Le receveur des Niners Deebo Samuel autorisé pour le match de championnat NFC

SANTA CLARA, Californie – Quelques jours après s’être blessé à l’épaule gauche samedi contre les Packers de Green Bay, le receveur des 49ers de San Francisco, Deebo Samuel, craignait légitimement que sa saison ne prenne fin.

Moins d’une semaine après que Samuel craignait d’avoir subi une deuxième fracture capillaire, lui et les 49ers ont reçu la nouvelle qu’ils espéraient vendredi : il a été autorisé à jouer dimanche le match de championnat NFC contre les Lions de Détroit.

“Dans un match comme celui-ci, il faut tout mettre en jeu”, a déclaré Samuel. “Nous avons été ici quatre des cinq dernières années et trois ans nous avons échoué et une année nous avons échoué au Super Bowl. C’est un peu comme ‘Qu’est-ce que ça va prendre ?’ J’ai l’impression que nous avons tout ce dont nous avons besoin dans ce bâtiment… tout le monde est sur le pont et nous savons quels sont les enjeux.”

Alors que Samuel et les Niners sont heureux de l’avoir disponible pour la troisième participation de l’équipe au match de championnat NFC en autant de saisons, la plus grande nouvelle pourrait être que Samuel n’a aucune limitation ou restriction pour ce match. L’entraîneur Kyle Shanahan a même déclaré qu’il était possible que Samuel continue d’avoir des opportunités de retour de coup de pied.

Lorsqu’on a demandé à Samuel s’il s’inquiétait de la façon dont il allait se protéger contre d’autres blessures, Samuel, provocateur, a clairement indiqué que c’était le cadet de ses soucis.

“Je ne protège rien”, a déclaré Samuel.

Le retour de Samuel survient après un samedi soir éprouvant physiquement et émotionnellement contre les Packers. Il s’est blessé à l’épaule alors qu’il luttait pour des verges supplémentaires après un attrapé à 5:35 de la fin dans le premier quart de la victoire de la ronde de division NFC.

Après plusieurs tentatives pour revenir dans le jeu, Samuel a finalement dû l’arrêter, ce qui a créé des moments de tension pour lui qui regardait depuis la ligne de touche.

“À ce moment-là, ça faisait vraiment très mal”, a déclaré Samuel. “J’avais un peu peur, comme si je pensais l’avoir encore fracturé et j’étais comme partout à ce moment-là. Un gros match comme celui-là, j’avais des millions d’émotions sur la touche, essayant en quelque sorte de les maintenir ensemble. pour mon équipe.”

Même après que les Niners aient remporté une victoire tardive pour se qualifier pour le match pour le titre NFC de cette semaine, Samuel et les Niners avaient encore quelques inquiétudes quant à son statut. La blessure était similaire à la fracture capillaire qu’il a subie lors de la semaine 6 contre les Browns de Cleveland qui l’a empêché de jouer deux matchs.

“Nous étions vraiment inquiets juste après le match parce qu’il ne pouvait pas revenir en jeu et ne pouvait pas terminer son match, ce qui est toujours une préoccupation”, a déclaré Shanahan. “Mais ensuite, obtenez les rapports médicaux et vous savez que c’est possible.”

Le premier signe d’espoir pour Samuel est apparu lundi lorsqu’une litanie de tests a révélé qu’il n’y avait pas de fracture. Les résultats du test ont montré une ecchymose profonde, ce qui signifiait qu’il s’agissait simplement d’une question de tolérance à la douleur et de récupération de l’amplitude de mouvement.

Samuel a déclaré qu’il avait passé “d’innombrables” heures à travailler avec l’équipe d’entraînement des Niners pour revenir à plein régime cette semaine. Alors que la douleur continuait de s’atténuer, il ne s’est pas entraîné lors de la séance légère de mercredi, mais il a participé de manière limitée jeudi et a participé pleinement à l’entraînement de vendredi.

Au cours de la partie de ces entraînements ouverte aux médias, Samuel a été vu faire son travail habituel au cours de périodes individuelles, rebondissant entre les exercices de receveur et de porteur de ballon et captant les passes du quart-arrière Brock Purdy sans problème apparent.

Le prompt rétablissement de Samuel a également permis à Shanahan d’établir plus facilement le plan de match de cette semaine avec la probabilité que Samuel soit disponible.

“C’est énorme”, a déclaré Shanahan. “C’était un peu effrayant au début de la semaine, mais mardi, c’était complet aujourd’hui. Aucune restriction pour lui. C’est définitivement une bonne chose pour nous.”

Avec Samuel de retour dans le giron, les 49ers entrent dans ce championnat NFC aussi près que possible de la santé. Le secondeur Oren Burks a subi une blessure à l’épaule après avoir été impliqué dans une collision lors de l’entraînement de jeudi. Cette blessure est considérée comme discutable. Aucun autre Niners sur la liste active n’a de désignation de jeu.

Pendant ce temps, les Lions seront privés du garde gauche Jonah Jackson, qui s’est blessé au genou lors de la victoire de la semaine dernière contre Tampa Bay, mais auront le centre All-Pro de la deuxième équipe Frank Ragnow disponible pour le match.

Ragnow a été ralenti par des blessures à la cheville, à l’orteil, au genou et au dos et ne s’est entraîné que vendredi, mais n’avait aucune désignation de blessure pour le match.

Les Lions devraient également récupérer James Houston pour la première fois depuis qu’il s’est blessé à la cheville lors de la semaine 2. Il a été activé depuis la réserve des blessés la semaine dernière et est prêt à jouer dimanche.