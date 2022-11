Le réchauffement climatique deux fois plus rapide en Europe, selon un rapport sur le climat

Commentez cette histoire Commentaire

Les températures en Europe ont augmenté de plus du double de la moyenne mondiale au cours des 30 dernières années, selon un nouveau rapport, alors que le continent se remet d’un été de chaleur record. Les températures en Europe ont augmenté à un taux moyen de 0,5 degrés Celsius (32,9 degrés Fahrenheit) chaque décennie entre 1991 et 2021, selon le rapport annuel sur l’état du climat en Europe publié mercredi par l’Organisation météorologique mondiale et Copernicus, programme d’observation de la Terre de l’Union européenne.

“L’année 2021 a présenté une image en direct d’un monde qui se réchauffe et nous a rappelé que même les sociétés que nous considérons comme les mieux préparées ne sont pas à l’abri des impacts graves des événements météorologiques extrêmes”, a déclaré le secrétaire général de l’OMM. Petteri Taalas a écrit dans l’avant-propos du rapport, notant les inondations et les incendies de forêt exceptionnels qui ont frappé le continent l’année dernière.

Plus d’un demi-million de personnes ont été “directement touchées” par des événements météorologiques et climatiques majeurs – principalement des tempêtes ou des inondations – pour un coût de plus de 50 milliards de dollars, selon le rapport.

Le rapport a noté des températures et des vagues de chaleur exceptionnellement élevées, y compris ce qui aurait été un record européen de 48,8 degrés Celsius (120 degrés Fahrenheit), mesuré en Sicile, en Italie, en août 2021.

La hausse des températures a également eu un impact significatif sur les glaciers européens : les Alpes ont enregistré une perte de 30 mètres (98 pieds) d’épaisseur de glace entre 1997 et 2021, et la fonte de la calotte glaciaire du Groenland a contribué à une élévation du niveau mondial de la mer.

En Europe, d’autres records de température ont été battus cette année, l’Angleterre et la France ayant connu leur mois de juillet le plus sec jamais enregistré, la Grande-Bretagne enregistrant sa température la plus élevée jamais enregistrée, 104,5 degrés, et les glaciers fondant à un rythme sans précédent.

Dans le glacier Forcle en Suisse, les scientifiques sont en mesure de découvrir d’anciens artefacts là où la terre était autrefois gelée. (Vidéo : Rick Noack/The Washington Post)

Des événements météorologiques extrêmes ont également été enregistrés en hiver, avec des chutes de neige exceptionnellement abondantes affectant l’Espagne et la Norvège, et une vague de froid inattendue causant de graves dommages aux vignobles et à d’autres cultures à l’hiver 2021.

Pendant ce temps, les dirigeants mondiaux et les diplomates se préparent pour le sommet des Nations Unies sur le changement climatique de cette année, connu sous le nom de COP27, dans la station balnéaire égyptienne de Charm el-Cheikh.

Le rapport a reconnu certains progrès de l’Union européenne dans la lutte contre le changement climatique, soulignant une réduction de 31% des gaz à effet de serre dans la région de 1990 à 2020. Le bloc a précédemment présenté des plans pour réduire les émissions de 55% par rapport aux niveaux de 1990 d’ici 2030.

Taalas, le chef de l’OMM, a appelé l’Europe à poursuivre ses objectifs de réduction du changement climatique, l’appelant “une exigence nécessaire pour limiter l’augmentation de la température mondiale bien en dessous de 2 degrés Celsius, tout en poursuivant les efforts pour limiter l’augmentation à 1,5 degré, comme spécifié dans l’accord de Paris.