Le receveur dynamique KJ Parker mène IC Catholic Prep dans la finale 3A “Il a les meilleures mains que j’ai jamais vues” – Shaw Local

KJ Parker a choisi de prendre la voie modeste lorsque les éloges enthousiastes de son entraîneur IC Catholic Prep lui ont été transmis.

Les récepteurs Elite sont fabriqués, pas nés.

Parker c’est ça. Le junior de 5 pieds 11 pouces et 170 livres fait partie de la poignée des meilleurs récepteurs larges de l’État, détenant des offres de bourses d’études de l’Iowa, du Wisconsin et de l’État de l’Iowa. Il se peut qu’il n’y ait pas d’autre joueur comme lui avec le ballon dans toute la classe 3A. Sur les 33 passes qu’il a captées de son compatriote junior Dennis Mandala cette saison, 15 ont été pour des touchés. Tous les regards seront tournés vers Parker ce vendredi à Champaign, lorsque les Knights affronteront Williamsville pour le titre de classe 3A.

Interrogé sur Parker cette semaine, l’entraîneur catholique de l’IC, Bill Krefft, a coché sa capacité à créer une séparation, ses compétences en balles, sa capacité à pointer le ballon haut, et a déclaré que Parker était probablement “plus rapide que nous ne le pensons”. Mais une phrase ressortait.

“Il a les meilleures mains que j’ai jamais vues”, a déclaré Krefft.

Parker, pour sa part, évalue que ses mains sont passées de “décentes” la saison dernière à “excellentes” cette année. Ce n’est pas par hasard. Il a travaillé sur le suivi des balles toute l’intersaison, pour perfectionner son art à chaque tournant. Parker a travaillé avec des balles de tennis pour aiguiser sa coordination œil-main. Il pressait un seau de riz pour renforcer ses mains, une astuce que Parker a apprise en regardant une vidéo YouTube d’Odell Beckham Jr..

“Lorsque vous pressez un seau de riz, vous entraînez vos avant-bras à presser, ce qui renforce la force des avant-bras”, a déclaré Parker. «Cela aide à recevoir et cela aide à bloquer. Avec des avant-bras solides, vous êtes capable de contrôler le joueur que vous bloquez ou le ballon entre vos mains.

Parker pourrait faire ses propres vidéos YouTube avec ses faits saillants juste de cette saison.

Il y a les trois touchés qu’il a eus en première mi-temps contre la Wheaton Academy, alors invaincue. Ou les TDs de 65 et 84 yards qu’il a eu contre Montini. Parker offre les 221 verges de réception qu’il a eues lors de la seule défaite des Knights, par un point contre Joliet Catholic Week 2.

“Parfois, je me surprends quand je suis capable de faire quelque chose comme ça”, a-t-il déclaré. “C’était une défaite difficile mais en même temps une bonne à retenir. Cela a définitivement montré qui est IC. Nous sommes considérés par certaines personnes comme les outsiders, une petite école, 3A. Ce jeu était définitivement un jeu de déclaration.

KJ Parker de l’IC Catholic Prep dirige le terrain lors du match de quart de finale contre Princeton le samedi 13 novembre 2021. (Erica Benson pour Shaw Local)

Parker a un talent qui pourrait jouer dans n’importe quelle classification, et il a presque joué.

Résident de Bellwood, son choix initial était de fréquenter le mont Carmel. Il a pris deux mois d’école d’été avant la première année au mont Carmel, mais sa mère était préoccupée par la distance. Il a donné une chance à IC Catholic et n’a jamais regardé en arrière.

“Le type de fraternité que nous avons ici est si spécial et si incroyable”, a déclaré Parker. « Oui, c’est une petite école, mais c’est ce qui est bien. Tout le monde connaît tout le monde. Vous obtenez une aide supplémentaire lorsque vous en avez besoin. Et même étant une petite école, nous sommes capables de dominer les grandes écoles. Nous ne reculons devant personne, 1A à 8A, nous aimons concourir.

Parker à IC Catholic a trouvé un partenaire parfait à Mandala.

Les deux All-Staters ont en fait joué pour des équipes rivales dans le football Pee Wee, mais ont toujours entretenu un lien fort. Quand ils sont arrivés dans la même école, ils ont cliqué. Mandala et Parker étaient tous deux partants dans l’université d’IC ​​Catholic Prep dès le premier jour en tant que recrue.

Cette saison, Mandala a lancé pour 2 451 verges et 33 touchés avec seulement quatre interceptions. Parker a attrapé 33 balles, 15 pour les touchés, pour 996 verges, soit 30,2 verges carrément ridicules par prise.

“Depuis le début, notre connexion a été si spéciale et nous nous sommes liés à un autre niveau”, a déclaré Parker. “Dennis est vraiment génial dans ce qu’il fait. Il est incroyable quand il s’agit de lire les défenses et de faire les appels de jeu. »

Krefft a déclaré qu’il avait un groupe de gars qui ne sont que des joueurs de football spéciaux, avec leur capacité à faire tellement de choses. Et Parker s’inscrit parfaitement dans cette liste.

“L’une des choses les plus importantes à propos de KJ est sa capacité à tout faire”, a déclaré Krefft. «Il peut jouer la sécurité libre, le demi de coin, le retour de botté, le retour de coup de pied, le récepteur intérieur, le récepteur extérieur. C’est pourquoi il est si spécial. Il est un problème de matchup, où qu’il soit sur le terrain.

IC Catholic en tant que programme n’est pas étranger aux championnats d’État. Les Chevaliers de Krefft ont remporté trois titres consécutifs de 2016 à 2018.

Mais aucun de ces joueurs actuels n’en faisait partie. Ce sera la première fois de Parker à l’état, et il brûle d’ajouter son propre chapitre à l’héritage du championnat catholique IC.

“Tout le monde pense que le travail n’est pas terminé”, a déclaré Parker. “Nous sommes heureux d’être ici, mais nous devons rester concentrés sur l’objectif principal. Nous devons exécuter et produire comme nous l’avons fait toute la saison.