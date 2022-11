Le réchauffement climatique pose un défi aux animaux de l’Arctique – et à ceux qui les chassent

Si nous parvenons à plafonner le réchauffement climatique à 1,5 °C depuis l’époque préindustrielle, il fera plusieurs degrés de plus dans le Nord canadien. Il s’agit du troisième volet d’une série qui examine ce que six degrés de chaleur signifieront pour les Territoires du Nord-Ouest. Lisez le premier ici et le second ici.

Lorsque David Kuptana a regardé par la fenêtre de sa maison à Ulukhaktok, dans les Territoires du Nord-Ouest, et de l’autre côté de la mer de Beaufort vendredi dernier, il a vu quelque chose d’inhabituel pour novembre : de l’eau libre, à seulement deux kilomètres.

“Nous n’avions jamais cela. Nous avions l’habitude d’avoir de la glace solide congelée”, a-t-il déclaré.

Ulukhaktok, une petite communauté côtière sur la rive ouest de l’île Victoria, se trouve au nord du cercle polaire arctique. C’est là que Kuptana, un chasseur à plein temps, est né et a grandi.

Kuptana dit que le réchauffement des températures dans l’Arctique signifie que la glace se forme plus tard dans la saison, limitant sa capacité à se rendre sur ses lieux de chasse habituels et éloignant également une partie de la faune qu’il recherche, comme les ours polaires et les phoques.

Crête de pression d’un mètre de haut sur le lac Winnipeg. Kuptana dit que les crêtes de pression, comme celle-ci, sont les endroits où les phoques aiment élever leurs petits – et où les ours polaires peuvent prendre un repas. (Bartley Kives/CBC)

Les deux animaux aiment les crêtes de pression dans la glace, a déclaré Kuptana. C’est là que les phoques aiment élever leurs petits et, pas si accessoirement, où les ours polaires pourraient trouver un repas. Mais l’absence de glace épaisse et de ces crêtes de pression, a déclaré Kuptana, signifie également l’absence de ces animaux.

“La glace est trop fine”, a-t-il déclaré.

La banquise d’été devrait disparaître à 6 °C

Voir moins de glace de mer est une chose à laquelle Kuptana et d’autres à Ulukhaktok devront peut-être s’habituer. Même dans les meilleurs scénarios, le monde semble enfermé dans une hausse des températures qui affectera l’Arctique encore plus que la moyenne mondiale.

Des études montrent que l’Arctique se réchauffe quatre fois plus vite que le reste du monde. Cela signifie que même si les émissions mondiales sont plafonnées à 1,5 °C, l’Arctique pourrait connaître des températures jusqu’à 6 °C plus chaudes qu’elles ne l’étaient à l’époque préindustrielle.

Walt Meier, chercheur principal au Centre national de données sur la neige et la glace de l’Université du Colorado à Boulder, a déclaré qu’à 6 ° C de réchauffement – “nous sommes à peu près assurés que la couverture de glace disparaîtra complètement en été”.

Les navires sont encadrés par des morceaux de glace de mer fondante dans la baie Frobisher à Iqaluit fin juillet 2019. Walt Meier, chercheur principal au Centre national de données sur la neige et la glace de l’Université du Colorado à Boulder, a déclaré qu’à six degrés de réchauffement, l’Arctique perdra probablement sa banquise d’été. (Sean Kilpatrick/La Presse canadienne)

Meier fait référence à la glace de mer estivale, parfois appelée glace pluriannuelle. C’est la glace qui reste dans l’océan Arctique pendant plus d’un an, ce qui la rend différente de la glace de mer saisonnière ou annuelle.

UN rapport récemment publié par l’Initiative internationale sur le climat de la cryosphère, présentée lors de la conférence sur le climat COP27 en Égypte au début du mois, prévoit que l’Arctique perdra toute sa glace de mer estivale au moins une fois avant 2050.

Meier a aidé à réviser le rapport. Il a dit que chaque degré compte.

Si nous parvenons à limiter le réchauffement de l’Arctique à 4,5 degrés, il a déclaré que cela préserverait probablement quelques millions de kilomètres carrés de glace de mer. Cela pourrait être une sorte de bouée de sauvetage pour toutes les créatures qui dépendent de la glace, comme les ours polaires qui marchent dessus et les minuscules organismes qui existent en dessous.

