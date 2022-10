Le rechargement de Naples porte ses fruits en Serie A et en Ligue des champions

Napoli est dans une forme incroyable en Serie A et en Ligue des champions. Dean Mouhtaropoulos/Getty Images

Il n’y a que quatre clubs des cinq grandes ligues européennes qui jouent en Ligue des champions et qui sont invaincus tant au niveau national qu’en Europe cette saison. Trois d’entre eux sont des super clubs légitimes : Manchester City, vainqueur de quatre des cinq dernières Premier League, le Paris Saint-Germain, également vainqueur de quatre des cinq derniers titres nationaux et le Real Madrid, champion d’Europe et de LaLiga en titre.

Le quatrième est Napoli, qui n’a que trois trophées de la Coupe d’Italie à montrer au cours des 30 dernières années … mais les voici. Ils sont en tête de la Serie A et parfaits dans leur groupe de Ligue des champions (trois victoires en trois matchs, la dernière étant un martèlement 6-1 à l’extérieur de l’Ajax), avec 31 buts marqués en 11 matchs dans les deux compétitions.

Voici la partie incroyable : ils font cela après un été au cours duquel ils ont réduit leur masse salariale de 30 % et réalisé un bénéfice de 13 millions d’euros (12,8 millions de dollars) dans la fenêtre de transfert. Un été qui les a vus dire au revoir à exactement le genre de joueurs qui, selon la sagesse conventionnelle, sont la clé du succès dans le sport. Vous savez, le type dont les ex-pros devenus experts adorent parler : des leaders talentueux et expérimentés qui ont un lien réel avec le club et la base de fans.

Lorenzo Insigne, l’attaquant né à Naples, élevé et beurré qui a gravi les échelons des jeunes et qui faisait partie des joueurs depuis 10 ans, a été autorisé à partir par agence libre. Kalidou Koulibaly, chef spirituel du club, pilier défensif et l’un des meilleurs au monde à son poste, a rejoint Chelsea après huit saisons. Le très populaire Dries Mertens – le meilleur buteur de tous les temps du club en Serie A – a également été autorisé à passer à autre chose, rejoignant Galatasaray, tandis que Fabian Ruiz, l’élégant meneur de jeu du milieu de terrain, est allé au PSG.

Dans tous les cas ci-dessus, l’argent était un facteur. Les trois premiers étaient du mauvais côté de 30 ans alors que Ruiz avait 26 ans, mais il ne lui restait qu’un an sur son contrat (comme Koulibaly) et le club a estimé qu’il ne pouvait pas se permettre de l’enfermer dans un contrat plus long. Et donc, ils l’ont pris sur le menton.

Lorsque les clubs font cela, vous pensez “bouton de réinitialisation” et “reconstruction de la saison”. Ils ont terminé troisièmes l’année dernière, après tout, et il était difficile de les voir repartir en Ligue des champions – en particulier avec un secteur de la base de fans souvent agitée en colère contre le président Aurelio De Laurentiis pour avoir éviscéré efficacement leur équipe dans un effort pour sauver argent. Et encore plus lorsque, début septembre, leur joueur le plus doué restant, Victor Osimhen, est tombé sur blessure (il n’a pas encore repris le chemin de l’action).

Au lieu de cela, leurs résultats jusqu’à présent ont montré qu’ils sont les maîtres du “rechargement”.

Luciano Spalletti tire le meilleur parti d’un noyau jeune et énergique à Naples. Patrick Goosen/Orange Pictures/Agence BSR/Getty Images

Pour les clubs en dehors de la douzaine de têtes – en gros, les un pour cent aux poches profondes comme le Real Madrid, le PSG ou Manchester City – le rechargement est à peu près le Saint Graal. C’est différent de la reconstruction parce que lorsque vous reconstruisez, vous acceptez que vous ne serez pas aussi compétitif à court terme parce que vous allez dans une nouvelle direction, généralement avec un nouveau manager et/ou des joueurs plus jeunes.

Le rechargement, cependant, repose sur le fait que vous devez remplacer les gars que vous avez perdus sans souffrir en termes de résultats. Pourquoi? Parce que si vos résultats se détériorent, il en va de même, dans de nombreux cas, pour vos revenus. Et puis vous vous retrouvez coincé dans un cercle vicieux.

Le rechargement était également ce que l’adversaire de Napoli espérait faire mardi soir. En été, l’Ajax a perdu Antony et Lisandro Martinez contre Manchester United, Sebastian Haller contre le Borussia Dortmund, Ryan Gravenberch et Noussair Mazraoui contre le Bayern Munich, Perr Schuurs contre le Torino et Nicolas Tagliafico contre Lyon (parmi les joueurs ayant disputé au moins 22 matches de championnat). Ils ont dépensé plus de 100 millions d’euros en remplacements pour rester compétitifs, remporter la ligue néerlandaise et essayer de faire des percées en Europe. (Ils sont deuxièmes de l’Eredivisie, mais après le résultat de mardi, ils sont confrontés à une tâche ardue pour atteindre la phase à élimination directe de la Ligue des champions, ce qui signifierait moins de revenus la saison prochaine et moins de chance de s’accrocher à leurs joueurs prisés restants comme Jurrien Timber et Mohamed Kudus.)

