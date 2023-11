Le recensement musical du Grand Cleveland 2023 démarre aujourd’hui

CLEVELAND, Oh— Sean Watterson et Cindy Barber, propriétaires de salles de concert Le chien heureux et Salle de bal Beachlandrespectivement, a annoncé un recensement musical du Grand Cleveland le mois dernier.

L’effort vise à mesurer l’impact économique de la musique live et du divertissement dans la région, ainsi que la santé et le bien-être général de l’écosystème dont il est issu.

Ce matin, la gomme prend la route. Le processus de recensement démarre aujourd’hui (8 novembre) le Page du portail de l’enquête du recensement musical du Grand Cleveland.

“Nous avons réussi à recruter plus de 100 partenaires d’engagement communautaire et ambassadeurs pour nous aider à faire passer le message à toutes les parties de l’écosystème de la musique et du divertissement en direct”, a déclaré Watterson à Cleveland.com et The Plain Dealer dans un e-mail. « C’est bien plus que n’importe quelle autre ville de la cohorte multi-villes Sound Music Cities !

L’effort est un partenariat avec la société basée à Austin Villes de musique sonoreBarbier Cleveland Rocks : passé, présent, futur à but non lucratif et la Cleveland Independent Venue Association, avec le soutien de la Fondation Cleveland.

Le recensement lui-même est conçu comme une enquête avec des pistes qui permettent aux personnes de différentes parties de l’écosystème du divertissement en direct du nord-est de l’Ohio de répondre à des questions adaptées à leurs rôles. Les personnes qui occupent plus d’un rôle peuvent répondre à toutes les questions relatives à leur travail.

Un graphique du recensement musical du Grand Cleveland de 2023 a souligné l’objectif de mesurer la santé de l’écosystème du divertissement en direct de la région.

Les pistes de recensement sont les suivantes :

• Créatifs : musiciens, auteurs-compositeurs, professeurs de musique et autres artistes live, y compris les bandes dessinées, les artistes burlesques, les créations orales, etc.

• Présentateurs – Propriétaires et exploitants de lieux, de festivals et de promoteurs et bookers de talents

• Professionnels de l’industrie – Médias musicaux, enregistrement, labels, agents, gestionnaires, avocats, édition, producteurs, marketing, employés de salles, musicothérapeutes, ouvriers de fabricants de musique, etc.

“En plus de ces morceaux, il existe un court morceau destiné aux fans de musique et à tous ceux qui ne font pas partie de l’industrie de l’écosystème”, a déclaré Watterson.

L’enquête sera ouverte jusqu’au vendredi 1er décembre 2023.

En rapport: Le recensement musical du Grand Cleveland vise à améliorer la santé et l’impact économique de la scène régionale du divertissement en direct

“Il s’avère que Columbus fait son recensement au cours de la même période, nous organisons donc une compétition amicale pour voir quelle ville est véritablement la capitale musicale de l’Ohio”, a déclaré Watterson. “Nous savons déjà qu’il s’agit de Cleveland, mais nous voulons remettre les pendules à l’heure en obtenant le plus grand nombre de réponses.”

Watterson a déclaré que bien que l’enquête soit en ligne et en anglais, les partenaires de Assemblée pour les Arts ont proposé d’aider toute personne ayant des besoins de traduction ou d’accessibilité, « pour s’assurer que l’enquête soit véritablement inclusive ».

L’enquête 2023 du recensement musical du Grand Cleveland peut être consultée à l’adresse suivante : www.research.net/r/GCleveMSa.