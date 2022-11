Le receveur des Bears Darnell Mooney manquera le reste de la saison en raison d’une blessure à la cheville – Shaw Local

La saison du receveur des Bears Darnell Mooney est terminée.

Mooney devrait subir une intervention chirurgicale à la cheville blessée, mettant fin à sa saison 2022. L’entraîneur-chef Matt Eberflus a fait l’annonce lundi au Halas Hall de Lake Forest.

Mooney s’est blessé à la cheville dimanche contre les Jets de New York au MetLife Stadium. Il bloquait pour le porteur de ballon David Montgomery au troisième quart lorsqu’un adversaire s’est roulé sur ses jambes par derrière. Mooney ne pouvait pas mettre de poids sur sa jambe gauche alors qu’il était aidé au vestiaire.

Eberflus n’a fourni aucun calendrier pour la sécurité d’Eddie Jackson, qui s’est blessé au pied dans une blessure apparente sans contact plus tôt dans le match. Eberflus a déclaré que Jackson avait des visites médicales supplémentaires et que l’équipe aurait plus de clarté sur son statut d’ici mercredi, lorsque le prochain rapport de blessure doit être publié.

De plus, les statuts des plaqués Riley Reiff (épaule) et Larry Borom (cheville) restent en l’air avant un affrontement avec les Packers de Green Bay dimanche. Le quart-arrière Justin Fields (épaule gauche) est également au quotidien, a déclaré Eberflus. Fields n’a pas participé au match de dimanche contre les Jets.

Pour Mooney, sa saison se terminera avec lui assis à 40 réceptions pour 493 verges et deux touchés en 12 matchs. Il a commencé la saison lentement, mais tout le jeu de passes aussi. Il est entré cette saison après une saison de réception de 1 000 verges. Il était le receveur n ° 1 incontesté dans cette infraction et un leader sur et hors du terrain pour cette équipe.

“Une fois que nous sommes entrés dans l’attaque, je pense qu’il a vraiment commencé à briller”, a déclaré Eberflus lundi. «Il est exceptionnel en bloquant le périmètre, il a eu une très bonne connexion avec Justin tout au long de cette séquence. Plus important encore, c’est un excellent coéquipier.

Les Bears devront trouver d’autres réponses au receveur pour les cinq derniers matchs de la saison.