La perte de banquise annonce la mort des ours polaires

La dernière fois que Kristin Laidre a vu une chasse à l’ours polaire, c’était depuis un hélicoptère au-dessus du nord-est du Groenland.

Laidre, scientifique principal au Polar Science Center de l’Université de Washington, a observé l’animal se dresser sur ses pattes arrière et se briser à travers une plaque de neige grumeleuse – une tanière de phoques – encore et encore.

“Il continue de faire ça au point où, comme, tout l’ours est presque comme sous la neige. Vous ne pouvez voir que ses fesses dressées”, a-t-elle déclaré.

Mais la chasse n’a pas été fructueuse. Laidre a déclaré qu’un ours polaire doit “travailler assez dur” pour attraper un phoque, sa principale proie.

Un document de recherche indique que lorsque les ours polaires viennent dans les communautés pour se nourrir, cela menace leur santé et leur vie. Laidre a également déclaré que les ours ne peuvent pas tirer suffisamment de graisse en mangeant des choses sur la terre – comme des baies ou des brindilles – pour survivre.

Un ours polaire et son petit à Churchill, Man. Kristin Laidre, scientifique principale au Polar Science Center de l’Université de Washington, affirme que les ours polaires ne peuvent pas tirer suffisamment de graisse en mangeant des choses sur terre, comme des baies et des brindilles, pour survivre. (Cameron MacIntosh/CBC)

Les ours polaires sont un “spécialiste” de la chasse sur l’océan gelé, a déclaré Laidre. Chacune de ses techniques de chasse au phoque repose sur l’existence de la banquise.

Et c’est pourquoi la perte de glace de mer en été annonce un destin presque certain pour l’espèce.

“Vous perdriez des ours polaires dans la plupart des parties de leur aire de répartition”, a-t-elle déclaré. “Maintenant, pourrait-il y avoir des ours polaires qui peuvent s’accrocher dans de petites zones comme, par exemple, autour du Groenland, où nous avons des glaciers ? Peut-être. Mais je ne sais même pas.”

“Ça va faire mal à beaucoup de monde”

Dans les années 90 et 2000, Kuptana a déclaré que sa communauté était capable de chasser ce dont elle avait besoin pour la saison hivernale aux mois d’octobre et de septembre.

“Nous avions l’habitude d’attraper beaucoup d’animaux pendant tout l’hiver”, a-t-il déclaré.

Mais maintenant, parce que l’englacement se produit plus tard dans l’année, il part chasser sur la glace plus tard dans l’année également. Au moment où la glace est sûre pour voyager, dit-il, les jours sont devenus courts et parfois des animaux, comme le caribou, ont déjà migré.

Cela signifie qu’il voyage plus loin et avec moins de lumière du jour, pour récolter de la nourriture pour sa famille.

Une personne conduit une motoneige et une remorque vers la baie d’Hudson en mai 2022 à Inukjuak, au Québec. Kuptana dit que le changement climatique signifie qu’il voyage plus loin, avec moins de lumière du jour, pour récolter de la nourriture pour sa famille. (Adrian Wyld/La Presse canadienne)

“Le prix du gaz vient d’augmenter, en ce moment, juste lundi”, a-t-il déclaré. “Ce sera très difficile pour nos jeunes qui n’ont aucun revenu d’essayer de récolter pour leur famille”, a-t-il déclaré.

Kuptana dit que depuis quelques années maintenant, Ulukhatuk échange du poisson contre de la viande de caribou d’Aklavik pour aider ceux qui luttent pour obtenir de la viande de pays.

“Nos aînés, mon père, avaient l’habitude de me dire qu’un jour nous n’allions pas voir de neige. Et ça ne va pas geler, nous n’aurons pas de glace. Et ça commence à nous affecter, ça commence à arriver”, a-t-il dit. .

“Ma grande crainte est que le changement climatique continue[s] et faire ce qu’il fait en ce moment, ça va faire mal à beaucoup de gens.”