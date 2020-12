Le réchauffement climatique menace le cimetière historique de Highgate à Londres, une oasis envahie par la végétation abritant des tombes de personnalités notables de Karl Marx à la pop star George Michael, selon ses gardiens.

Préoccupés par les champignons rampants, les tempêtes anormales et les tombes mouvantes, les gardiens du cimetière recherchent maintenant l’aide d’experts pour assurer sa survie.

Ils ont lancé un concours pour les paysagistes afin de proposer une stratégie pour aider le cimetière du nord de Londres à résister au réchauffement climatique des prochaines décennies.

« Le plan doit s’étendre sur les 20 prochaines années et pendant ce temps, le réchauffement climatique va se poursuivre », a déclaré le président du Friends of Highgate Cemetery, Martin Adeney.

Le cimetière à flanc de colline abrite des tombes de personnages célèbres, dont le romancier George Eliot et l’auteur du « Guide de l’auto-stoppeur de la galaxie » Douglas Adams.

Il est toujours utilisé pour les enterrements. Le chanteur pop britannique George Michael, décédé en 2016, y a une tombe anonyme, selon les souhaits de sa famille.

Le cimetière attire quelque 100000 visiteurs par an, en hausse de 30% au cours des sept dernières années, bien qu’ils aient été interdits au cours de la coronavirus confinement.

Ravageurs et maladies

Malgré le charme du cimetière, les pierres tombales et les catacombes présentent des dommages visibles, causés par une période de négligence et la hausse des températures.

Certaines tombes sont entourées de ruban d’avertissement et de panneaux indiquant qu’elles ne sont pas sûres.

D’autres sont penchés ou à plat sur le sol. Les couvercles des tombes hors sol sont inclinés et les arbres auto-ensemencés poussent dans des espaces étroits entre les pierres tombales.

Le jardinier en chef Frank Cano a souligné une tombe en pierre du XIXe siècle dont le sommet est progressivement repoussé de la base par un arbre voisin, provoquant de nouveaux éclats dans la pierre.

Un plus grand degré de rétrécissement et d’expansion du sol argileux de Londres entraîne le déplacement des tombes en pierre élaborées, a déclaré Cano, qui travaille au cimetière depuis six ans.

À son tour, cela affecte les racines des arbres qui poussent à l’état sauvage entre les tombes, les rendant plus instables.

« La menace pour le cimetière vient de nos arbres, du lierre, des ronces. C’est essentiellement la nature qui essaie de reprendre le cimetière. »

Les vents sont également devenus plus forts, a déclaré Cano, et les températures plus chaudes entraînent la prolifération des champignons et les arbres souffrent de « beaucoup plus de ravageurs et de maladies ».

Le cimetière a dû tomber l’année dernière sa pièce maîtresse, un grand cèdre du Liban, car il était affligé par une infestation de champignons.

En outre, l’augmentation des précipitations emporte les chemins de gravier et le remplissage excessif des systèmes de drainage désuets.

Coût de millions

Le plan paysager comprendra la plantation d’arbres qui résistent mieux au changement climatique.

Cano dit qu’il espère que le nouveau plan «fera continuer l’histoire aux côtés de la nature» afin que «le cimetière puisse encore être là dans les centaines d’années à venir».

Ce n’est pas la première crise du cimetière, qui remonte aux années 1830, et ne bénéficie d’aucun financement public.

Dans les années 1970, les propriétaires d’origine l’avaient abandonné comme non rentable et il était abandonné dans un état choquant.

Des tombes et des voûtes ont été cambriolées et des squelettes exposés, jusqu’à ce que les résidents locaux prennent le relais pour le diriger en tant que volontaires.

Les nouvelles rénovations prévues seront « sans aucun doute » les plus importantes depuis lors, a déclaré Adeney, avec le coût final inconnu.

«Nous sommes dans les millions, bien sûr», a-t-il dit, ajoutant que le National Lottery Heritage Fund était une source potentielle.

Les Amis recherchent également des propositions d’architectes sur les moyens de rendre le site plus convivial tout en respectant les morts.

Celles-ci pourraient inclure un centre d’accueil, de nouvelles toilettes et éventuellement un café.

« Certains domaines deviendront plus clairs », a déclaré Adeney, « mais nous serons très prudents ».