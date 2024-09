Le reboot de « The Office » embauche trois nouveaux employés

La prochaine série télévisée se déroulant dans le monde de Le Bureau a ajouté trois nouvelles recrues à l’équipe.

Melvin Gregg, Chelsea Frei et Ramona Young ont rejoint le casting de la nouvelle comédie sur le lieu de travail américaine Peacock Bureau co-créateur Greg Daniels et Nathan pour toiMichael Korman, un représentant de NBCUniversal, a confirmé Divertissement hebdomadaire.

La nouvelle a éclaté après la Poste palisidien à Pacific Palisades, en Californie, a rapporté que les trois acteurs j’ai suivi le personnel au journal pour se préparer à leurs rôles.

La série avait déjà choisi Domhnall Gleeson (Il était temps) et Sabrina Impacciatore (Le Lotus Blanc) comme deux des principaux employés de son activité principale : un journal du Midwest en faillite s’appuyant sur des journalistes bénévoles. Le lien avec le Bureau-verse entre dans le cadre de la série — le lieu de travail des médias sera capturé par la même équipe de documentaires fictifs qui a couvert Dunder Mifflin dans la série américaine originale pendant neuf saisons.

Gregg est apparu dans des émissions comme Chute de neige, Vandale américainet Neuf parfaits inconnusIl a également joué le rôle d’un joueur fictif de la NBA qui traverse un lock-out dans le film de Steven Soderbergh. Oiseau volant hautet est apparu dans d’autres films comme Le noircissement, Fête à la maisonet Les États-Unis contre Billie Holiday.

Frei a déjà joué dans des émissions comme Frappé latéralement, Le dernier OG, La femme du voyageur dans le temps, La femme de ménageet Visage impassible.

Young a joué dans des films comme Bloqueurs, Non enceinteet Wendell et WildElle était également une habituée de la série Je n’ai jamais, Légendes de demainet Z Nation.

Steve Carell, qui a joué le rôle du directeur régional maladroit Michael Scott dans Le Bureaua déclaré qu’il était au courant de la nouvelle série mais qu’il n’y serait impliqué à aucun titre.

« Je regarderai mais je ne serai pas présent. C’est juste une nouveauté et il n’y a vraiment aucune raison pour que mon personnage apparaisse dans quelque chose comme ça », Carell a dit Le Hollywood Reporter. « Mais je suis enthousiaste à ce sujet, cela semble être une excellente idée. J’adore l’idée – je suppose que cela se passe dans une entreprise de presse familiale, et j’ai travaillé avec Domhnall Gleeson, qui est l’un des principaux acteurs. Je l’ai fait Le patient avec lui et c’est un excellent acteur et un gars super sympa donc je pense que ce sera génial. »

Depuis le nouveau Bureau La série se déroule dans le même univers que la série bien-aimée de NBC, la porte est vraisemblablement ouverte pour que d’anciens employés de Dunder Mifflin puissent rejoindre la nouvelle série. On ne sait pas si la prochaine série choisira d’exploiter ce potentiel – mais si c’est le cas, un certain nombre d’anciens membres du casting ont conservé leur lien avec la série originale.

Jenna Fischer et Angela Kinsey ont animé le Les dames de bureau podcast récapitulatif depuis près de cinq ans, tandis que Leslie David Baker a tenté en vain de financer un spin-off basé sur son personnage, Stanley. De plus, Rainn Wilson, Craig Robinson, Kate Flannery, Brian Baumgartner, Creed Bratton et Fischer se sont récemment réunis pour un Bureau– une publicité AT&T sur le thème de la série, donc ils ne s’éloignent certainement pas de la série à ce stade.