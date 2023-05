Le récent accord de Shake Shack avec Engaged Capital pourrait avoir échoué pour les actionnaires

Entreprise: Shake Shack possède, exploite et licencie les restaurants Shake Shack, qui offrent des hamburgers, du poulet, des hot-dogs, des frites ondulées, des shakes, de la crème glacée, de la bière, du vin et d’autres produits. L’entreprise était à l’origine fondée en 2001 par le groupe d’accueil Union Square de Danny Meyer. La société possède des restaurants dans toutes les régions des États-Unis et des emplacements sous licence au Moyen-Orient, en Asie et au Royaume-Uni.

Commentaire d’activiste : Engaged Capital a été fondée par Glenn W. Welling, ancien directeur principal et directeur général de Relational Investors. Engaged est un investisseur expérimenté et prospère dans les petites capitalisations et effectue des investissements avec un horizon d’investissement de deux à cinq ans. Son style consiste à tenir la direction et les conseils d’administration responsables derrière des portes closes.

Shake Shack est un restaurant fast-casual emblématique fondé par un visionnaire culinaire, Danny Meyer. Grâce à Union Square Hospitality Group, Meyer a fondé et exploité certains des restaurants gastronomiques les plus acclamés par la critique au monde pendant de nombreuses années. Au cours des 20 dernières années, lui et son équipe ont développé l’une des plus grandes chaînes de restaurants de hamburgers décontractés du pays, Shake Shack. Ils ont pris Shake Shack public en 2015 avec 63 restaurants et se sont étendus à 436 restaurants en huit ans.

Une grande partie de l’équipe de direction provenait de Union Square Hospitality Group et de l’industrie de la restauration raffinée. Peut-être plus particulièrement le PDG, Randy Garutti, travaille depuis longtemps avec Meyer et a été directeur général de Union Square Café et Tabla à New York. Le problème est que les mêmes compétences requises pour créer une marque et gérer des restaurants gastronomiques haut de gamme ne sont pas les mêmes compétences nécessaires pour exploiter et faire évoluer un restaurant à service rapide. En fait, certains pourraient dire que c’est un ensemble de compétences complètement opposé. En conséquence, les marges des restaurants de Shake Shack ont ​​diminué de 790 points de base depuis 2018 et le rendement du capital des entreprises est passé de plus de 30 % à moins de zéro aujourd’hui. En tant qu’entreprise publique, Shake Shack a considérablement sous-performé à la fois le marché et ses pairs.

La bonne nouvelle est que le plus dur – créer une marque emblématique – a déjà été fait. Peu de gens peuvent faire ça. La partie la plus facile – la mise à l’échelle d’une marque déjà forte et en pleine croissance – a été réalisée par d’innombrables personnes, dont beaucoup sont disponibles pour le refaire. Cela signifie obtenir un conseil d’administration qui se concentre sur la constitution d’une équipe de direction ayant de l’expérience dans l’exploitation et l’expansion de restaurants à service rapide ou décontractés et qui tient cette équipe responsable si elle ne réussit pas.

À cette fin, Engaged a annoncé qu’elle avait identifié trois nouveaux candidats au poste d’administrateur et faisait pression pour que l’entreprise retienne un cabinet de conseil opérationnel. L’un de ces candidats, Kevin Reddy, possède une vaste expérience dans l’exploitation et la croissance de chaînes de restaurants comme Chipotle. Un autre candidat est co-fondateur d’Engaged, et l’autre est un conseiller et consultant expérimenté. Parce que le conseil est échelonné, seuls quatre des 11 administrateurs sont en élection cette année. Ce n’est que la partie émergée de l’iceberg des défis auxquels Engaged fait face dans cette campagne, car il s’agit d’une structure de gouvernance d’entreprise aussi mauvaise que celle que nous avons vue dans une entreprise publique.

Meyer contrôle un peu moins de 9% des actions de la société, mais il détient des droits spéciaux sur les actions de l’entreprise qui dépassent de loin sa propriété économique, y compris (i) la capacité de nommer cinq administrateurs ; (ii) la capacité de désigner 50 % des membres de chaque comité du conseil ; (iii) l’embauche ou le licenciement du PDG ; et (iv) augmenter ou diminuer la taille du conseil. En d’autres termes, c’est la société de Meyer et lui seul peut apporter des changements significatifs.

En conséquence, c’est une croisade de persuasion pour Engaged. Engaged a eu l’occasion de participer à une course aux procurations et de demander aux actionnaires de remplacer trois administrateurs sortants, dont le PDG, par de nouveaux administrateurs. Bien que cela n’aurait pas donné à Engaged ou au nouveau conseil d’administration le pouvoir d’annuler tout ce que Meyer et ses administrateurs en place voulaient, cela leur aurait envoyé un message fort que les actionnaires s’attendaient à un changement. Au lieu de cela, Engaged s’est contenté d’un administrateur qui n’était même pas l’un des trois proposés et d’un second à convenir, qui ne sera probablement pas non plus l’un des trois proposés par l’entreprise.

Il s’agit d’une victoire définitive pour l’entreprise car il y a très peu de choses qu’un administrateur puisse faire dans un conseil comme celui-ci. Cela permet à Engaged de revendiquer une victoire, mais l’entreprise dépend toujours des décisions de Meyer, et elle a perdu une occasion précieuse d’envoyer un message à la direction. Cela ne change effectivement rien et ne donne plus à Engaged le pouvoir d’instituer les changements qu’il a si astucieusement identifiés pour créer de la valeur pour les actionnaires. Identifier les problèmes est une chose et avoir un chemin pour les résoudre est entièrement différent. Le chemin ici est entièrement contrôlé par la direction.

Ken Squire est le fondateur et président de 13D Monitor, un service de recherche institutionnel sur l’activisme actionnarial, et le fondateur et gestionnaire de portefeuille du 13D Activist Fund, un fonds commun de placement qui investit dans un portefeuille d’investissements activistes 13D.