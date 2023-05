Le receveur genevois Rogers passe du bleu au rouge – Shaw Local

L’aîné de Genève, Ben Rogers, a gratté sa démangeaison de l’Ivy League au cours du week-end, s’engageant à jouer au football à Cornell après avoir examiné presque toute l’écurie des écoles de la célèbre conférence.

En pensant également aux itinéraires de course à Harvard, Princeton, Columbia, Brown et Penn, le récepteur large de 6 pieds 2 pouces a finalement vu le plus dans le Big Red.

« Tout de suite, ils ont été très francs avec ‘Nous sommes très intéressés. Nous aimerions que vous veniez au camp », a déclaré Rogers. « Je me sens extrêmement béni de toute cette opportunité et je remercie définitivement toutes les personnes qui ont contribué à sa réalisation. »

Les responsables de Cornell ont contacté Rogers au printemps dernier, juste au moment où il a commencé à faire des ouvertures de plusieurs autres écoles.

Au cours de l’été, il a effectué deux visites distinctes dans le couloir de l’Ivy League, visitant les campus avec son père. Rogers a participé à une journée de camp d’été pour chaque école intéressée autre que Penn, fournissant un solide échauffement pour une saison senior au cours de laquelle il a capté 35 passes pour 726 verges et cinq touchés.

Rogers a eu neuf réceptions pour 155 verges lors de son dernier match au lycée, une défaite 35-32 sur la route contre le lac de Zurich lors du premier tour des éliminatoires de la classe 7A.

Le Big Red a fait une offre officielle à Rogers au cours de l’été, mais il voulait prendre le temps de peser ses options. La saison de football étant terminée et ses premiers matchs en tant que garde / attaquant pour l’équipe de basket-ball des Vikings dans les livres, il a voyagé avec ses parents Mary et Tom – directeur de Geneva High – à Cornell le week-end dernier.

Plusieurs personnes à la maison ont envoyé des textos à Rogers lors de la victoire des Vikings en triple prolongation contre Elgin vendredi soir. Rogers était sorti avec des joueurs de Cornell et quelques autres recrues alors qu’il réagissait au jeu par jeu.

S’exprimant au téléphone environ une heure après l’entraînement de lundi après-midi, Rogers s’est exclamé de ne plus manquer de grands moments dans ses autres sports à partir de maintenant.

« Il n’y a aucun nuage au-dessus de moi disant que vous devez prendre cette décision ou faire ceci et ceci et cela », a-t-il déclaré. « Maintenant, je peux me concentrer sur l’école, le basket-ball et la piste et avoir un repos régulier de ma dernière année. »

Rogers se classe dans le top 5% de sa promotion et dit qu’il est le premier Ivy Leaguer de sa famille.

Les écoles de football de la Pioneer League Butler, Dayton et Drake ont également exprimé leur intérêt.

Des amis et des camarades de classe ont offert de chaleureuses félicitations à Rogers lundi. Bien qu’il lui reste encore beaucoup à faire sur sa liste de choses à faire à Genève, il est tout aussi enthousiaste à l’idée de se faire connaître à Cornell, situé à Ithaca, NY

« Il va falloir beaucoup de travail pour faire partie de la formation de départ, mais ils s’attendent à ce que je le fasse », a-t-il déclaré. « Quand ce sera, c’est inconnu pour le moment, mais ils veulent que je contribue. Évidemment, l’objectif est de faire ça l’année prochaine, mais on verra.

Monken quittant Metea : Selon des informations, l’ancien entraîneur de football de St. Charles East, Ted Monken, a démissionné du même poste à Metea Valley après deux saisons universitaires.

Monken a quitté East en janvier 2009 après avoir affiché une fiche de 36-17 en cinq saisons avec les Saints, compilant quatre campagnes gagnantes successives après un départ de 4-5.

Intrigué par l’opportunité de construire un nouveau programme – une passion qui s’est même étendue à la conception de logos et d’uniformes – il a mené Metea Valley à un record de 5-13, dont 4-5 en 2011.

Monken est issu d’un riche pedigree footballistique. Son père, Bob, était membre du Temple de la renommée des entraîneurs de football du lycée de l’Illinois à Lake Park, tandis que ses frères sont actuellement ancrés dans le jeu au lycée et à l’université. Tony Monken entraîne Vernon Hills, tandis que Todd Monken est le coordinateur offensif de l’Oklahoma State, lié au Fiesta Bowl.

Ted Monken n'a pas pu être joint pour un commentaire lundi.