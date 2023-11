Le recensement de l’automne révèle une forte rétention des étudiants et un profil académique | Actualités technologiques de Virginie

La rétention des étudiants à Virginia Tech reste forte et sa promotion de première année est entrée à l’université cet automne avec la moyenne cumulative la plus élevée jamais enregistrée pour un groupe entrant, selon le recensement des inscriptions d’automne récemment terminé.

Selon le recensement, la population étudiante totale de Virginia Tech est de 38 294 personnes, dont 35 734 suivent des cours sur le campus de Blacksburg. En décomposant davantage, la population étudiante comprend

30 504 étudiants de premier cycle

7 100 étudiants diplômés

497 étudiants du Virginia-Maryland College of Veterinary Medicine

193 étudiants de la Virginia Tech Carilion School of Medicine

La promotion de première année 2023, composée de 7 141 étudiants, provenait d’un nombre record de 47 208 candidats. L’université a étendu ses offres à 26 923 candidats de première année. Les étudiants de première année venaient de 69 pays et sont entrés à Virginia Tech avec une moyenne moyenne de 4,09, ce qui représente le plus élevé jamais enregistré pour un groupe entrant à l’université. La moyenne moyenne du groupe de l’année dernière était de 4,05.

Des taux de rétention élevés

Les taux de rétention restent un point d’importance pour les responsables universitaires, et le recensement a montré des résultats positifs, notamment

91,9 pour cent du groupe de l’année dernière qui fréquentait l’université pour la première fois sont revenus pour une deuxième année, soit une augmentation de 1 pour cent par rapport à l’année précédente.

90,2 pour cent des minorités sous-représentées de l’année dernière sont revenues pour une deuxième année, soit une augmentation de 2,3 pour cent par rapport à l’année précédente

88,3 pour cent des étudiants de première génération de l’année dernière sont revenus pour une deuxième année, soit une augmentation de 1,2 pour cent.

« Avec la moyenne cumulative la plus élevée jamais enregistrée pour les étudiants entrants et des taux de rétention impressionnants, nous sommes fiers d’être une destination de choix pour divers talents du monde entier », a déclaré Luisa Havens Gerardo, vice-recteur de la gestion des inscriptions. « Nous nous engageons à continuer cultiver ces talents en améliorant le soutien financier des étudiants, en promouvant la préparation à la carrière et en favorisant des expériences d’apprentissage transformatrices grâce à des initiatives telles que Virginia Tech Advantage pour garantir que tous les étudiants bénéficient du soutien dont ils ont besoin pour s’épanouir.

Étudiants dans l’État

Le recensement montre que les deux tiers des étudiants de premier cycle de Virginia Tech sont originaires de l’État. A voir de plus près les chiffres :

Étudiants de premier cycle dans l’État : 20 317

Étudiants de premier cycle étrangers : 10 009

Étudiants de première année de Virginie : 4 346

Étudiants transférés de Virginie : 965 (sur 1 102)

Il convient de noter que Virginia Tech a récemment lancé Virginia Tech Advantage, un engagement à l’échelle de l’université visant à offrir une vaste expérience éducative aux étudiants de premier cycle originaires de Virginie et ayant des besoins financiers documentés. L’initiative se concentre sur la réduction des besoins financiers non satisfaits, l’augmentation du soutien aux besoins fondamentaux tels que l’aide alimentaire et les fonds d’urgence, l’augmentation des ressources pour la préparation de carrière en facilitant les stages rémunérés et les coopératives, et l’augmentation des ressources pour les activités d’apprentissage transformationnel telles que les études à l’étranger et la recherche. expériences

Les étudiants de premier cycle, un groupe diversifié

Sur les 30 504 étudiants de premier cycle de Virginia Tech, 36,8 % sont des minorités sous-représentées ou mal desservies – un pourcentage qui inclut les étudiants internationaux et représente une augmentation de 1,2 % par rapport à 2022. La population minoritaire sous-représentée de l’université à elle seule a augmenté de près de 1 %, passant de 17,99 % en 2022 à 18,86 % cette année.