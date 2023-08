Le receveur des Browns, Marquise Goodwin, « reconnaissant » après son retour d’une peur d’un caillot sanguin

La marquise Goodwin ne s’est jamais permis d’envisager l’alternative, à savoir que sa carrière de footballeur pourrait être terminée.

Pas une seule seconde.

Diagnostiqué avec des caillots de sang dans les jambes et les poumons au début de son premier camp d’entraînement avec Cleveland, le receveur rapide avait confiance qu’il rejouerait.

« Cela ne fait aucun doute dans mon esprit », a déclaré Goodwin, la sueur coulant toujours sur son visage après avoir quitté le terrain. « Je savais que je reviendrais. C’est pourquoi je restais ici tous les jours avec le sourire aux lèvres, une attitude positive, parce que je savais que je reviendrais. »

Goodwin est revenu et s’est entraîné mardi avec les Browns pour la première fois depuis des mois après avoir été confronté à un problème de santé qu’il a décrit comme « plus alarmant qu’effrayant ».

L’homme de 32 ans était réticent à fournir des détails sur son état de santé, mais a déclaré que cette expérience l’avait changé.

« Je suis juste plus reconnaissant », a-t-il déclaré. « Je pense que ma perspective a changé dans ce sens. Juste plus reconnaissante pour la vie, plus reconnaissante pour l’opportunité, parce que cela aurait très bien pu se terminer. Cela aurait pu être ma dernière pièce en mini-camp, donc je suis content d’être retour sur le terrain pour de vrai. »

Les Browns sont ravis de le retrouver. Ils ont signé le vétéran de neuf ans initialement repêché par Buffalo en 2013 pour un contrat d’un an en tant qu’agent libre en avril pour répondre à leur besoin d’une menace de réception profonde pour aider le quart-arrière Deshaun Watson.

Et même s’il possède ces compétences, Goodwin, membre de l’équipe olympique américaine d’athlétisme de 2012, a également passé une partie de son temps cet été à rester en forme tout en servant de mentor au receveur recrue des Browns, Cedric Tillman.

Pour Goodwin, cela s’est fait très facilement.

« Je suis naturellement un grand frère », a-t-il déclaré. « Je suis l’aîné d’une famille de 12 enfants, donc c’est comme si je ne me rendrais pas service si je ne lui disais pas quelque chose qui, selon moi, le rendrait meilleur. J’essaie juste d’embrasser n’importe quel gars qui est prêt à le faire. écouter.

« J’ai parcouru le jeu et j’ai vu certaines choses, alors je donne juste ce que je peux et merci à Ced et aux gars comme lui qui ont adopté cela en moi et ont écouté et accepté les choses que je leur ai données. »

Goodwin est resté avec les Browns pendant sa convalescence, en partie pour que le personnel médical de l’équipe puisse le surveiller de près. Étant donné qu’il ne pouvait pas s’entraîner, il aurait été compréhensible que Goodwin prenne un peu de temps libre.

C’est le contraire qui s’est produit.

Il a travaillé aussi dur que jamais, donc il serait prêt dès qu’il serait médicalement autorisé à jouer.

L’entraîneur des Browns, Kevin Stefanski, s’est émerveillé de l’engagement de Goodwin.

« Je ne sais pas si j’ai déjà côtoyé un joueur aussi enfermé que lui sans s’entraîner pendant une longue période », a déclaré Stefanski après le premier entraînement de l’équipe depuis la réduction de l’effectif à 53. « Il est présent à chaque rencontre. Il est enfermé dans chaque étape, chaque match. C’est difficile pour un joueur qui n’a pas de représentants de jouer ce rôle pour lui-même, pour ses coéquipiers. «

Moore a déclaré que rester à l’écoute n’était pas difficile.

« Honnêtement, être enfermé fait partie de mon ADN », a-t-il déclaré. « Cela fait simplement partie de mon travail. Je suis un professionnel. »

Il a été fiable en captant 187 passes au cours d’un voyage qui a commencé au Texas et qui l’a conduit de Buffalo à San Francisco en passant par Chicago, Seattle et maintenant Cleveland. Il a été motivé tout au long de son parcours par une sœur cadette, Deja, atteinte de paralysie cérébrale.

Goodwin n’allait pas laisser cette récente alerte médicale le faire dévier de sa trajectoire.

« C’est juste quelque chose que j’ai dû gérer et surmonter », a-t-il déclaré. « Un autre obstacle que j’ai dû franchir. Beaucoup de choses qui nous ont été imposées, nous avons dû les surmonter, et je suis juste content d’en avoir été capable. »

Reportage de l’Associated Press.