C’est la réalité à laquelle sont confrontées la classe moyenne supérieure européenne et, dans une certaine mesure, les équipes juste à l’extérieur des Big Six en Angleterre. Dans le cas de Napoli, cependant, leur approche a été extrêmement efficace et ils ont réussi à peu près toutes les signatures estivales jusqu’à présent.

Une partie de la stratégie consistait à agir rapidement et de manière décisive pour des cibles qui n’étaient pas tout à fait hors du radar, mais qui étaient en marge, dans d’autres clubs et qui semblaient avoir des inconvénients limités. A l’arrière, ils ont acquis Min-Jae Kim de Fenerbahce, un international sud-coréen de 26 ans qui a passé trois saisons en Chine avant sa campagne en Turquie la saison dernière. Mathias Olivera, un international uruguayen, est arrivé endurci au combat des combattants de la Liga Getafe. Le défenseur norvégien Leo Ostigard est arrivé de Brighton après s’être très bien comporté lors d’un prêt de six mois à Gênes et avoir fait ses preuves en Serie A.

Au milieu de terrain, ils ont pris un pari calculé en prêtant Tanguy Ndombele à Tottenham. Un phénomène ponctuel, Ndombele a été fondamentalement médiocre au cours des deux dernières saisons (y compris lors d’une période de prêt à Lyon), mais la logique est simple : s’il se ressaisit, vous avez un joueur hors concours. S’il ne le fait pas, il n’est de toute façon pas un partant projeté et vous le renvoyez dans son club parent.

L’attaquant Giovanni Simeone, mieux connu de certains pour être le fils de Diego et avoir un tatouage de la Ligue des champions, était un autre prêt à faible risque. Il a marqué un sommet en carrière de 17 buts la saison dernière pour Vérone, mais le coup contre lui est qu’il est strié et, à 27 ans, ne va pas s’améliorer. Encore une fois, pour une saison, il est une alternative utile à avoir. (Oh, et il a déjà marqué contre l’Ajax et Liverpool en Ligue des champions.)

Ensuite, il y a Giacomo Raspadori, signé de Sassuolo en prêt avec obligation d’achat. (C’est essentiellement une astuce comptable : il coûtera à Naples entre 30 et 35 millions d’euros en frais de transfert selon les performances.) Raspadori est un attaquant de 22 ans qui fait partie de l’équipe d’Italie mais, peut-être parce qu’il était à peu glamour Sassuolo, quelques grands clubs battaient un chemin à sa porte. Son âge faisait de lui un risque à prendre.

Enfin, ils ont acquis le joueur qui a peut-être eu le plus d’impact sur la Serie A cette saison : Khvicha Kvaratskhelia.

Le Géorgien de 21 ans prodige est une bobine de surbrillance humaine qui a été sur les radars de reconnaissance au cours des trois dernières années. Une combinaison de facteurs (dont la guerre en Ukraine) a permis à Napoli de le signer pour un prix avantageux de 10 millions d’euros. Il a déjà six buts, trois passes décisives et plus #Kvaradona mentionne que vous pouvez secouer un bâton (ce qui compte dans cette ville).

Les restes de la saison dernière se comportent également à un niveau élevé. Quel que soit le vide de leadership laissé par les départs d’Insigne, Koulibaly et Mertens, il est comblé par des gars comme Osimhen (avant sa blessure), Piotr Zielinski et Giovanni Di Lorenzo. Le gardien Alex Meret, fortement critiqué par certains médias locaux et supporters pour son manque de personnalité, a montré qu’il était à sa place.

Et n’oublions pas l’entraîneur Luciano Spalletti. C’est peut-être un excentrique, mais il a bien capté l’ambiance des fans, de la ville et de l’équipe, et il fait jouer sa jeune équipe pleine d’énergie, alors que l’année dernière, il s’est un peu plus occupé des vétérans. avec une approche plus patiente.

Il n’y a pas nécessairement de plan plus large à suivre ici. Ce qui fonctionne pour eux peut ne pas fonctionner pour d’autres clubs ; peut-être qu’ils ont un meilleur personnel décisionnel, ou peut-être qu’ils ont juste eu de la chance. Mais il est remarquable qu’ils soient dans cette position compte tenu de la difficulté de recharger en gros à la volée. Et peut-être que leur expérience peut encourager d’autres clubs à être audacieux et à prendre eux-mêmes des décisions difficiles.