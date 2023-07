Le rebondissement à venir de Yeh Rishta Kya Kehlata Hai : le GROS sacrifice d’Abhinav pour réunir Akshara-Abhimanyu ; Abhir s’adaptera-t-il?

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai prochaine alerte spoiler: Dans la dernière bande-annonce de Yeh Rishta Kya Kehlata Hai, nous voyons Akshara faire une crise de panique en pensant à Abhir (Shreyansh Kaurav). Plus tard, Abhir appelle Abhimanyu (Harshad Chopda) pour venir donner des médicaments à Akshara (Pranali Rathod) mais elle ira mieux dans quelque temps. Plus tard Abhimanyu, Abhinav (Jai Soni) et Akshara décident de ne pas emmener Abhir au tribunal car il est trop petit pour gérer tout le drame. De l’autre côté, nous voyons Abhir prier Kanha Ji pour qu’il ne veuille rester qu’avec ses parents, mais il veut aussi en savoir plus sur son vrai père. Eh bien, quand Abhir saura la vérité sur Abhimanyu, comment réagira-t-il ? Comprendra-t-il la situation ou se mettra-t-il en colère contre ses parents ainsi qu’Abhimanyu ? Attendons de voir ce qui se passe. Finalement, les batailles commencent et les deux avocats prouvent leurs points.

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai Tournant à venir

Dans le prochain morceau de Yeh Rishta Kya Kehlata Hai, enfin, nous voyons le tribunal décider qu’Abhir restera avec Abhimanyu Birla. Eh bien, Abhinav (Jai Soni) et Akshara (Pranali Rathod) sont complètement brisés. Comment vont-ils tout gérer et comment vont-ils dire à Abhir qu’il ira chez son vrai père ? Eh bien, le prochain morceau de Yeh Rishta Kya Kehlata Hai va être très émouvant pour Akshara, Abhinav (Harshad Chopda) et les téléspectateurs, car les fans ne peuvent pas voir Akshara dans cet état, mais bientôt nous verrons peut-être qu’Abhir veut revenir à la vie d’Akshara. . Abhimanyu le permettra-t-il? L’émission Yeh Rishta Kya Kehlata Hai est l’une des émissions les plus diffusées à la télévision. Ce spectacle a terminé 14 ans et chaque acteur principal a montré son charme dans le spectacle. Nous avons vu Akshara-Naitik, Naira-Kartik, puis Akshara-Abhimanyu. Eh bien, nous devons voir la torsion. Encore une fois, que va-t-il se passer ? Akshara et Abhimanyu vont-ils se réunir ou non ?

Dans le futur morceau de Yeh Rishta Kya Kehlata Hai, nous verrons peut-être qu’Abhinav décidera de quitter Akshara, afin qu’elle reste avec Abhimanyu et Abhir. Son sacrifice fonctionnera-t-il ? Attendons et regardons !