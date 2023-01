Le recensement montre des différences marquées dans les qualifications des personnes en Angleterre et au Pays de Galles

Selon les données du recensement, il existe de fortes différences régionales dans le niveau de qualification des habitants de Londres et du sud-est de l’Angleterre par rapport à certaines parties du nord. Les nouveaux chiffres de l’Office for National Statistics révèlent la fracture persistante entre le nord et le sud de l’Angleterre, avec près de la moitié (46,7 %) des habitants de Londres titulaires d’un diplôme ou d’une qualification similaire (niveau 4 ou supérieur) contre moins d’un tiers (28,6 %) des ceux du nord-est. Le chiffre est de 35,8% pour le sud-est. Le recensement montre également que près d’une personne sur cinq – soit 8,8 millions de personnes âgées de 16 ans et plus en Angleterre et au Pays de Galles – ne détient aucune qualification. Cependant, ce chiffre marque une baisse par rapport aux 23% de répondants qui disaient n’avoir aucun diplôme il y a 10 ans. Plus de la moitié de la population de l’Angleterre et du Pays de Galles possède désormais au moins deux diplômes A-level ou un diplôme supérieur, un changement significatif étant donné qu’en 1999 l’idée de la moitié des jeunes adultes entrent dans l’enseignement supérieur était considéré comme une aspiration. (L’objectif promis par Tony Blair de 50% des jeunes fréquentant l’enseignement supérieur a probablement été atteint en 2015-2016.) Les niveaux de scolarité enregistrés dans le recensement reflètent largement les grandes variations régionales observées dans le cycle des niveaux A de cette année, lorsque l’écart de réussite entre les régions les plus riches de Londres et du sud-est et le nord-est a augmenté. Une personne sur cinq vivant dans les West Midlands n’avait aucune qualification, contre une moyenne de 18,2% enregistrée en Angleterre et au Pays de Galles. Henri Murison, directeur général du Northern Powerhouse Partnership, a déclaré: «Le déficit de compétences entre le nord et le sud [England] est un problème sérieux. Avec l’éducation, c’est le facteur le plus important expliquant pourquoi la productivité est plus faible ici qu’à Londres et dans le sud-est, comme l’a souligné l’étude économique indépendante de la centrale électrique du Nord. « Plus de décentralisation des compétences est déjà sur les cartes pour le Grand Manchester et cela ne peut pas arriver assez tôt. Whitehall continue de prendre des décisions imprudentes dans ce domaine et nos maires de métro seraient bien mieux placés pour faire le lien entre la politique des compétences et les besoins de l’industrie locale. « Les niveaux de compétences dans les domaines clés de l’économie du Nord, y compris la fabrication de pointe et l’énergie, sont à la traîne par rapport à la moyenne nationale depuis de nombreuses années maintenant. C’est un risque pour la transition zéro, car nous devons nous préparer dès maintenant à construire et à exploiter des actifs tels que de petits réacteurs nucléaires modulaires ou des trains à hydrogène. “Lors de la Convention du Nord plus tard ce mois-ci, nous ferons pression pour que Michael Gove délègue rapidement les budgets de compétences dans le cadre de la suralimentation de tous les moteurs économiques du Nord.” Les changements apportés aux questions posées dans le recensement de 2021 signifient que les résultats de cette année ne sont pas directement comparables aux sondages précédents. Cependant, les chiffres indiquent que beaucoup plus de personnes en Angleterre et au Pays de Galles sont plus instruites que lors des cycles de recensement précédents. Plus d’un tiers des personnes âgées de 16 ans et plus détenaient un diplôme de niveau 4 ou supérieur en 2021, un groupe qui comprend les titulaires d’un certificat national supérieur, d’un diplôme national, de diplômés universitaires et de diplômes de troisième cycle. Il s’agit d’une augmentation significative par rapport à 2001 et 2011, lorsque 19,8 % et 27,2 % de la même population ont déclaré ce niveau de scolarité, mais cela peut être en partie dû à des changements de méthodologie. Wandsworth figurait parmi les autorités locales les mieux éduquées d’Angleterre, 62,6 % des personnes âgées de 16 ans et plus déclarant une qualification de niveau 4 ou plus. Jon Andrews, responsable de l’analyse à l’Education Policy Institute, a déclaré: “Malgré les discussions sur le” nivellement “des régions défavorisées à travers l’Angleterre ces dernières années, la réussite scolaire dans des régions telles que le nord-est et les West Midlands est toujours à la traîne. régions les plus performantes du pays. Inscrivez-vous pour Première édition Newsletter quotidienne gratuite Archie Bland et Nimo Omer vous guident à travers les meilleures histoires et ce qu’elles signifient, gratuitement tous les matins de la semaine

« À moins qu’une politique sociale et économique plus large ne puisse contribuer à enrayer cette augmentation de la pauvreté persistante et profonde, il sera très difficile pour les écoles et les collèges d’offrir par eux-mêmes la plus grande mobilité sociale et le « nivellement par le haut » que le gouvernement dit vouloir offrir. Un soutien accru devrait être accordé aux jeunes qui sont défavorisés en grandissant et une prime étudiante, basée sur le statut antérieur de repas scolaires gratuits, devrait être introduite pour refléter le soutien apporté aux écoliers défavorisés et aider les jeunes à poursuivre des études de niveau supérieur. qualifications, quel que soit leur parcours.

Au Pays de Galles, Cardiff a la plus forte proportion de personnes ayant un niveau de qualification 4 ou supérieur (40%) et Blaenau Gwent la plus faible (21,6%). À l’inverse, Blaenau Gwent a la plus forte proportion de personnes sans qualification (27,9%), huit points de pourcentage au-dessus de la moyenne galloise de 19,9%.

Alors que près d’une personne sur cinq âgée de 16 ans et plus n’a aucune qualification, ce chiffre passe à plus d’un quart dans certaines zones du conseil, notamment Sandwell (28,9%), Boston (27,6%) et Leicester (26,7%).

Environ une personne sur 19 âgée de 16 ans et plus en Angleterre et au Pays de Galles a déclaré un apprentissage comme son plus haut niveau de qualification, allant de 3,2 % à Londres à 6,6 % dans le nord-est.

Le jour du recensement, le 21 mars 2021, il y avait 11,5 millions d’écoliers et d’étudiants à temps plein, contre 10,8 millions 10 ans plus tôt, ce qui signifie que 20 % des personnes âgées de cinq ans et plus sont scolarisées, presque exactement comme lors du dernier recensement. cycle en 2011.