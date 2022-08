Le receveur de DeKalb Ethan McCarter a obtenu cinq offres d’université à l’approche de l’automne – Shaw Local

DeKALB – Entre les camps de recrutement, les entraînements d’été, les 7 contre 7 et d’autres activités d’équipe, le receveur large DeKalb Ethan McCarter a eu une concentration singulière avant sa saison senior.

“J’ai travaillé dur et [I] vais avoir une saison bien meilleure que celle de l’année dernière », a déclaré McCarter. “J’essaie juste d’amener mon équipe aux séries éliminatoires.”

McCarter a réussi 41 attrapés pour 521 verges et un touché la saison dernière alors que les Barbs sont allés 2-7. Il était une mention spéciale de la All-DuPage Valley Conference.

Cette intersaison, il a reçu cinq offres universitaires, y compris de la Division I St. Thomas, et il vient d’assister à son dernier camp plus tôt cette semaine dans le Tennessee.

Il a dit qu’il aime que les vitrines soient un terrain de jeu égal.

“Mon état d’esprit est d’agir comme si vous étiez le meilleur et de simplement concourir”, a déclaré McCarter. « Ils verront ce que vous avez. Peu importe le nombre d’étoiles ou d’offres que vous avez, vous venez de concourir et les entraîneurs vous verront.

McCarter a également reçu des offres de Roosevelt, Trinity International, Sioux Falls et plus récemment Drake.

Avec les camps universitaires terminés pour lui, il termine la dernière semaine d’entraînement au lycée pour les Barbs. Les entraînements pour la saison d’automne commencent lundi.

“Ce fut un voyage”, a déclaré McCarter. «Je viens de terminer tous mes camps d’été, donc prêt à me concentrer sur la saison senior maintenant. J’ai vraiment hâte d’avoir plus d’offres.

McCarter a déclaré que les Barbs sont en meilleure santé qu’ils ne l’étaient l’an dernier et cherchent à revenir en séries éliminatoires lors de la deuxième année de l’entraîneur Derek Schneeman à la barre.

“Notre entraîneur, c’était sa première année en tant qu’entraîneur-chef”, a déclaré McCarter. “Cette année, nous allons leur montrer que notre entraîneur va très bien et que ce programme augmente.”

Schneeman s’est dit impressionné par le travail acharné de McCarter pendant l’intersaison.

“Je pense qu’il a vu ce qu’il pouvait faire l’an dernier et a pensé qu’il pouvait le faire”, a déclaré Schneeman. “C’est un enfant motivé. Il veut devenir meilleur, il se pousse toujours à être meilleur. C’est le genre d’enfants que vous voulez.

McCarter n’est qu’une arme ultra rapide pour les Barbs cette saison, entouré de joueurs comme Xavier Dandridge, Cooper Phelps, Jamari Brown, Talon Tate et d’autres qui étaient des sprinteurs pour les Barbs.

Schneeman a déclaré que McCarter serait en mesure d’ouvrir certains de ces gars en tirant une couverture supplémentaire.

“Il va attirer beaucoup d’attention de quelque côté qu’il soit, peu importe contre qui nous jouons”, a déclaré Schneeman. «Il doit comprendre qu’il va voir beaucoup de couverture de support et de double couverture et des choses de cette nature. Nous devrons être créatifs pour lui remettre le ballon entre les mains aussi souvent que possible. »

McCarter a dit qu’il attend beaucoup de l’équipe cette saison.

“Beaucoup de nos meneurs de jeu reviennent”, a déclaré McCarter. “Nous avons eu beaucoup de blessures l’année dernière, mais tous nos meneurs de jeu sont de retour et en bonne santé, donc nous devrions avoir une bonne année.”