Le réchauffement climatique est susceptible de provoquer davantage d’événements La Niña pluriannuels : étude

Selon une étude récente publiée dans la revue scientifique Nature, le monde verra probablement davantage d’événements La Niña pluriannuels en raison du réchauffement climatique, contribuant à un risque plus élevé d’événements météorologiques extrêmes.

La Niña fait référence à une période d’eaux plus froides que la normale dans l’est et le centre de l’océan Pacifique. Ce phénomène météorologique se produit généralement environ tous les trois à cinq ans et dure un à deux ans, note Environnement et Changement climatique Canada.

La Niña est l’équivalent plus froid d’El Niño, dans le cadre du modèle climatique plus large El Niño-Oscillation australe (ENSO), qui se caractérise par les variations des températures océaniques et des conditions atmosphériques dans le Pacifique. Le modèle ENSO alterne de manière irrégulière entre des événements chauds El Niño et froids La Niña, ce qui a un impact sur les conditions météorologiques mondiales, l’agriculture et les écosystèmes.

Sur la base de plusieurs modèles climatiques collectés par la phase 6 du projet d’intercomparaison de modèles couplés (CMIP6), des chercheurs de Chine, d’Australie et des États-Unis ont signalé une « augmentation significative » de la fréquence prévue des événements pluriannuels de La Niña sur une période de 100 ans.

Ils ont prévu une augmentation de la fréquence allant de 19 %, plus ou moins 11 %, dans un scénario à faibles émissions de gaz à effet de serre à 33 %, plus ou moins 13 %, dans un scénario à fortes émissions.

L’étude explique également les conditions qui sous-tendent l’augmentation projetée.

« Dans les conditions climatiques actuelles, un fort El Niño pendant l’hiver boréal induit une réponse négative semblable au mode méridien du Pacifique Nord (NPMM) dans le Pacifique Nord subtropical, produisant un La Niña l’hiver suivant avec une température de surface de la mer méridionalement étendue ( SST) et des anomalies de vent d’est », a déclaré Jia Fan, co-auteur de l’étude de l’Institut d’océanologie de l’Académie chinoise des sciences, dans un communiqué de presse.

Ces anomalies de vent d’est sont encore intensifiées par un réchauffement plus rapide dans le Pacifique équatorial oriental. L’étude suggère que la recharge de chaleur plus lente associée aux anomalies de vent d’est élargies vers le nord est ce qui permet finalement aux anomalies de froid d’un La Niña de persister pendant plus d’un an.

Par rapport aux événements La Niña d’une seule année, les événements La Niña pluriannuels tels que celui qui a duré de 2020 à 2022 créent un risque plus élevé ou cumulatif d’événements météorologiques extrêmes, note l’étude, y compris les sécheresses, les incendies de forêt, les inondations et la modification des modèles d’ouragans. , cyclones et moussons à travers les océans Pacifique et Atlantique.

Les hivers La Niña au Canada sont également généralement plus humides et plus froids, selon la National Oceanic and Atmospheric Administration.

« Ces résultats suggèrent que les conditions météorologiques extrêmes observées lors de La Niña 2020-2022 se produiront probablement plus fréquemment dans un proche avenir », a déclaré Geng Tao de l’Ocean University of China, co-auteur de l’étude, dans un communiqué de presse.

Les résultats de cette étude renforcent les appels à réduire les émissions de gaz à effet de serre « afin d’atténuer les effets néfastes » de l’augmentation des événements pluriannuels de La Niña, a déclaré Fan.