Le réchauffement de l’Arctique 4 fois plus rapide que le reste de la planète, selon de nouvelles analyses

La nouvelle analyse, publiée dans la revue Communications Earth and Environment, commence avec des données de 1979, lorsque des estimations de température précises à partir de capteurs satellites sont devenues disponibles pour la première fois. Les chercheurs ont également défini l’Arctique comme la zone située au nord du cercle polaire arctique, au-dessus d’environ 66 degrés de latitude.

Thomas Ballinger, chercheur à l’Université d’Alaska Fairbanks, a déclaré que la question de la définition de la région “est une conversation très, très pertinente pour comprendre les changements de l’Arctique”. Un Arctique plus grand comprendrait plus de terres, ce qui réduirait l’impact de la rétroaction glace-océan sur les températures moyennes.

Le Dr Ballinger, qui n’a participé à aucune des deux études, est l’auteur du rapport annuel sur l’Arctique préparé pour la National Oceanic and Atmospheric Administration. Il a déclaré que certaines des conclusions de l’étude finlandaise étaient particulièrement intéressantes, notamment celles montrant des taux de réchauffement très élevés à la fin des années 1980 et dans les années 1990. “C’était vraiment à l’époque où les taux d’amplification de l’Arctique étaient les plus forts”, a-t-il déclaré.

L’étude précédente, publiée le mois dernier dans Geophysical Research Letters, a examiné les données à partir de 1960 et a défini un Arctique plus vaste, au nord de 65 degrés de latitude, qui comprend plus de terres. Ils ont constaté que le taux de réchauffement avait atteint quatre fois la moyenne mondiale à partir d’il y a environ 20 ans. Et contrairement à l’étude finlandaise, ils ont constaté qu’il y avait deux périodes de deux décennies, du milieu des années 1980 au milieu des années 1990 et dans les années 2000, avec de grands sauts de réchauffement dans la région.

“Cela ne change pas continuellement, cela change par étapes”, a déclaré Manvendra K. Dubey, scientifique de l’atmosphère à Los Alamos. Et parce qu’il s’agit de périodes d’une décennie, elles suggèrent que la variabilité naturelle du climat, ainsi que le réchauffement résultant de l’augmentation des émissions de gaz à effet de serre provenant de l’activité humaine, étaient impliqués.

Le Dr Rantanen a déclaré que les résultats de son groupe suggèrent également un rôle de la variabilité naturelle dans le taux de réchauffement, peut-être des changements à long terme dans la circulation océanique ou atmosphérique.