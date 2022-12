Le récapitulatif 2022 de Sara Ali Khan présente Saif Ali Khan, Taimur, Jeh, Ibrahim Ali Khan, Vicky Kaushal et Amrita Singh

Le soir du Nouvel An, l’actrice Sara Ali Khan s’est promenée dans le passé et a laissé tomber une bobine de rembobinage mettant en vedette ses moments candides et mémorables de l’année 2022. De Sara posant pour des séances photo à transpirer au gymnase, cherchant des bénédictions au Golden Temple , et profitant de vues panoramiques, la bobine de Sara est un régal pour les yeux.

“Merci 2022… Pour tous les tournages, films, voyages, rires, repas, cafés, levers de soleil, pleines lunes, séances d’entraînement, neige, pluie et baignades. J’espère que l’année prochaine nous occupera comme des abeilles”, Sara a légendé son message. La vidéo récapitulative de Sara présente sa mère Amrita Singh, son frère Ibrahim Ali Khan, son père Saif Ali Khan et ses enfants avec Kareena – Taimur et Jeh, et Vicky Kaushal, entre autres.





En attendant, côté travail, l’actrice de Kedarnath a plein de projets dans sa cagnotte. On la verra dans le film sans titre de Laxman Utekar face à Vicky Kaushal. Le drame romantique aurait été vendu au géant du streaming Netflix et aura une sortie numérique directe en janvier.

On la verra également dans Ae Watan Mere Watan, dont elle a récemment terminé le tournage. Le film de Sara, soutenu par Dharmatic Entertainment de Karan Johar, sortira sur Amazon Prime Video. Il serait basé dans le contexte du mouvement Quit India avec l’actrice jouant un combattant de la liberté.

Le film marque le retour de Kannan Iyer à la réalisation après dix ans depuis que son dernier film était le thriller surnaturel Ek Thi Daayan. Sorti en 2013, il mettait en vedette Emraan Hashmi, Huma Qureshi, Konkona Sen Sharma et Kalki Koechlin dans les rôles principaux.

