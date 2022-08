Le recensement a sous-estimé Memphis de 16 000 habitants, selon le maire

Le maire de Memphis, dans le Tennessee, a déclaré que le recensement de 2020 avait sous-estimé sa ville de près de 16 000 habitants, ce qui l’a amené à rejoindre d’autres grandes villes pour contester les résultats du dénombrement une fois par décennie aux États-Unis.

Le maire Jim Strickland dit que le recensement a manqué 15 895 habitants et que Memphis a en fait augmenté pour la première fois en 50 ans entre 2010 et 2020. Le recensement de 2020, cependant, a déclaré que Memphis comptait 633 104 habitants en 2020, une baisse de 13 785 habitants par rapport à 2010.

« Le décompte du recensement était erroné. Les gains que nous avons constatés dans les investissements à Memphis, en particulier dans le centre-ville, au cours des dernières années racontent une histoire différente », a déclaré Strickland dans un bulletin hebdomadaire à ses électeurs.

Le recensement de 2020 a manqué 4,8% de la population du Tennessee, le deuxième sous-dénombrement le plus élevé de tous les États américains, selon une évaluation État par État effectuée par le Bureau du recensement sur la qualité du décompte effectué. Avec l’Arkansas, la Floride et le Texas, le Tennessee n’a pas consacré autant de ressources que d’autres États pour encourager les résidents à remplir les formulaires de recensement.

Memphis rejoint Austin, Texas et Detroit parmi les plus grandes villes américaines faisant appel aux chiffres de population utilisés dans la distribution de 1,5 billion de dollars de financement fédéral chaque année.

Depuis la semaine dernière, environ quatre douzaines de villes, villages et zones tribales ont contesté leurs chiffres du recensement de 2020, qui ont été confrontés à des défis sans précédent, notamment la pandémie de coronavirus, les ouragans et les incendies de forêt, et l’ingérence politique de l’administration du président de l’époque, Donald Trump.

Le recensement de 2020 n’a sous-estimé la population globale des États-Unis que de 0,24 %. Mais plusieurs groupes minoritaires ont été sous-estimés à des taux plus élevés qu’au cours de la décennie précédente. Historiquement, les minorités raciales et ethniques, les locataires et les jeunes enfants sont les plus exposés au risque d’être sous-estimés.

Les États et les municipalités ont jusqu’au milieu de l’année prochaine pour faire appel de leurs chiffres de recensement, mais les défis sont rarement couronnés de succès et ils ne changeront pas le nombre de sièges au Congrès que chaque État obtient, ni les chiffres utilisés pour redessiner les districts politiques.

___

Suivez Mike Schneider sur Twitter à https://twitter.com/MikeSchneiderAP

Mike Schneider, l’Associated Press