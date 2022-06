Le recâblage de l’UE en raison de la guerre en Ukraine change la donne, s’il ne court-circuite pas avant que le travail ne soit terminé

L’Europe s’est recâblée de manière impressionnante au cours des cinq mois qui ont suivi le lancement par le président russe Vladimir Poutine de son invasion de l’ukraine.

Les semaines à venir montreront si ce travail de construction d’une Union européenne plus résolue pour un avenir confronté à de nouveaux défis de sécurité se poursuivra. Ou, au contraire, le recâblage court-circuitera-t-il avant que le travail ne soit fait face à la montée des vents contraires économiques et à la guerre d’usure de Poutine.

Jusqu’à présent, l’UE est restée unifiée avec les États-Unis et d’autres derrière une ensemble de sanctions sans précédent sur la Russie. En outre, il a commencé à renforcer son pouvoir dur par augmentation des dépenses de défense, et il a agi rapidement pour réduire sa honteuse dépendance énergétique vis-à-vis de Moscou. Plus récemment, les pays du Groupe des Sept semblent sur le point d’annoncer une interdiction d’importer de l’or russe.

D’une manière que Poutine n’avait jamais envisagée lorsqu’il a lancé sa guerre, l’UE s’est engagée envers l’Ukraine en tant que pays démocratique, indépendant et européen à travers milliards d’euros de soutien économique, des livraisons d’armes sans précédentet maintenant un offre de candidature à l’adhésion vers l’Ukraine et la Moldavie.

Pourtant, aussi impressionnant que soit le projet de recâblage de l’UE jusqu’à présent, il est probable qu’il court-circuite dans les mois à venir, à moins que la conviction politique ne se renforce encore autour de ce moment historique. Cela exigera une mise en œuvre plus rapide des nouvelles politiques de défense et d’énergie – et un soutien accru à l’Ukraine.

Alors que Poutine gagne du terrain en Ukraine, avec de nouvelles frappes sur Kyiv aujourd’hui presque certainement programmées pour coïncider avec la réunion du G-7 en Allemagne, il faudra toute la volonté politique que les dirigeants européens peuvent rassembler. Ils feront face à de plus grandes pressions publiques pour mettre fin à la guerre avec des prix de référence du gaz grimpant de 15% supplémentaires la semaine dernière au milieu de la doubles chocs de coupures russes et d’un incendie à Freeport LNG au Texas, avec une inflation atteignant 8,1 % dans la zone euro en mai, et avec des risques de récession économique qui augmentent rapidement, compte tenu de la menace de coupures de gaz russes cet hiver.

Sur un autre front, la présidente de la Banque centrale européenne, Christine Lagarde, a convoqué ses collègues à une session d’urgence la semaine dernière à Francfort, destinée à générer une solidarité autour de mesures visant à prévenir tout danger qu’une nouvelle crise de la dette de la zone euro n’atteigne l’Italie à cause du double choc de la hausse l’inflation et le ralentissement de la croissance.

Poutine compte sur la lassitude habituelle et les divisions politiques qui s’installent entre les démocraties occidentales lorsqu’elles doivent peser préoccupations intérieures croissantes contre les dangers internationaux. Il en a assez vu pour l’encourager, y compris celui d’Emmanuel Macron nouvellement réélu échec à obtenir la majorité à l’Assemblée nationalela première fois en 30 ans que s’est vu refuser le président français.

Et malgré toutes les livraisons d’armes impressionnantes et le soutien économique que l’administration Biden a apportés à l’Ukraine, la portée de tir des armes d’environ 50 milles reste insuffisante pour arrêter les bombardements russes, de peur d’étendre la guerre.

Au-delà de cela, Poutine sait que les élections américaines de mi-mandat sont susceptibles d’affaiblir davantage Biden au milieu des différends internes concernant la décision de la Cour suprême. renverser des protections contre l’avortement Roe v. Wade et des conflits liés à la loi sur les armes à feu. Alors même que la guerre de Poutine devient plus laidles Américains en voient moins sur leurs écrans de télévision.

