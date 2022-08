Le réchauffement arctique quatre fois plus rapide que le reste de la Terre : étude

L’Arctique s’est réchauffé près de quatre fois plus vite que le reste de la planète au cours des 40 dernières années, selon une étude publiée jeudi qui suggère que les modèles climatiques sous-estiment le taux de réchauffement polaire. Le groupe d’experts sur les sciences du climat des Nations Unies a déclaré dans un rapport spécial en 2019 que l’Arctique se réchauffait “de plus du double de la moyenne mondiale” en raison d’un processus connu sous le nom d’amplification de l’Arctique. Cela se produit lorsque la glace de mer et la neige, qui reflètent naturellement la chaleur du soleil, fondent dans l’eau de mer, qui l’absorbe à la place. Bien qu’il existe un consensus de longue date parmi les scientifiques selon lequel l’Arctique se réchauffe rapidement, les estimations varient selon la période étudiée et la définition de ce qui constitue la zone géographique de l’Arctique.

Une équipe de chercheurs basée en Norvège et en Finlande a analysé quatre ensembles de données de température recueillies par des études satellitaires depuis 1979 – l’année où les données satellitaires sont devenues disponibles – sur l’ensemble du cercle arctique.

Ils ont découvert qu’en moyenne, les données montraient que l’Arctique s’était réchauffé de 0,75°C par décennie, soit près de quatre fois plus vite que le reste de la planète.

“La lecture de la littérature est que l’Arctique se réchauffe environ deux fois plus vite que le globe, donc pour moi, c’était un peu surprenant que le nôtre soit tellement plus élevé que le nombre habituel”, a déclaré Antti Lipponen, co-auteur de l’étude météorologique finlandaise. Institut, a déclaré à l’AFP.

L’étude, publiée dans la revue Communications Earth & Environment, a révélé des variations régionales importantes du taux de réchauffement dans le cercle arctique.

Par exemple, le secteur eurasien de l’océan Arctique, près des archipels du Svalbard et de Novaya Zemlya, s’est réchauffé jusqu’à 1,25°C par décennie, soit sept fois plus vite que le reste du monde.

L’équipe a découvert que même des modèles climatiques de pointe prédisaient que le réchauffement de l’Arctique serait inférieur d’environ un tiers à ce que montraient les données observées.

Ils ont déclaré que cet écart pourrait être dû aux estimations modélisées précédentes rendues obsolètes par la modélisation continue de l’Arctique.

“Peut-être que la prochaine étape serait de jeter un coup d’œil aux modèles et je serais vraiment intéressé de voir pourquoi les modèles ne reproduisent pas ce que nous voyons dans les observations et quel impact cela a sur les projections climatiques futures”, a déclaré Lipponen.

En plus d’avoir un impact profond sur les communautés locales et la faune qui dépendent de la banquise pour chasser, le réchauffement intense de l’Arctique aura des répercussions mondiales.

La calotte glaciaire du Groenland, qui, selon des études récentes, pourrait approcher d’un “point de basculement” de fusion, contient suffisamment d’eau gelée pour soulever les océans de la Terre d’environ six mètres.

« Le changement climatique est causé par l’homme. Au fur et à mesure que l’Arctique se réchauffera, ses glaciers fondront et cela affectera globalement le niveau de la mer », a déclaré Lipponen.

“Quelque chose se passe dans l’Arctique et cela nous affectera tous.”

