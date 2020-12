Le réchauffement climatique est quelque chose que vous entendez depuis des années – et il est réel malgré ce que les sceptiques en disent. Comprenons d’abord ce qu’est le réchauffement climatique avant de fouiller dans les preuves qui prouvent qu’il est réel.

Qu’est ce que le réchauffement climatique?

En termes simples, le réchauffement climatique est le résultat d’une augmentation de la température moyenne de surface de la Terre et de ses océans due aux gaz à effet de serre comme le dioxyde de carbone et le méthane libérés par la combustion de combustibles fossiles. En fait, ces gaz à effet de serre absorbent la chaleur et sont indispensables à l’existence de la vie humaine sur terre.

Le réchauffement climatique est aujourd’hui l’un des plus grands problèmes environnementaux. L’utilisation accrue de combustibles non renouvelables, aussi appelés combustibles fossiles, qui comprennent le charbon, le pétrole et le gaz naturel, au cours des dernières décennies a entraîné la dégradation de notre environnement. Le réchauffement climatique, le changement climatique, l’extinction de la faune, l’appauvrissement de la couche d’ozone, pour n’en nommer que quelques-uns, sont les principales causes des problèmes environnementaux actuels.

Le réchauffement climatique est réel

Les preuves sont irréfutables. La flambée des températures, de l’humidité et de l’élévation du niveau de la mer ne sont que quelques-uns des indicateurs qui montrent que la terre se réchauffe rapidement. Sans parler des émissions de gaz piégeant la chaleur dans l’atmosphère, provoquant le changement climatique. Avant la révolution industrielle, le climat de la Terre avait changé, mais c’était dû à des causes naturelles et non à l’activité humaine.

Ces causes naturelles sont trop insignifiantes pour expliquer le réchauffement rapide de la terre observé ces dernières décennies.

Il peut être assez difficile de clarifier les faits sur le réchauffement climatique au milieu de vues à contre-courant dissimulant la réalité.

Voici dix faits, directement sur votre plateau, que le réchauffement climatique est en cours et réel:

1. Consensus scientifique dans le monde

Les scientifiques du monde entier soulignent le consensus sur le changement climatique principalement en raison de l’activité humaine qui libère plus de gaz à effet de serre dans l’atmosphère.

2. Déclaration du GIEC des Nations Unies

Le GIEC a déclaré: «Les preuves scientifiques du réchauffement du système climatique sont sans équivoque.»

3. 2019 a été la deuxième année la plus chaude jamais enregistrée

Selon la NASA, les températures mondiales moyennes en 2019 étaient 1,8 degrés F (0,98 degrés C) plus chaudes que la moyenne du 20e siècle.

4. La température de la troposphère augmente

La couche inférieure de l’atmosphère appelée troposphère, où les avions volent, se réchauffe, ce qui témoigne de l’activité humaine dans le réchauffement climatique.

5. L’humidité croissante provoque plus de réchauffement

La vapeur d’eau est un gaz à effet de serre. Des niveaux plus élevés de vapeur d’eau dans l’air pendant la saison estivale provoquent un réchauffement supplémentaire.

6. Élévation du niveau de la mer

Des températures plus élevées de l’eau de mer provoquent une dilatation thermique de l’eau. Selon la NASA, le taux actuel d’élévation de la mer est de 0,13 po / an, ce qui indique que la hausse s’accélère.

7. La surface de la mer se réchauffe

Au cours des trois dernières décennies, la température de surface de la mer a été plus élevée depuis la première enregistrée en 1880.

8. La glace de mer arctique diminue

La superficie couverte par la glace de mer diminue chaque année, avec une baisse moyenne de 3,2% par décennie.

9. La température moyenne a augmenté

La température mondiale moyenne a augmenté de 1,4 degrés Fahrenheit.

10. Deux décennies les plus chaudes du XXe siècle

Selon les études climatiques, les 20 dernières années du 20e siècle ont été les plus chaudes au cours des 400 dernières années.