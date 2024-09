Le receveur des Yankees Austin Wells devrait être élu recrue de l’année de la Ligue américaine

Les Yankees et Red Sox Les Cardinals sont en plein milieu de leur dernière série de la saison ensemble, et l’une des attractions phares est la présence de deux recrues qui recevront toutes deux des prix en novembre. Wilyer Abreu est un excellent défenseur, avec +5 Outs Above Average et +10 Defensive Runs Saved, et a associé cela à un solide OPS de .818. Mason Miller à Oakland a mis le feu aux poudres, Colton Cowser est un élément clé d’une équipe de playoffs à Baltimore, et même Luis Gil s’est retrouvé dans la conversation pour le titre de recrue de l’année.

Et je ne me soucie d’aucun d’entre eux !

La deuxième moitié de la saison m’a convaincu qu’Austin Wells n’est pas seulement la recrue de l’année, mais sans doute le meilleur receveur de la Ligue américaine. Parmi les recrues de la Ligue américaine, Wells est à égalité au sommet du classement des fWAR avec 3,6 avec Cowser, bien que les deux soient des contributeurs offensifs pratiquement identiques et que Colton ait été vu 150 fois plus souvent au bâton. Les récompenses ne devraient jamais être uniquement le concours de WAR, mais la valeur de Wells, bien qu’il soit loin derrière le peloton en termes de temps de jeu, est mieux mise en évidence par cette mesure.

Depuis le 1er juin, lorsque Wells a commencé à sortir du peloton avec Jose Trevino, aucune autre recrue de la ligue n’est à une victoire près d’Austin, et aucun d’entre eux n’est bien sûr receveur. Le WAR est le titre, mais je pense que la difficulté du poste est l’histoire.

On s’est toujours demandé si Austin Wells resterait derrière le marbre. La batte a été le facteur décisif dans sa sélection en provenance de l’Arizona en 2020, et jusqu’à cette saison, de nombreux arguments suggéraient qu’il serait au mieux un receveur à temps partiel. Tout ce qu’il a fait cette année, c’est être le deuxième meilleur encadreur de la ligue, apporter une valeur positive en blocage et réussir à appeler un personnel que l’on pourrait mieux décrire comme plutôt fluide.

Bien qu’il n’attrape généralement pas Gerrit Cole – l’as est connu pour vouloir travailler avec un receveur spécifique dans chaque équipe pour laquelle il a joué – comparez les styles de lancer de Luis Gil à celui de Marcus Stroman, ou le défi de recevoir le changement de vitesse de Tommy Kahnle contre le sinker de Clay Holmes.

Selon Statcast, Stroman a lancé sept types de lancers différents cette année, la moitié d’entre eux étant des sinkers sur les droitiers ou des cutters sur les gauchers. Gil lance l’un des quatre-coutures les plus puissants du jeu – presque sept miles par heure plus fort que Stro. Il ajoute un changeup et un slider en fonction du côté du marbre sur lequel il veut travailler. Stroman traîne dans la zone de strike en essayant de provoquer le bon type de contact, et Gil élimine les frappeurs tant que ses lancers peuvent ressembler à des strikes.

Pour que Wells soit le receveur partant incontesté avec un effectif de lanceurs qui offre la diversité de répertoire et de philosophie des Yankees, il faudrait qu’il ait une moyenne de 90-95 wRC+, ce qui correspond à peu près à la moyenne des receveurs du baseball. Au lieu de cela, il a atteint 120 avant le match vendredi soir et un hilarant 146 wRC+ en deuxième mi-temps.

Nous nous souvenons tous du tour de force de Gary Sánchez en 2016, ses 20 home runs en 53 matchs et sa deuxième place au vote pour le Rookie of the Year derrière Michael Fulmer. Ces 53 matchs ont été disputés contre Gary, la plupart des votants ont estimé que ce n’était tout simplement pas assez de temps dans les ligues majeures par rapport à un lanceur qui a lancé 159 manches. Wells a déjà joué deux fois plus de matchs que Gary cette saison-là, et en frappera environ 120 cette année. 75 pour cent de la saison me suffisent, quand il surclasse le reste du groupe des recrues. On nous a volé la chance d’avoir le titre de MVP de l’AL et de recrue de l’année chez le même joueur en 2017, mais en 2024, nous devrions au moins avoir ces prix décernés à des coéquipiers.