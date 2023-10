Le réchauffement climatique approche du « point de non-retour », déclare le pape François avant la conférence COP28 sur le changement climatique | Nouvelles du monde

Le pape François a appelé les dirigeants du monde à lutter contre le changement climatique avant qu’il ne soit trop tard, avertissant que la planète approche d’un « point de non-retour ».

Dans un nouveau document – ​​Louons Dieu – publié avant la COP28 changement climatique lors de la conférence du mois prochain, le pape a souligné que la transition vers les énergies renouvelables à partir des combustibles fossiles ne progressait pas assez rapidement.

Il combine la science, la diplomatie et la théologie pour prôner le passage à une énergie propre.

Le pontife a souligné les dommages « irréversibles » en cours sur la planète et ses habitants, ajoutant que les pauvres et les plus vulnérables du monde payaient le prix le plus élevé.

« Nous sommes désormais incapables de stopper les énormes dégâts que nous avons causés. Nous avons à peine le temps d’empêcher des dégâts encore plus tragiques. » Pape François dit.

L’homme de 86 ans a plaidé en faveur d’un changement du « mode de vie irresponsable lié au modèle occidental » qui, selon lui, aurait un impact à long terme sur l’état de la planète.

Le texte est une mise à jour de sa lettre papale historique de 2015 « Louez soit » – écrite avant le début de la conférence sur le climat de Paris pour inciter les dirigeants du monde à agir – et se concentre sur la protection de l’environnement naturel, des personnes et sur la relation entre Dieu. , les humains et la Terre.

Le pontife a estimé que cette mise à jour était nécessaire parce que les réponses à l’urgence n’avaient « pas été adéquates », citant un monde « en train de s’effondrer » atteignant un « point de rupture ».

Dans l’Accord de Paris de 2015, les dirigeants se sont engagés à limiter l’augmentation des températures mondiales en dessous de 2°C par rapport à l’époque préindustrielle, tout en cherchant des moyens pour limiter l’augmentation à 1,5°C.

Le pape a déploré l’objectif, affirmant qu’il atteindrait bientôt 3°C, tout en citant de nombreuses catastrophes naturelles et conditions météorologiques extrêmes à l’échelle mondiale.

« Même si nous n’atteignons pas ce point de non-retour, il est certain que les conséquences seraient désastreuses et qu’il faudrait prendre des mesures précipitées, à un coût énorme et avec des conséquences économiques et sociales graves et intolérables », a-t-il déclaré.

Et il a cité des données montrant que l’augmentation des émissions et la hausse correspondante des températures mondiales se sont accélérées depuis la révolution industrielle, et en particulier au cours des 50 dernières années.

Une série de canicules, inondations et tempêtes prononcées ont enveloppé la planète au cours de l’année écoulée avec des milliers de morts dans le monde.

Image:

Une des nombreuses inondations qui ont inondé une partie d’un pays cette année. C’est en Libye. Photo : AP





Et modèles climatiques de superordinateurs ont averti qu’un réchauffement climatique extrême éliminerait probablement tous les mammifères – y compris les humains – de la surface de la Terre dans 250 millions d’années, car les températures pourraient atteindre 70 °C (158 °F), laissant la planète stérile.