Le recensement enregistre moins de locuteurs de langues autochtones, mais augmente la plus jeune génération

Le nombre de personnes qui parlent une langue autochtone a diminué dans l’ensemble au Canada, mais le chiffre a augmenté pour la plus jeune génération du pays, selon de nouvelles données de recensement.

Statistique Canada a publié les données du recensement de 2021 qui montrent qu’environ 243 000 personnes ont déclaré pouvoir parler une langue autochtone, ce qui représente une baisse par rapport au recensement de 2016, alors que ce chiffre était d’environ 251 000.

L’agence rapporte également, cependant, qu’entre 2016 et 2021, le nombre de membres de la génération Alpha – des enfants âgés de huit ans ou moins – qui peuvent parler une langue autochtone est passé de 11 715 à 28 755.

Parmi les différentes catégories d’âge, c’est la seule à afficher une augmentation globale.

Selon Statistique Canada, en raison des difficultés à recueillir des données de recensement sur les Premières Nations et d’autres communautés autochtones, une certaine prudence doit être exercée lors de la comparaison des années de recensement. L’agence dit avoir procédé à des ajustements afin de suivre les tendances générales.

La publication du recensement de mercredi sur la langue intervient alors que le gouvernement libéral du premier ministre Justin Trudeau a décrit la promotion et la préservation des langues autochtones comme une priorité. En 2019, il a adopté une loi qui, selon lui, contribuerait à la revitalisation.

La fragilité des langues autochtones suscite depuis longtemps des inquiétudes. Selon la langue, certaines communautés disent qu’il ne reste qu’un nombre limité de locuteurs, tandis que d’autres préviennent que ceux qui ont grandi en parlant une langue autochtone vieillissent.

« Tout le monde est très conscient que nous perdons notre langue très rapidement », a déclaré Lori Idlout, députée fédérale du Nunavut et représentante du NPD, à propos de l’inuktitut dans une récente entrevue.

Les données du recensement suggèrent que parmi la plus grande génération, les personnes de 94 ans ou plus, le nombre de locuteurs de langues autochtones est tombé à 120 l’an dernier, contre 575 en 2016, tandis que parmi la génération de l’entre-deux-guerres de personnes âgées de 76 à 93 ans, ce nombre est tombé à 9 230 de 14 120.

Selon Statistique Canada, plus de 70 langues autochtones sont parlées au Canada et les principales parlées à la maison sont le cri et l’inuktitut.

Kevin Lewis, un enseignant cri de la Saskatchewan, a déclaré que la demande de locuteurs parlant couramment augmentait.

Et ce n’est pas seulement pour répondre aux demandes en classe. Lewis a déclaré qu’il avait également été approché pour trouver des opérateurs pour les services d’urgence 911.

“Il y a beaucoup d’opportunités qui se sont ouvertes maintenant qui n’étaient pas là”, a déclaré Lewis, professeur à l’Université de la Saskatchewan de la nation crie de Ministikwan Lake, lors d’une entrevue cette semaine.

“C’est énorme.”

Lewis a déclaré qu’en ce qui concerne le cri, il voit deux groupes démographiques intéressés à apprendre à l’utiliser pour communiquer. L’un d’entre eux concerne les survivants des pensionnats, qui donnent à leurs enfants et petits-enfants la possibilité d’apprendre une langue qu’ils n’ont pas la capacité de parler.

« Ces chemises orange sont très lumineuses », a déclaré Lewis, faisant référence à la couleur que les gens sont venus porter pour honorer les survivants des pensionnats indiens le 30 septembre, Journée nationale pour la vérité et la réconciliation.

L’autre groupe démographique, a-t-il dit, sont les survivants de la rafle des années 60 qui, enfants, ont été retirés de leur communauté d’origine par des travailleurs sociaux et essaient maintenant de retrouver leurs racines.

Parmi les baby-boomers, les personnes âgées de 56 à 75 ans nées entre 1946 et 1965, le recensement a révélé qu’environ 50 500 pouvaient parler une langue autochtone en 2021, comparativement à 57 895 en 2016.

Quant à la génération X, soit les 41 à 55 ans nés entre 1966 et 1980, le nombre de locuteurs de langues autochtones est tombé à 48 280 contre 50 975 cinq ans plus tôt, selon les données du recensement.

Lewis, qui a fréquenté le pensionnat comme les membres de sa famille, a déclaré que la revitalisation de la langue est en cours et attribue aux plateformes de médias sociaux comme TikTok et YouTube le mérite d’avoir donné aux jeunes la possibilité de pratiquer le cri, exposant ainsi un plus grand public à la langue.

« Ils rendent les Cris amusants.

Il a également observé un certain nombre de camps linguistiques surgir dans les Prairies.

Malgré tout, le recensement a enregistré une baisse du nombre de membres de la génération Y, âgés de 25 à 40 ans, ou de la génération Z, âgés de 9 à 24 ans, qui peuvent parler des langues autochtones. Les locuteurs de la génération Y sont tombés à 51 550 en 2021 contre 54 510 en 2016, tandis que ceux de la génération Z sont tombés à 54 700 contre 61 625.

Le recensement de 2021 a vu une augmentation du nombre de communautés autochtones refusant de participer au recensement.

Statistique Canada a indiqué qu’il n’était pas en mesure de recueillir des renseignements auprès de 63 réserves des Premières nations et d’autres collectivités. Beaucoup n’ont pas autorisé l’agence à entrer.

Comme l’avait précédemment rapporté La Presse canadienne, des documents d’information avaient été préparés pour Service aux Autochtones Canada sur la question.

Les responsables ont déclaré que les efforts de collecte de données de recensement auprès des communautés autochtones ont été remis en question par la pandémie de COVID-19, ainsi que par les vagues de chaleur et les incendies de forêt qui ont balayé la Colombie-Britannique et le nord de l’Ontario.

Ils ont également signalé comment la participation au recensement avait été « freinée » par la découverte de tombes anonymes sur les anciens sites des pensionnats.

D’autres données de recensement sur les langues et l’identité autochtones devraient être publiées en septembre.

—Stephanie Taylor, La Presse canadienne