Pendant ce temps, le chancelier allemand Olaf Scholz semble également plus faible que lors de ses premiers jours au pouvoir, comme il l’a fait ce week-end a accueilli les dirigeants du G-7 dans les Alpes bavaroises.

Scholz fait face à une telle tempête de critiques qu’il a traîné les pieds sur les livraisons d’armes lourdes à l’Ukraine que son ministère de la Défense a été contraint de publier un liste complète des livraisons achevées et prévues, dont sept obusiers automoteurs Panzerhaubitze 2000 qui sont enfin arrivés en Ukraine.

Il convient de rappeler que les plus grands moments de progrès de l’Europe surviennent généralement en période de crise, comme cela a de nouveau été le cas après la guerre de Poutine en Ukraine. C’est à ces moments-là que les États membres gèrent mieux leurs divisions et travaillent plus efficacement autour de la bureaucratie hallucinante de l’UE.

Le problème est que la fracture européenne actuelle qui semble la plus difficile à résoudre est un désaccord fondamental sur l’importance d’une victoire ukrainienne et ce qu’il faudrait pour y parvenir.

Plus vous vivez près de la Russie en tant que citoyen de l’Union européenne, plus vous soutenez, comme je l’ai fait dans cet espace le 5 juin, que Poutine n’a pas besoin de la bretelle de sortie diplomatique offerte par Macron, mais plutôt de l’impasse qui peut ne peut être apporté que par des sanctions plus sévères et une contre-offensive ukrainienne plus efficace soutenue par des armes à plus longue portée.

Les voisins les plus proches de la Russie savent qu’une mauvaise paix où l’Ukraine cède un nouveau territoire ne peut que fournir un répit avant que Poutine ne reprenne ses efforts impériaux pour prendre toute l’Ukraine et, finalement, d’autres anciennes régions soviétiques.

En Europe occidentale, le désir est plus grand pour une paix qui mettrait fin à la guerre maintenant, même si le résultat laisse Poutine au pouvoir et, comme l’a dit Macronévite de l’humilier.

“Malgré la rhétorique de célébration à Bruxelles sur la réponse étonnamment robuste de l’Union européenne à l’invasion de l’Ukraine par la Russie”, écrit Eoin Drea cette semaine dans Foreign Policy, « la guerre n’a pas uni le bloc d’une manière sans précédent ou transformatrice. En fait, elle a exactement l’effet inverse. des divisions, des allégeances changeantes et une réalité bien plus complexe. »

Pour contrebalancer cette morosité, le français Macron, l’allemand Scholz, le président italien Mario Draghi et le président roumain Klaus Iohannis visité Kyiv le 16 juin. Peu de temps après leur retour, le Parlement européen voté avec 529 voix contre 45 et 14 abstentions pour adopter une résolution appelant les chefs d’État ou de gouvernement à accorder à l’Ukraine le statut de candidat à l’UE à la République de Moldavie, ce qu’ils ont désormais fait.

Ce symbolisme doit maintenant être complété par une substance encore plus grande. Le recâblage de l’UE vient à peine de commencer à renforcer ses défenses, à diversifier ses sources d’énergie, à resserrer ses liens transatlantiques et à assurer la survie de l’Ukraine en tant qu’État européen souverain et libre.

Pour maintenir le cap, les dirigeants et les citoyens européens doivent comprendre que ce qu’ils font n’est pas seulement pour l’Ukraine mais encore plus pour eux-mêmes. Les leçons tirées de deux guerres mondiales dévastatrices et d’une guerre froide sont que rester unifié est une condition préalable à la victoire et qu’apaiser les despotes est toujours voué à l’échec.

— Frédérick Kempe est le président et chef de la direction du Conseil de l’Atlantique.