Jina Talj. “C’est nouveau, ça fait peur, c’est intimidant, c’est gros, c’est brillant, ça a beaucoup d’épines.” Le biologiste marin de 37 ans a donc mis en place un plan en trois volets : apprendre aux pêcheurs à bien le manier ; informer les restaurants de la nouvelle prise et les persuader de la servir ; dire au public de le manger.

L’organisation non gouvernementale de Talj a même publié un livret de recettes avec l’aide de nutritionnistes. Lorsque les manifestations anti-gouvernementales ont explosé dans le pays fin 2019, elle a installé une tente au centre-ville de Beyrouth où d’autres campements avaient surgi, et a donné des conférences sur l’alimentation plus durable. Elle a exposé quelques rascasses volantes dans un aquarium et en a même grillé une.

Sur la côte, dans une brasserie bien connue, elle a organisé un grand barbecue avec des kilos et des kilos de poisson dans l’espoir que le goût se répande.

Et il l’a fait. Jammal n’est que l’un des nombreux restaurants qui ont commencé à proposer le poisson. Jammal aime servir le tout cru, avec un côté de sauce soja pour compléter son goût de beurre, léger et délicieusement non poissonneux.

Le poisson-lion n’est qu’un exemple de poisson comestible envahissant, mais il est en tête de liste car il est extrêmement carnivore et n’a pas de prédateurs naturels dans l’est de la Méditerranée – un problème rencontré dans de nombreuses eaux du monde, y compris au large des États-Unis. La National Oceanic and Atmospheric Administration l’a qualifié de “poster enfant pour les problèmes d’espèces envahissantes dans la région de l’ouest de l’Atlantique Nord”.

Après les premières interactions de Talj avec les pêcheurs, ils ont repris contact avec elle et se sont plaints d’une nouvelle espèce : le poisson-globe. « Nous ne pouvons pas le manger, nous ne pouvons pas le pêcher. Cela déchire les filets de pêche », se souvient-elle.

Manal Nader, directrice de l’Institut de l’environnement de l’Université libanaise de Balamand, a décrit le poisson comme extrêmement vorace. “Recherchez ‘poisson-globe mangeant une canette de Pepsi'”, a-t-il demandé. C’est le premier succès sur Google : un Libanais glousse d’incrédulité alors que le poisson prend facilement des bouchées répétées de la boîte.

“Nous n’avons pas de prédateur pour le poisson-globe – il est au sommet de la chaîne alimentaire. Il mange ce qu’il veut, il fait ce qu’il veut et en plus, vous ne pouvez pas le pêcher », a déclaré Nader.

Alors que certains poissons de cette espèce sont comestibles lorsqu’ils sont manipulés correctement – comme le fugu, un mets délicat au Japon – celui-ci ne l’est pas. “Celui que nous avons ici est le plus toxique”, a déclaré Nader. «Vous n’êtes pas autorisé à le cuisiner, vous n’êtes pas autorisé à le commercialiser, vous n’êtes pas autorisé à l’expédier – il n’est pas autorisé à aller dans n’importe quel endroit. Sa toxine peut être utilisée comme arme nerveuse, car elle est 1 000 fois plus puissante que le cyanure.

Nader a donc activement recherché un autre moyen de rendre le poisson attrayant pour les prédateurs humains. La tétrodotoxine, ou TTX, un ingrédient des anesthésiques, peut être extraite du poisson. Le TTX est traditionnellement produit de manière synthétique, mais certaines sociétés médicales mènent depuis des années des recherches sur des substituts naturels, spécifiquement extraits du poisson-globe.

Le plan serait de construire un laboratoire au Liban qui pourrait extraire la substance puis l’exporter vers l’Italie, où elle serait raffinée.

Nader espère que son projet prévu sera gagnant-gagnant pour tout le monde. Les pêcheurs gagneraient de l’argent. Les compagnies médicales gagneraient de l’argent. Et l’espèce locale serait un peu soulagée, au lieu d’être mangée par un poisson qui peut mâcher des canettes d’aluminium.

Alors que les pêcheurs de Berbara découpaient leur poisson-lion pour une collation en milieu de matinée, ils échangeaient des histoires sur les espèces qu’eux-mêmes ou leurs pères avaient l’habitude de voir, maintenant juste des mythes urbains : éponges, huîtres, étoiles de mer, hippocampes. Au Liban, les oursins n’ont jamais été un luxe mais un aliment réconfortant facile à trouver. Maintenant, ils sont introuvables.

Nader a déclaré que lui et ses amis avaient l’habitude de ramasser des pieuvres dans les bassins de marée il y a environ 30 ans ; maintenant les pêcheurs se grattent la tête en essayant de se rappeler la dernière fois qu’ils en ont vu un. Le poisson-globe n’aide pas : Nader a expliqué qu’une analyse du contenu de son estomac a révélé des niveaux élevés de poulpe.