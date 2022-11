Le réchauffement a aggravé les incendies sibériens. La tendance va se poursuivre, disent les scientifiques.

Une étude distincte publiée dans Science a examiné les facteurs qui ont conduit à la saison des incendies extrêmes de 2021, en plus de 2019 et 2020.

Rebecca C. Scholten de la Vrije Universiteit Amsterdam et ses collègues ont découvert que la fonte des neiges plus précoce était un contributeur important. Au cours du dernier demi-siècle, la fonte des neiges printanières dans le nord-est de la Sibérie a commencé en moyenne 1,7 jour plus tôt par décennie. Une fonte des neiges plus précoce entraîne une plus longue période d’assèchement du sol et de la végétation, ce qui augmente le risque de brûlure.

Les chercheurs ont également découvert que les changements dans le courant-jet polaire qui fait le tour de la planète ont très probablement contribué à une plus grande activité des incendies. Pendant de nombreuses semaines, lorsque des incendies extrêmes se sont produits, le courant-jet s’est temporairement scindé en deux, avec une branche nord et une autre plus sud. Appelé jet frontal arctique, il est marqué par une zone d’air de niveau inférieur qui est stationnaire et permet à la chaleur de s’accumuler, ce qui augmente le risque d’incendie.

Ce courant-jet divergent est le même phénomène qui, selon les scientifiques, contribue probablement à l’augmentation des vagues de chaleur en Europe.

Le Dr Scholten a déclaré que la recherche a montré que les deux facteurs travaillaient ensemble.

“C’est un effet composé,” dit-elle. “Ce n’est que si nous avons une fonte des neiges précoce, que nous avons plus avec le réchauffement climatique, puis si nous avons un jet frontal arctique, que nous avons également plus fréquemment avec le réchauffement climatique, alors nous avons un risque d’incendie vraiment extrême.”